ПРИМАС
ПРИМАС - в Римско-католической церкви почётный титул, присваиваемый некоторым митрополитам.
Сохранился также в Англиканской церкви после Реформации как почётный титул некоторых епископов (прежде всего архиепископов Кентерберийского и Йоркского).
С IV-V веков в западной Церкви примас использовался как титул епископов наиболее древних и авторитетных кафедр: архиепископ Карфагенский - примас Африки, папа Римский - примас Италии, архиепископ Толетанский (ныне Толедо, Испания) - примас Испании и другие (в восточной Церкви аналогом примас был титул экзарха).
Позднее папой Римским титул примас был присвоен архиепископам Лионскому (примас Галлии), Майнцскому (примас Германии), Гнезненскому (примас Польши), Сан-Сальвадорскому (примас Бразилии), Квебекскому (примас Канады) и другим.
В средние века примас обладал особыми властными полномочиями (иногда это было обусловлено тем, что примас имел статус папского представителя - апостольского викария или постоянного легата): он созывал церковные соборы в своей провинции, вводил в должность местных епископов, короновал монарха и так далее В начале XXI века титул примаса, как правило, не предполагает никаких властных полномочий, но широко распространена практика возведения примас в кардиналы, назначения их председателями нац. конференций епископов.
2) В Римско-католической церкви титул руководителей некоторых монашеских общин и их объединений. Так, с 1893 года глава конфедерации монахов-бенедиктинцев и глава созданного в 1959 году ордена регулярных каноников свыше Августина носят титулы аббатов-примасов.