ПРИМЕНЕНИЕ НОРМ ИНОСТРАННОГО ПРАВА

ПРИМЕНЕНИЕ НОРМ ИНОСТРАННОГО ПРАВА - институт международного частного права , объединяющий правовые нормы, регламентирующие основания и пределы применения норм права одного государства для регулирования определённых отношений на территории другого государства.

Иностранное пра­во на тер­ри­то­рии со­от­вет­ст­вую­ще­го го­су­дар­ст­ва мо­жет при­ме­нять­ся лишь при на­ли­чии пря­мых пред­пи­са­ний об этом национального пра­ва. По­след­нее оп­ре­де­ля­ет по­ря­док при­ме­не­ния иностранного пра­ва, его со­дер­жа­ние, а так­же пре­де­лы при­ме­не­ния.

Иностранное пра­во долж­но при­ме­нять­ся в со­от­вет­ст­вии с об­ще­при­знан­ны­ми прин­ци­па­ми ме­ж­ду­народного пуб­лич­но­го пра­ва. Со­от­вет­ст­вую­щий суд го­су­дар­ст­ва обя­зан при­ме­нить иностранное пра­во так, как оно при­ме­ня­ет­ся у се­бя на роди­не. Ос­но­ва­ния при­ме­не­ния иностранного пра­ва оп­ре­де­ля­ют­ся национальным за­ко­но­да­тель­ст­вом го­су­дарств. Например, в ГК Российской Федерации ука­за­ны сле­дую­щие ос­но­ва­ния при­ме­не­ния иностранного пра­ва в Рос­сии: ме­ж­ду­народные до­го­во­ры Российской Федерации, за­ко­ны Российской Фе­де­ра­ции, обы­чаи, при­зна­вае­мые в Рос­сии. Обя­зан­ность российских су­дов ру­ко­во­дство­вать­ся нор­ма­ми пра­ва иностранного го­су­дар­ст­ва не за­тра­ги­ва­ет дей­ст­вия им­пе­ра­тив­ных норм за­ко­но­да­тель­ст­ва Российской Федерации - норм, ко­то­рые вслед­ст­вие ука­за­ния в са­мих им­пе­ра­тив­ных нор­мах или вви­ду их осо­бо­го зна­че­ния, в том числе для обес­пе­че­ния прав и ох­ра­няе­мых за­ко­ном ин­те­ре­сов уча­ст­ни­ков гражданского обо­ро­та, ре­гу­ли­ру­ют со­от­вет­ст­вую­щие от­но­ше­ния не­за­ви­си­мо от под­ле­жа­ще­го при­ме­не­нию пра­ва. Со­дер­жа­ние норм иностранного пра­ва ус­та­нав­ли­ва­ет­ся су­дом в со­от­вет­ст­вии с их официальным тол­ко­ва­ни­ем, прак­ти­кой при­ме­не­ния и док­три­ной в со­от­вет­ст­вую­щем го­су­дар­ст­ве.

При­ме­не­ние норм иностранного пра­ва, например, пре­ду­смот­ре­но в Кон­вен­ции о пра­во­вой по­мо­щи и пра­во­вых от­но­ше­ни­ях по гра­ж­дан­ским, се­мей­ным и уго­лов­ным де­лам 1993 года. Так, по де­лам о рас­тор­же­нии бра­ка при­ме­ня­ет­ся за­ко­но­да­тель­ст­во сто­ро­ны, гра­ж­да­на­ми ко­то­рой яв­ля­ют­ся суп­ру­ги в мо­мент по­да­чи за­яв­ле­ния. Ес­ли один из суп­ру­гов яв­ля­ет­ся гра­ж­да­ни­ном од­ной до­го­ва­ри­ваю­щей­ся сто­ро­ны, а вто­рой - дру­гой до­го­ва­ри­ваю­щей­ся сто­ро­ны, при­ме­ня­ет­ся за­ко­но­да­тель­ст­во до­го­ва­ри­ваю­щей­ся сто­ро­ны, уч­ре­ж­де­ние ко­то­рой рас­смат­ри­ва­ет де­ло о рас­тор­же­нии бра­ка.

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