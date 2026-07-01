ПРИМАТИЧЧО ФРАНЧЕСКО
ПРИМАТИЧЧО ФРАНЧЕСКО - итальянский живописец, скульптор, мастер стуккового декора.
Ему приписываются также архитектурные проекты.
С 1526 года был помощником Джулио Романо в работах над Палаццо Те (Палаццо дель-Те) в Мантуе. С 1532 года жил во Франции при дворе королей Франциска I и Генриха II, где стал придворным художником и одним из крупнейших мастеров франц. Ренессанса (смотрите Фонтенбло школы). Работал в духе маньеризма, синтезировав влияния Корреджо, Ф. Пармиджанино, Микеланджело, а также Россо Фьорентино. С 1540 года возглавлял все декоративные работы во дворце Фонтенбло, принимал участие в создании многих интерьеров - галереи Франциска I, комнаты герцогини д’Этамп (д’Этан; 1541-1544 годы), галереи Улисса (конец 1540-х - 1550-е годы), помещения терм (1544-47, оба не сохранились), Бального зала (1552-1556 годы) и другие.
Многие утраченные работы Приматиччо известны по его подготовительным рисункам и выполненным с них гравюрам. Создавал также станковые картины «Святое семейство со свыше Елизаветой и Иоанном Крестителем» (1541-1543 годы, Эрмитаж, Санкт-Петербург), «Одиссей и Пенелопа» (около 1545, Музей искусства, Толедо, штат Огайо) и другие.
По поручению Франциска I приобретал в Риме антики и снимал копии со знаменитых произведений античности (1540 год).