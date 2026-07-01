ПРИКЛАДНАЯ МУЗЫКА

Музыкальные жанры и отдельные опусы, призванные выполнять определённые общественные функции, отличные от собственно художественных задач.

В ар­ха­ич. куль­ту­рах му­зы­ка но­си­ла пре­им. при­клад­ной ха­рак­тер, уча­ст­вуя в об­ря­де , в кол­лек­тив­ных тру­до­вых ак­ци­ях (напр., тру­до­вые пес­ни). В ев­роп. тра­диц. куль­ту­ре му­зы­ка вы­пол­ня­ет при­клад­ные за­да­чи в цер­ков­ном куль­те, а так­же в рам­ках це­ре­мо­ний; с 19 в. в го­ро­дах пре­об­ла­да­ют раз­вле­кат. жан­ры в рам­ках са­лон­ной, тан­це­валь­ной му­зы­ки и др. Совр. П.м. вклю­ча­ет раз­вле­кат. тан­це­валь­ную му­зы­ку (см. Поп-му­зы­ка ), по­зыв­ные те­ле­ка­на­лов и ра­дио­стан­ций, сиг­на­лы мо­биль­ной свя­зи и др.; к ней так­же от­но­сят­ся не­ко­то­рые раз­но­вид­но­сти му­зы­ки в дра­ма­тич. те­ат­ре и ки­но­му­зы­ки, вы­пол­няю­щие су­гу­бо ил­лю­ст­ра­тив­ные за­да­чи и не не­су­щие са­мо­сто­ят. ху­дож. об­раза. При­клад­ной яв­ля­ет­ся, в ча­ст­но­сти, во­ен­ная му­зы­ка .

Автор статьи: Т.В. Че­ред­ни­чен­ко.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)