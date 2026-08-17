ПРИЛАДОЖСКИЕ КУРГАНЫ
ПРИЛАДОЖСКИЕ КУРГАНЫ - археологическая культура второй половины IX - XI веков на низменностях к югу и юго-западу от Ладожского озера.
На востоке и юге ограничена Вепсовской возвышенностью и Тихвинской грядой, на западе и юго-западе - болотистым междуречьем Сяси и Волхова, на северо-западе - ландшафтами Ладожско-Онежского межозерья.
Памятники изучались с начала XVIII века, термин «культура приладожских курганов» введён В.И. Равдоникасом в 1920-1930-х годах.
Характерны курганы, планировка которых напоминает дом: первоначальная форма насыпи, как правило, квадратная в плане; с очагом, очажной утварью, керамикой в центре; в ряде случаев - наличие мужской и женской половин. Остатки трупосожжений «на стороне» иногда помещались в керамические горшки или берестяные туеса. Ранние трупоположения в основном вытянуты на спине в меридиональном направлении, поздние - ориентированы на запад. В насыпи прослеживаются кострища, вероятно, ритуальные. Часть предметов, не бывших в огне, расположена отдельно от погребений. Мечи, копья, боевые топоры, клёпаные котлы, кованые сковороды, сковородники (служили для захватывания и поднимания горячей сковороды), очажные лопаты из высококачественного железа, ряд предметов убора (в том числе скорлупообразные фибулы, браслеты и другие) типичны для памятников Скандинавии викингов эпохи; шумящие и зооморфные подвески, пряжки и другие - для культур финского круга. Круговая керамика сделана, вероятно, в Старой Ладоге. Поселения не изучены.
Т. Арне и другие исследователи связывали приладожских курганов с колониями скандинавов, возникшими на торговых путях IX-X веков, Равдоникас - с феодализирующейся местной родовой знатью. В.А. Назаренко выделял в обряде культуры приладожских курганов восточно-финской традиции и влияние культуры сопок. Финал культуры приладожских курганов связан с христианизацией и распространением продукции древне-русского городского ремесла. Носители культуры приладожских курганов приняли участие в формировании карел-ливвиков, отчасти - других групп карел и вепсов.