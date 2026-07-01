ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА - авантюрная литература, обобщающее понятие для обозначения произведений разных жанров и разновидностей художественной прозы, в центре которых динамичный и захватывающий сюжет.

Приключенческая литература тес­но свя­за­на с на­уч­ной фан­та­сти­кой , де­тек­ти­вом, рас­ска­зом о пу­те­ше­ст­вии, час­то - с ис­то­ри­че­ским ро­ма­ном, фэн­те­зи, трил­ле­ром. Большая часть про­из­ве­де­ний приключенческой литературы, на­прав­лен­ной пре­имущественно на раз­вле­че­ние чи­та­те­ля, соз­да­ёт­ся в рус­ле мас­со­вой ли­те­ра­ту­ры.

Эле­мен­ты приключенческой литературы при­су­щи позд­не­ан­тич­но­му ро­ма­ну (Ахилл Та­тий, Ха­ри­тон и другие), за­мет­ны в ры­цар­ском ро­ма­не, плу­тов­ском ро­ма­не, го­ти­че­ском ро­ма­не, про­све­ти­тель­ском аван­тюр­ном ро­ма­не XVIII века ( Д. Де­фо , Дж. Свифт).

Окон­ча­тель­но приключенческая литература оформ­ля­ет­ся в эпо­ху ро­ман­тиз­ма; сре­ди наи­бо­лее яр­ких об­раз­цов - ро­ма­ны В. Скот­та, Т.М. Ри­да, А. Дю­ма-от­ца , Дж.Ф. Ку­пе­ра, Ф. Мар­рие­та, Э. Сю, Р.Л. Сти­вен­со­на, Г.Р. Хаг­гар­да, Дж. Кон­ра­да, Ж. Вер­на, Л. Бус­се­на­ра, Дж. Лон­до­на.

Клас­си­кой русской приключенческой литературы ста­ли про­из­ве­де­ния А.С. Гри­на, В.П. Ка­тае­ва, И.А. Еф­ре­мо­ва, А.Р. Бе­ляе­ва, В.А. Ка­ве­ри­на .

Мно­гие про­из­ве­де­ния приключенческой литературы со вре­ме­нем со­ста­ви­ли чте­ние для де­тей и юно­ше­ст­ва.

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