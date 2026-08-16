ПРИМАС ОРЛЕАНСКИЙ
ПРИМАС ОРЛЕАНСКИЙ - один из крупнейших представителей поэзии вагантов.
Писал на латинском и старофранцузском языках.
Обучался в Орлеане, а также в Париже, где предположительно и получил за эрудицию прозвище Примас (от латинского primas - один из первых, высших).
Много странствовал, посетил Реймс, Амьен, Бове, Санс; был известен своим разгульным образом жизни.
Сохранилось 23 стихотворения по большей части автобиографического характера, где Примас описывает дружеские попойки, свои любовные увлечения, поношения и невзгоды, которые ему приходилось терпеть, службу у епископов.
Имя Примаса Орлеанского встречается в хрониках XII-XIII веках; странствующий певец Примассо стал героем новеллы (I, 7) «Декамерона» Дж. Боккаччо.
Творчество Примаса Орлеанского, ориентированное на подчёркнуто сниженные сюжеты и насыщенное бытовыми подробностями, оказало значительное влияние на развитие светской поэзии позднего Средневековья и Возрождения.