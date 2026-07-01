ПРИМИТИВ
ПРИМИТИВ - в искусстве, в традиционном значении термина - памятник искусства, относящийся к раннему этапу его развития, предшествующему стадии зрелости и формирования идеала, не обладающий «эталонными» качествами.
Интерес к примитиву и его особым достоинствам (художественная цельность и простота, свежесть наблюдений и образов) сложился в XVIII-XIX веках в результате противопоставления «наивных», «младенческих» ступеней эволюции искусства (к ним были причислены итальянские, фламандские, немецкие и другие художники до XVI века, а также греческая архаика и искусство этрусков, а затем вообще ранние стадии искусства каждого народа и первобытное искусство) «зрелому», «совершенному» искусству (древнегреческая классика, европейское Высокое Возрождение).
В современном искусствознании термин «примитив» в целом утратил оценочный оттенок; в конце XIX-XX веках он получил расширительное истолкование. Примитив стали именовать искусством самоучек (смотрите «Наивное искусство») и любителей («искусство воскресного дня»). Эта обширная область художественного творчества, отличная от народного искусства с его глубокими традициями и от «учёного» искусства с его профессиональной школой, включает бытовой портрет, пейзаж и другие жанры. Работы «наивных» художников, не получивших профессионального образования [например, крепостных живописцев в России, позднее - А. Руссо, К. Бомбуа во Франции, Н. Пиросманашвили в Грузии, И. Генералича, Ф. Мраза в Хорватии, Х. Пиппина, А.М. Мозес («Бабушка Мозес») в США и другие], благодаря яркой самобытности образов и выразительных средств заняли видное место в художественной культуре своего времени и заметно повлияли на её развитие. Примитив (в широком значении слова) повлиял на сложение примитивизма в профессиональном искусстве XX - начале XXI веков.