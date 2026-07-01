ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА - авантюрная литература, обобщающее понятие для обозначения произведений разных жанров и разновидностей художественной прозы, в центре которых динамичный и захватывающий сюжет.
Приключенческая литература тесно связана с научной фантастикой, детективом, рассказом о путешествии, часто - с историческим романом, фэнтези, триллером. Большая часть произведений приключенческой литературы, направленной преимущественно на развлечение читателя, создаётся в русле массовой литературы.
Элементы приключенческой литературы присущи позднеантичному роману (Ахилл Татий, Харитон и другие), заметны в рыцарском романе, плутовском романе, готическом романе, просветительском авантюрном романе XVIII века (Д. Дефо, Дж. Свифт).
Окончательно приключенческая литература оформляется в эпоху романтизма; среди наиболее ярких образцов - романы В. Скотта, Т.М. Рида, А. Дюма-отца, Дж.Ф. Купера, Ф. Марриета, Э. Сю, Р.Л. Стивенсона, Г.Р. Хаггарда, Дж. Конрада, Ж. Верна, Л. Буссенара, Дж. Лондона.
Классикой русской приключенческой литературы стали произведения А.С. Грина, В.П. Катаева, И.А. Ефремова, А.Р. Беляева, В.А. Каверина.
Многие произведения приключенческой литературы со временем составили чтение для детей и юношества.