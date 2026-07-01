ПРИМИТИВ

ПРИМИТИВ - в искусстве, в традиционном значении термина - памятник искусства, относящийся к раннему этапу его развития, предшествующему стадии зрелости и формирования идеала, не обладающий «эталонными» качествами.

Ин­те­рес к примитиву и его осо­бым дос­то­ин­ст­вам (ху­дожественная цель­ность и про­сто­та, све­жесть на­блю­де­ний и об­ра­зов) сло­жил­ся в XVIII-XIX веках в ре­зуль­та­те про­ти­во­пос­тав­ле­ния «на­ив­ных», «мла­ден­че­ских» сту­пе­ней эво­лю­ции искусства (к ним бы­ли при­чис­ле­ны итальянские, фламандские, немецкие и другие ху­дожни­ки до XVI века, а так­же греческая ар­хаи­ка и искусство эт­ру­сков, а за­тем во­об­ще ран­ние ста­дии искусства ка­ж­дого на­ро­да и пер­во­быт­ное ис­кус­ст­во) «зре­ло­му», «со­вер­шен­но­му» искусству (древнегреческая клас­си­ка, ев­ропейское Вы­со­кое Воз­ро­ж­де­ние ).

В современном ис­кус­ст­во­зна­нии тер­мин «примитив» в це­лом ут­ра­тил оце­ноч­ный от­те­нок; в конце XIX-XX веках он по­лу­чил рас­ши­рительное ис­тол­ко­ва­ние. Примитив ста­ли име­но­вать искусством са­мо­учек (смотрите «На­ив­ное ис­кус­ст­во») и лю­би­те­лей («ис­кус­ст­во вос­крес­но­го дня»). Эта об­шир­ная об­ласть ху­дожественного твор­че­ст­ва, от­лич­ная от народного искусства с его глу­бо­ки­ми тра­ди­ция­ми и от «учё­но­го» искусства с его профессиональной шко­лой, вклю­ча­ет бы­то­вой порт­рет, пей­заж и другие жан­ры. Ра­бо­ты «на­ив­ных» ху­дож­ни­ков, не по­лу­чив­ших профессионального об­ра­зо­ва­ния [например, кре­по­ст­ных жи­во­пис­цев в Рос­сии, позд­нее - А. Рус­со, К. Бом­буа во Фран­ции, Н. Пи­рос­ма­на­шви­ли в Гру­зии, И. Ге­не­ра­ли­ча , Ф. Мра­за в Хор­ва­тии, Х. Пип­пи­на, А.М. Мо­зес («Ба­буш­ка Мо­зес») в США и другие], бла­го­да­ря яр­кой са­мо­быт­но­сти об­ра­зов и вы­ра­зительных средств за­ня­ли вид­ное ме­сто в ху­дожественной куль­ту­ре сво­его вре­ме­ни и за­мет­но по­влия­ли на её раз­ви­тие. Примитив (в ши­ро­ком зна­че­нии сло­ва) по­вли­ял на сло­же­ние при­ми­ти­виз­ма в профессиональном искусстве XX - начале XXI веков.

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