ПРИКЛАДНАЯ МУЗЫКА
Музыкальные жанры и отдельные опусы, призванные выполнять определённые общественные функции, отличные от собственно художественных задач.
В архаич. культурах музыка носила преим. прикладной характер, участвуя в обряде, в коллективных трудовых акциях (напр., трудовые песни). В европ. традиц. культуре музыка выполняет прикладные задачи в церковном культе, а также в рамках церемоний; с 19 в. в городах преобладают развлекат. жанры в рамках салонной, танцевальной музыки и др. Совр. П.м. включает развлекат. танцевальную музыку (см. Поп-музыка), позывные телеканалов и радиостанций, сигналы мобильной связи и др.; к ней также относятся некоторые разновидности музыки в драматич. театре и киномузыки, выполняющие сугубо иллюстративные задачи и не несущие самостоят. худож. образа. Прикладной является, в частности, военная музыка.
Автор статьи: Т.В. Чередниченко.