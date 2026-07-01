ПРИМАТИЧЧО ФРАНЧЕСКО

ПРИМАТИЧЧО ФРАНЧЕСКО - итальянский живописец, скульптор, мастер стуккового декора.

Ему при­пи­сы­ва­ют­ся так­же ар­хитектурные про­ек­ты.

С 1526 года был по­мощ­ни­ком Джу­лио Ро­ма­но в ра­бо­тах над Па­лац­цо Те (Па­лац­цо дель-Те) в Ман­туе. С 1532 года жил во Фран­ции при дво­ре ко­ро­лей Фран­ци­ска I и Ген­ри­ха II , где стал при­двор­ным ху­дож­ни­ком и од­ним из круп­ней­ших мас­те­ров франц. Ре­нес­сан­са (смотрите Фон­тенб­ло шко­лы). Ра­бо­тал в ду­хе мань­е­риз­ма, син­те­зи­ро­вав влия­ния Кор­ред­жо, Ф. Пар­мид­жа­ни­но , Ми­ке­ланд­же­ло , а так­же Рос­со Фьо­рен­ти­но. С 1540 года воз­глав­лял все де­ко­ра­тив­ные ра­бо­ты во двор­це Фон­тен­бло, при­ни­мал уча­стие в соз­да­нии многих ин­терь­е­ров - га­ле­реи Фран­ци­ска I, ком­на­ты гер­цо­ги­ни д’Этамп (д’Этан; 1541-1544 годы), га­ле­реи Улис­са (конец 1540-х - 1550-е годы), по­ме­ще­ния терм (1544-47, оба не сохранились), Баль­но­го за­ла (1552-1556 годы) и другие.

Многие ут­ра­чен­ные ра­бо­ты Приматиччо из­вест­ны по его под­го­то­вительным ри­сун­кам и вы­пол­нен­ным с них гра­вю­рам. Соз­да­вал так­же стан­ко­вые кар­ти­ны «Свя­тое се­мей­ст­во со свыше Ели­за­ве­той и Ио­ан­ном Кре­сти­те­лем» (1541-1543 годы, Эр­ми­таж, Санкт-Пе­тер­бург), «Одис­сей и Пе­не­ло­па» (около 1545, Му­зей искусства, То­ле­до, штат Огайо) и другие.

По по­ру­че­нию Фран­ци­ска I при­об­ре­тал в Ри­ме ан­ти­ки и сни­мал ко­пии со зна­ме­ни­тых про­из­ве­де­ний ан­тич­но­сти (1540 год).

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