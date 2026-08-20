ПРИКАЗНЫЕ ЛЮДИ
ПРИКАЗНЫЕ ЛЮДИ - в России в XVI - начале XVIII веках должностные лица приказов и приказных изб.
Приказные люди становились преимущественно служилые люди «по отечеству» и «по прибору», дети священно- и церковнослужителей и самих приказных людей, посадские люди.
Дьяки занимали руководящие должности в центральном и местном государственном аппарате (как правило, возглавляли структурные подразделения приказов - «столы» или «повытья», реже - сами приказы и приказные избы). Дьяки несли основном ответственность за текущее состояние дел этих учреждений, готовили их решения, контролировали делопроизводство, подписывали приходно-расходную документацию, участвовали в осуществлении приказного судопроизводства. Дьяки могли быть пожалованы думным чином и войти в состав Боярской думы, где выступали докладчиками по делам приказов, записывали и формулировали царские указы и боярские приговоры. Думные дьяки оглашали царские указы (о повышении в чине, назначении на должности), сопровождали царей в паломнических поездках, участвовали в работе комиссий по местническим спорам.
Подьячие осуществляли преимущественно делопроизводство, переписку с другими учреждениями, городовыми воеводами, хранили приказную казну и архив. В XVII веке, в зависимости от опыта и обязанностей подьячие делились на ряд категорий: «старые» (первой статьи; обычно руководили работой нескольких «середних» и/или «молодших» подьячих, вели финансовую документацию, могли возглавлять «столы» и «повытья» приказов, приказные избы), «середние» (второй статьи; составляли тексты документов), «молодшие» (третьей статьи; главным образом копировали и переписывали набело документы). Подьячие, получившие право подписывать исходящие документы или заверять их подлинность, именовались соответственно подьячими «с приписью» и «со справою». В случае обнаружения финансовых злоупотреблений подьячих дьяки как непосредственные начальники виновных возмещали казне убытки [указ царя Алексея Михайловича от 27 июня (7 июля)1669 года].
Приказные люди также включались в состав дипломатических миссий (дьяки во многом вырабатывали тексты международных соглашений, подьячие вели посольскую переписку, составляли статейные списки), участвовали в торжественных обедах, встречах и проводах иностранцев, приезжавших в Москву. Состояли при полковых воеводах. Проводили писцовые и межевые описания, в XVII веке - подворные переписи.
После назначения на должность приказных людей приносили присягу. Большинство приказных людей освобождались от уплаты налогов и несения ряда повинностей. Получали от государства жалованье в денежной и натуральной формах, а также поместный оклад (за успешную службу поместье могло жаловаться в вотчину). Кроме того, взимали в свою пользу плату за услуги по оформлению документов, изготовлению справок, выписок и прочее (превышала государственное жалованье, по-видимому, в несколько раз). Имели право принимать от частных лиц и представителей монастырей подарки («почести», «поминки»), вручавшиеся им добровольно.
Численность приказных людей: 700 человек (в конце XVI - начале XVII веков), 1,6 тысяч человек (1640-е годы), около 4,6 тысяч человек (1690-е годы).
В XVII - первой четверти XVIII веках наряду с государевыми приказными людьми существовали также патриаршие приказные люди, служившие в патриарших приказах.