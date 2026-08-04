ПРИМАКОВ ЕВГЕНИЙ МАКСИМОВИЧ

Советский и российский государственный деятель, председатель правительства России в 1998-1999 гг.

Происхождение и образование.

Родился в г. Киеве в семье служащих. В Киеве прожил считанные дни. Был перевезен в Тбилиси, где жил с матерью до 1948 г. Учился в Бакинском военно-морском подготовительном училище (поступил в 1944 г., отчислен в 1946 г. по состоянию здоровья). В 1953 г. окончил арабское отделение Московского института востоковедения. После чего поступил в аспирантуру Экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова.

Журналист и ученый

С 1956 г. работал на Гостелерадио СССР и в Институте мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) АН СССР. В 1959 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических наук на тему: «Экспорт капитала в некоторые арабские страны — средство обеспечения монопольно высоких прибылей». С 1962 г. работал в газете «Правда», в том числе собкором на Ближнем Востоке (1965-1969), был заместителем редактора отдела Азии и Африки, выполнял особые поручения. В это время стал единственным советским представителем, регулярно контактировавшим с представителем курдов в Ираке Мустафой Бурзани. В 1969 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора экономических наук по теме «Социальное и экономическое развитие Египта».

30 апреля 1970 г. Примаков был назначен заместителем директора ИМЭМО, в котором помимо научной работы практиковался оперативный политический анализ, Примаков создал и возглавил новое направление исследований, удостоенных в 1980 г. Государственной премии СССР.

По поручениям ЦК КПСС в 1970 г., Примаков ездил в Бейрут, в 1971 г. в Египет, с августа 1971 по сентябрь 1977 гг. тайно приезжал в Израиль или встречался с представителями израильского руководства в Европе. С 1977 г. – директор Института востоковедения АН СССР, руководил разработкой новой методики «ситуационного анализа» проблем мировой политики. Стремительно развивается его научная карьера: в 1974 г. Примаков член-корреспондент АН СССР, с 1979 г. – академик АН СССР.

Работа с М.С. Горбачевым

В 1985-1989 гг. – стал директором ИМЭМО. В это время весь институт начал работать на политическую линию нового генерального секретаря ЦК КПСС М.С. Горбачева. С этим была связана стремительная партийная карьера Примакова: в 1989-1991 гг. член ЦК КПСС, в 1989-1990 гг. – кандидат в члены Политбюро.

Председатель Совета Союза Верховного совета СССР в 1989-1991 гг. В 1990-1991 гг. – член Президентского совета СССР, совещательного органа, в котором он отвечал за внешнюю политику. По поручению М.С. Горбачева участвовал в попытках урегулировании Кризиса в персидском заливе 1990-1991 гг. 13 марта 1991 года Верховный Совет разрешил Горбачеву создать вместо распущенного Президентского совета новую структуру — Совет безопасности, своего рода узкий кабинет. В него вошли вице-президент Г.И. Янаев, глава кабинета министров В.С. Павлов, представители силовых ведомств и министр иностранных дел А.А. Бессмертных, а также В.В. Бакатин и Примаков.

20 августа 1991 г. выступил против ГКЧП СССР, 21 августа вместе с А.В. Руцким прибыл к Горбачеву в Форос.

Во главе СВР

С 30 сентября 1991 г. – первый заместитель председателя КГБ, руководитель первого управления. С 26 декабря 1991 г. – руководитель Службы внешней разведки (СВР) РФ. Примаков принял ведомство в крайне непростое время и при сложных обстоятельствах. Необходимо было не только сохранить основной кадровый состав в условиях увольнений, сокращение зарплат и в целом средств, выделяемых на разведку, провести деидеологизацию ведомства, одновременно доказывая его необходимость новому российскому государству. Новым в работе ведомства стала практика публичных докладов СВР, имевших определенный общественный резонанс. При этом Примаков стремился дистанцироваться от внутреннеполитических баталий: фактически заявил о нейтральной позиции внешней разведки в личном разговоре с Б.Н. Ельциным во время октябрьских событий 1993 г.

Одновременно занимал ясную позицию в вопросах внешней политики. Так, 25 ноября 1993 г. он вполне определенно высказался о планах НАТО по приему новых членов из стран Восточной Европы (речь шла в первую очередь о приеме в организацию Польши): «Это расширение приблизит крупнейшую военную группировку в мире непосредственно к границам России. Возникает необходимость фундаментального пересмотра с нашей стороны всех оборонных концепций». Примечательно, что данная позиция шла в разрез с официальной позицией МИДа РФ, выступившего с официальным опровержением доклада Е.М. Примакова и заявившего о том, что НАТО не угрожает России.

Министр иностранных дел РФ

Ощутимые изменения во внешней политике России – рост ее инициативности, первые самостоятельные шаги и проявление сбалансированности – стали проявляться с начала 1996 г., когда в январе Е.М. Примаков был назначен министром иностранных дел. Уже в феврале Россия отказалась от санкций в отношении боснийских сербов, что было поддержано и другими странами; в октябре Совет Безопасности ООН единогласно отменил экономические санкции против Югославии, действовавшие с 1992 г. Продолжая линию на восстановление традиционного влияния России на Балканах, МИД в январе 1997 г. попытался выступить в качестве посредника между президентом Сербии и оппозицией, оспаривавшей результаты выборов и проводившей непрерывные демонстрации.

При этом акцент делался не только на европейское направление. Примаков стремился возобновить связи с дружественными странами, с которыми были заморожены отношения при его предшественнике. В мае 1996 г. состоялся его визит в Мексику, на Кубу и в Венесуэлу. В ходе поездки были подписаны важные пакеты соглашений, существенно обновившие международную правовую базу сотрудничества.

В августе 1996 г. Примаков публично заявил о необходимости отстаивать национальные интересы России, «идя даже на разногласия, предположим, с США, - но в рамках партнерства, не сползая к конфронтации». Министр выразил недовольство и складывающейся системой главенства в международных отношений одной державы, когда право миловать и казнить принадлежит только одной стране. Он подчеркнул, что «двухполюсный мир ранее соперничавших двух сверхдержав и блоков должен эволюционировать не к однополюсному под командой США, а к многополюсному, где у России больше маневра для защиты национальных интересов». В сентябре 1996 г. Россия осудила бомбардировку военных объектов на территории Ирака американскими крылатыми ракетами. В ноябре 1997 г. во многом благодаря усилиям Примакова было предотвращено очередное кровопролитие между США и Ираком.

С 1997 г. Россия старается вернуть свои позиции в ближневосточном урегулировании: в феврале Е. М. Примакова проводил переговоры с лидером Палестины Я. Арафатом. В апреле 1997 г. между Россией и Китаем была подписана двусторонняя Декларация о многополярном мире и формировании нового международного порядка. В документе подчеркивалось окончание эпохи биполярности, осуждался гегемонизм как явление международной жизни.

По-прежнему непросто складывалась международная ситуация на европейском направлении. Несмотря на успешное развитие отношений с Западом - в апреле 1996 г. в Москве состоялся саммит «семерки» с полноценным участием России по проблеме ядерной безопасности, уже в декабре 1996 г. сессия НАТО санкционировала начало расширения альянса. МИДу пришлось предпринимать титанические усилия для того, чтобы не пойти по пути эскалации отношений.

В мае 1997 г. был подписан Основополагающий акт о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности. Был создан Совместный постоянный совет Россия-НАТО. Предполагалось, что он станет центром совместного информирования и принятия решений по безопасности в Европе. В то же время вступило в силу Соглашение о партнерстве между ЕС и Россией, открывшее широкие возможности для интенсификации экономических связей и привлечении инвестиций в Россию.

Расширение связей с Южной Америкой

В ноябре вновь последовал южноамериканский вояж Е.М. Примакова - на этот раз в Бразилию, Аргентину, Колумбию и Коста-Рику. В ходе визита в Бразилию двумя государствами были подписаны Декларация о принципах взаимодействия между Россией и Бразилией, а также ряд соглашений по сотрудничеству в конкретных областях. Среди последних следует выделить соглашение о сотрудничестве в области исследования космического пространства. Другой формой многосторонних отношений стал диалог России с Группой Рио, который в основном разворачивался на сессиях Генеральной Ассамблеи ООН. Так, 24 сентября 1997 г. в рамках ежегодной сессии ООН состоялась встреча Е.М. Примакова с министрами иностранных дел стран - членов «координационной тройки» Группы Рио: Боливии, Панамы и Парагвая. В ходе этих контактов подчеркивалась необходимость формирования многополярной структуры современного мира.

Премьер-министр

В августе 1998 г. Россию поразил глубокий финансовый и, как следствие, социально-экономический кризис, который отразился на внутренней политике. Ситуация складывалась крайне непросто, оппозиция была настроена крайне решительно. Б.Н. Ельцин отправил в отставку правительство, на внеочередном заседании Государственной думы 248 депутатов потребовали отставки самого президента. По предложению фракции «Яблоко» 11 сентября 1998 г. Примаков был назначен главой правительства. Примечательно, что сам он отказывался от высокого назначения, ссылаясь на свой возраст и состояние здоровья. Несмотря на это Примаков был утвержден с первой попытки, за него проголосовало 315 депутатов, против — 63, воздержалось — 15. На этой должности он проводил политику компромисса между основными политическими силами.

В правительство, которое впервые в истории России формировал сам премьер-министр, а не президент, вошли члены большинства парламентских партий, включая КПРФ в лице Ю.Д. Маслюкова , с которым Примаков был знаком еще со времен Президентского совета СССР. Стремясь дистанцироваться от широковещательных программ, Примаков придерживался тактики решения конкретных вопросов. В непростых условиях нехватки средств и огромной инфляции новое правительство проводило жесткую бюджетную политику и сумело добиться утверждения Государственной Думой сбалансированного (с минимальным дефицитом) проекта федерального бюджета на 1999 г., в котором были созданы механизмы поддержки реального сектора. Примаков выступал за государственное регулирование экономики, предпринимались шаги по усилению контроля за налоговыми поступлениями, было создано министерство по налогам и сборам.

В 1999 г. социально-экономическая ситуация стабилизировалась, но произошли важные события в России и мире, оказавшие влияние на ход истории. В анналах мировой дипломатии останется в памяти решение Примакова, получившее название «Разворот над Атлантикой», когда в ночь с 23 на 24 марта 1999 г. он, узнав о решении начать военную операцию НАТО против Югославии, распорядился развернуть самолет, на котором во главе государственной делегации летел в Вашингтон, где должны были состояться его переговоры с вице-президентом США Альбертом Гором. Нарушив суверенитет независимой Югославии, НАТО в обход ООН, начало масштабные бомбардировки, ставшие настоящим потрясением для всего российского общества. Звучали требования о поставке вооружения Югославии, но руководство России на этот шаг не пошло. Весной того же года произошел еще один резонансный эпизод с участием Примакова, когда во время обсуждения вопроса об амнистии заключенных он прямо сказал о необходимости преследования за экономические преступления.

К этому моменту, Примаков уже стал полновесным политиком, пользующимся значительной популярностью населения. Главным содержанием повестки дня становятся приближающиеся парламентские и будущие президентские выборы. В окружении Б.Н. Ельцина росло опасение по отношению к премьер-министру, 12 мая 1999 г. последовала его отставка, преемником стал С.В. Степашин .

Участие в выборах в Госдуму

Примаков после отставки с поста премьер-министра не покинул политику: на выборах в Государственную думу РФ 1999 г. Примаков возглавил список блока «Отечество-Вся Россия» и ее фракцию в парламенте. В сентябре 2001 г. сложил с себя обязанности лидера думской фракции ОВР.

Президент Торгово-промышленной палаты РФ

С декабря 2001 г. до 2011 г. занимал должность президента Торгово-промышленной палаты РФ, внесшей несколько десятков законопроектов по регулированию и облегчению системы налогообложения. При нем была создана информационная система для инвесторов и налажена работа международных деловых советов, он выступал за вступление России в ВТО. Не оставался в стороне Примаков и от внешней политики, в феврале 2003 г. был направлен в Багдад с конфиденциальной миссией для встречи с С. Хусейном.

Примаков никогда не уходил из науки, признанием его заслуг на этой стезе стало избрание в 2008 г. в президиум РАН.

В 2014 г. Примакову исполнилось 85 лет с чем его лично поздравил президент РФ В.В. Путин , вручив примус 1980-х годов с надписью «Рекорд 1». Подарок имел символическое значение, именно «Примусом» Евгения Максимовича называли подчиненные, а он знал об этом и не обижался.