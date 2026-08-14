Примако́в, Виталий Маркович

Примако́в, Виталий Маркович (18[30].12.1897, Семеновка Черниговской губ. — 12.06.1937, Москва) — советский военачальник. Родился в семье учителя. В 1915 за распространение среди солдат Черниговского полка антивоенных воззваний арестован и сослан в Сибирь. В апреле 1917 вернулся из ссылки и в июне стал членом Киевского комитета большевиков. В августе 1917 поступил в пехотный запасный полк в Чернигове, который делегировал его на 2‑й Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов . После прихода к власти большевиков участвовал в разгроме выступления А. Ф. Керенского и П. Н. Краснова . В январе 1918 сформировал полк Червонного казачества. За время Гражданской вой­ны 1917–1922 в России участвовал в боях с вой­сками А. И. Деникина , С. В. Петлюры , в Советско-­польской вой­не 1919–1920 . Участвовал в штурме Перекопа в 1920. Его полк был развернут сначала в бригаду, затем в дивизию, а впоследствии в корпус. Окончил Военно-­академические курсы высшего комсостава РККА. В 1923 вернулся к командованию корпусом, а в 1924 возглавил Высшую кавалерийскую школу в Ленинграде. В 1925–1926 — военный советник в Сев. Китае. В 1927–1930 — военный атташе в Афганистане и Японии. Руководил советским отрядом, который вел военные действия в Афганистане в связи с Бачаи Сакао восстанием 1929 . П. взял Мазари-­Шериф. Впоследствии занимал различные командные должности в РККА. В 1936 был обвинен в участии в антисоветском троцкистском военно-­фашистском заговоре и после процесса по «делу военных» был расстрелян.

Лит. : Дубинский И. В. Примаков. М., 1968; Шубин А. В. 1937: «антитеррор» Сталина. М., 2010; Черушев Н. С., Черушев Ю. Н. Расстрелянная элита РККА (командармы 1‑го и 2‑го рангов, комкоры, комдивы и им равные). 1937–1941. Биографический словарь. М., 2012. Д. К. Баканов.