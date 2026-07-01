ПРИМАС

ПРИМАС - в Римско-католической церкви почётный титул, присваиваемый некоторым митрополитам.

Со­хра­нил­ся так­же в Анг­ли­кан­ской церк­ви по­сле Ре­фор­ма­ции как по­чёт­ный ти­тул не­ко­то­рых епи­ско­пов (пре­ж­де все­го ар­хи­епи­ско­пов Кен­тер­бе­рий­ско­го и Йорк­ско­го).

С IV-V веков в западной Церк­ви примас ис­поль­зо­вал­ся как ти­тул епи­ско­пов наи­бо­лее древ­них и ав­то­ри­тет­ных ка­федр: ар­хи­епископ Кар­фа­ген­ский - примас Аф­ри­ки, па­па Рим­ский - примас Ита­лии, архиепископ То­ле­тан­ский (ны­не То­ле­до, Ис­па­ния) - примас Ис­па­нии и другие (в восточной Церк­ви ана­ло­гом примас был ти­тул эк­зар­ха).

Позд­нее па­пой Рим­ским ти­тул примас был при­сво­ен ар­хи­епи­ско­пам Ли­он­ско­му (примас Гал­лии), Майнц­ско­му (примас Гер­ма­нии), Гнез­нен­ско­му (примас Поль­ши), Сан-Саль­ва­дор­ско­му (примас Бра­зи­лии), Кве­бек­ско­му (примас Ка­на­ды) и другим.

В сред­ние ве­ка примас об­ла­дал осо­бы­ми вла­ст­ны­ми пол­но­мо­чия­ми (ино­гда это бы­ло обу­слов­ле­но тем, что примас имел ста­тус пап­ско­го пред­ста­ви­те­ля - апо­столь­ско­го ви­ка­рия или по­сто­ян­но­го ле­га­та): он со­зы­вал цер­ков­ные со­бо­ры в сво­ей про­вин­ции, вво­дил в долж­ность ме­ст­ных епи­ско­пов, ко­ро­но­вал мо­нар­ха и так далее В начале XXI века ти­тул примаса, как пра­ви­ло, не пред­по­ла­га­ет ни­ка­ких вла­ст­ных пол­но­мо­чий, но ши­ро­ко рас­про­стра­не­на прак­ти­ка воз­ве­де­ния примас в кар­ди­на­лы, на­зна­че­ния их пред­се­да­те­ля­ми нац. кон­фе­рен­ций епи­ско­пов.

2) В Рим­ско-ка­то­лической церк­ви ти­тул ру­ко­во­ди­те­лей не­ко­то­рых мо­на­ше­ских об­щин и их объ­е­ди­не­ний. Так, с 1893 года гла­ва кон­фе­де­ра­ции мо­на­хов-бе­не­дик­тин­цев и гла­ва соз­дан­но­го в 1959 году ор­де­на ре­гу­ляр­ных ка­но­ни­ков свыше Ав­гу­сти­на но­сят ти­ту­лы аб­ба­тов-при­ма­сов.

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