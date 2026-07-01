ПРИМЕНЕНИЕ НОРМ ИНОСТРАННОГО ПРАВА
ПРИМЕНЕНИЕ НОРМ ИНОСТРАННОГО ПРАВА - институт международного частного права, объединяющий правовые нормы, регламентирующие основания и пределы применения норм права одного государства для регулирования определённых отношений на территории другого государства.
Иностранное право на территории соответствующего государства может применяться лишь при наличии прямых предписаний об этом национального права. Последнее определяет порядок применения иностранного права, его содержание, а также пределы применения.
Иностранное право должно применяться в соответствии с общепризнанными принципами международного публичного права. Соответствующий суд государства обязан применить иностранное право так, как оно применяется у себя на родине. Основания применения иностранного права определяются национальным законодательством государств. Например, в ГК Российской Федерации указаны следующие основания применения иностранного права в России: международные договоры Российской Федерации, законы Российской Федерации, обычаи, признаваемые в России. Обязанность российских судов руководствоваться нормами права иностранного государства не затрагивает действия императивных норм законодательства Российской Федерации - норм, которые вследствие указания в самих императивных нормах или ввиду их особого значения, в том числе для обеспечения прав и охраняемых законом интересов участников гражданского оборота, регулируют соответствующие отношения независимо от подлежащего применению права. Содержание норм иностранного права устанавливается судом в соответствии с их официальным толкованием, практикой применения и доктриной в соответствующем государстве.
Применение норм иностранного права, например, предусмотрено в Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года. Так, по делам о расторжении брака применяется законодательство стороны, гражданами которой являются супруги в момент подачи заявления. Если один из супругов является гражданином одной договаривающейся стороны, а второй - другой договаривающейся стороны, применяется законодательство договаривающейся стороны, учреждение которой рассматривает дело о расторжении брака.