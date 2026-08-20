ПРИКАЗНЫЕ ЛЮДИ

ПРИКАЗНЫЕ ЛЮДИ - в России в XVI - начале XVIII веках должностные лица приказов и приказных изб.

Приказные люди ста­но­ви­лись пре­имущественно слу­жи­лые лю­ди «по оте­че­ст­ву» и «по при­бо­ру», де­ти свя­щен­но- и цер­ков­но­слу­жи­те­лей и са­мих приказных людей, по­сад­ские лю­ди.

Дья­ки за­ни­ма­ли ру­ко­во­дя­щие долж­но­сти в центральном и ме­ст­ном государственном ап­па­ра­те (как пра­ви­ло, воз­глав­ля­ли струк­тур­ные под­раз­де­ле­ния при­ка­зов - «сто­лы» или «по­вы­тья», ре­же - са­ми при­ка­зы и при­каз­ные из­бы). Дья­ки не­сли основном от­вет­ст­вен­ность за те­ку­щее со­стоя­ние дел этих уч­ре­ж­де­ний, го­то­ви­ли их ре­ше­ния, кон­тро­ли­ро­ва­ли де­ло­про­из­вод­ст­во, под­пи­сы­ва­ли при­ход­но-рас­ход­ную до­ку­мен­та­цию, уча­ст­во­ва­ли в осу­ще­ст­в­ле­нии при­каз­но­го су­до­про­из­вод­ст­ва. Дья­ки мог­ли быть по­жа­ло­ва­ны дум­ным чи­ном и вой­ти в со­став Бо­яр­ской ду­мы, где вы­сту­па­ли док­лад­чи­ка­ми по де­лам при­ка­зов, за­пи­сы­ва­ли и фор­му­ли­ро­ва­ли цар­ские ука­зы и бо­яр­ские при­го­во­ры. Дум­ные дья­ки ог­ла­ша­ли цар­ские ука­зы (о по­вы­ше­нии в чи­не, на­зна­че­нии на долж­но­сти), со­про­во­ж­да­ли ца­рей в па­лом­нических по­езд­ках, уча­ст­во­ва­ли в ра­бо­те ко­мис­сий по ме­ст­ническим спо­рам.

По­дья­чие осу­ще­ст­в­ля­ли пре­имущественно де­ло­про­из­вод­ст­во, пе­ре­пис­ку с другими уч­ре­ж­де­ния­ми, го­ро­до­вы­ми вое­во­да­ми, хра­ни­ли при­каз­ную каз­ну и ар­хив. В XVII веке, в за­ви­си­мо­сти от опы­та и обя­зан­но­стей по­дья­чие де­ли­лись на ряд ка­те­го­рий: «ста­рые» (первой ста­тьи; обыч­но ру­ко­во­ди­ли ра­бо­той не­сколь­ких «се­ред­них» и/или «мо­лод­ших» по­дья­чих, ве­ли фи­нан­со­вую до­ку­мен­та­цию, мог­ли воз­глав­лять «сто­лы» и «по­вы­тья» при­ка­зов, при­каз­ные из­бы), «се­ред­ние» (второй ста­тьи; со­став­ля­ли тек­сты до­ку­мен­тов), «мо­лод­шие» (третьей ста­тьи; главным образом ко­пи­ро­ва­ли и пе­ре­пи­сы­ва­ли на­бе­ло до­ку­мен­ты). По­дья­чие, по­лу­чив­шие пра­во под­пи­сы­вать ис­хо­дя­щие до­ку­мен­ты или за­ве­рять их под­лин­ность, име­но­ва­лись со­от­вет­ст­вен­но по­дья­чи­ми «с при­пи­сью» и «со спра­вою». В слу­чае об­на­ру­же­ния фи­нан­со­вых зло­упот­реб­ле­ний по­дья­чих дья­ки как не­по­сред­ст­вен­ные на­чаль­ни­ки ви­нов­ных воз­ме­ща­ли каз­не убыт­ки [указ ца­ря Алек­сея Ми­хай­ло­ви­ча от 27 июня (7 июля)1669 года].

Приказные люди так­же вклю­ча­лись в со­став ди­пло­ма­тических мис­сий (дья­ки во мно­гом вы­ра­ба­ты­ва­ли тек­сты ме­ж­ду­народных со­гла­ше­ний, по­дья­чие ве­ли по­соль­скую пе­ре­пис­ку, со­став­ля­ли ста­тей­ные спи­ски), уча­ст­во­ва­ли в тор­жественных обе­дах, встре­чах и про­во­дах ино­стран­цев, при­ез­жав­ших в Мо­ск­ву. Со­стоя­ли при пол­ко­вых вое­во­дах. Про­во­ди­ли пис­цо­вые и ме­же­вые опи­са­ния, в XVII веке - под­вор­ные пе­ре­пи­си.

По­сле на­зна­че­ния на долж­ность приказных людей при­но­си­ли при­ся­гу. Боль­шин­ст­во приказных людей ос­во­бо­ж­да­лись от уп­ла­ты на­ло­гов и не­се­ния ря­да по­вин­но­стей. По­лу­ча­ли от го­су­дар­ст­ва жа­ло­ва­нье в де­неж­ной и на­ту­раль­ной фор­мах, а так­же по­ме­ст­ный ок­лад (за ус­пеш­ную служ­бу по­ме­стье мог­ло жа­ло­вать­ся в вот­чи­ну). Кро­ме то­го, взи­ма­ли в свою поль­зу пла­ту за ус­лу­ги по оформ­ле­нию до­ку­мен­тов, из­го­тов­ле­нию спра­вок, вы­пи­сок и прочее (пре­вы­ша­ла государственное жа­ло­ва­нье, по-ви­ди­мо­му, в несколько раз). Име­ли пра­во при­ни­мать от ча­ст­ных лиц и пред­ста­ви­те­лей мо­на­сты­рей по­дар­ки («по­чес­ти», «по­мин­ки»), вру­чав­шие­ся им доб­ро­воль­но.

Чис­лен­ность приказных людей: 700 человек (в конце XVI - начале XVII веков), 1,6 тысяч человек (1640-е годы), около 4,6 тысяч человек (1690-е годы).

В XVII - первой четверти XVIII веках на­ря­ду с го­су­да­ре­вы­ми приказными людьми су­ще­ст­во­ва­ли так­же пат­ри­ар­шие приказные люди, слу­жив­шие в пат­ри­ар­ших при­ка­зах .

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)