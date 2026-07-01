ПРИМАКОВ Евгений Максимович

Советский и российский государственный деятель, председатель правительства России в 1998-1999 гг.

В 1953 г. окончил арабское отделение Московского института востоковедения. С 1956 г. работал в Гостелерадио СССР и ИМЭМО АН СССР. В 1959 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических наук на тему: «Экспорт капитала в некоторые арабские страны — средство обеспечения монопольно высоких прибылей». С 1962 г. работал в газете «Правда», в том числе собкором на Ближнем востоке (1965-1969). В 1969 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора экономических наук по теме «Социальное и экономическое развитие Египта». С 1970 г. – заместитель директора ИМЭМО. Профессор с 1972 г. С 1977 г. – директор Института востоковедения АН СССР . В 1985-1989 гг. – директор ИМЭМО. С 1974 г. – член-корреспондент АН СССР, с 1979 г. – академик АН СССР.

В 1989-1991 гг. член ЦК КПСС, в 1989-1990 гг. – кандидат в члены Политбюро. Председатель Совета Союза Верховного совета СССР в 1989-1991 гг. В 1990-1991 гг. – член президентского совета СССР. Член Совета безопасности СССР в 1991 г. По поручению М. Горбачева участвовал в попытках урегулировании Кризиса в персидском заливе 1990-1991 гг. 20 августа 1991 г. выступил против ГКЧП СССР, 21 августа вместе с А. Руцким прибыл к Горбачеву в Форос. С 30 сентября 1991 г. – первый заместитель председателя КГБ, руководитель первого управления. С 26 декабря 1991 г. – руководитель Службы внешней разведки РФ.

С 9 января 1996 г. - министр иностранных дел. Курс Примакова в отношении западных государств был более сдержанным, чем у его предшественника А. Козырева. После дефолта 1998 г. по предложению фракции «Яблоко» 11 сентября 1998 г. Примаков был назначен главой правительства. Проводил политику компромисса между основными политическими силами. В правительство вошли члены большинства парламентских партий, включая КПРФ. 24 марта 1999 г., направляясь с визитом в США, узнал о начале бомбардировок Югославии 1999 г., и развернул самолет, отказавшись от визита. В 1999 г. социально-экономическая ситуация стабилизировалась. Но Б. Ельцин , который искал себе преемника, 12 мая 1999 г. заменил Примакова на посту главы правительства на С. Степашина. На выборах в Государственную думу РФ 1999 г. Примаков возглавил список блока «Отечество-Вся Россия», ее фракцию в парламенте. В 2001-2011 гг. - председатель Российской торгово-промышленной палаты. С 2008 г. – член президиума РАН.

Сочинения:

Страны Аравии и колониализм. М., 1956;

Египет: время президента Насера. М., 1981 (в соавторстве с И.П. Беляевым);

История одного сговора: ближневосточная политика США в 70-е – нач. 80-х гг. М., 1985;

Годы в большой политике. М.,1999;

Восемь месяцев плюс… М., 2001;

Мир после 11 сентября. М., 2002;

Конфиденциально: Ближний Восток на сцене и за кулисами. М., 2012;

Минное поле политики. М., 2006;

Встречи на перекрестках. М., 2015.

Автор статьи: Шубин А.В.