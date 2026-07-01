ПРИКАЗНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
ПРИКАЗНОЕ ПРОИЗВОДСТВО - в гражданском судопроизводстве упрощённая процедура защиты нарушенного субъективного права в суде первой инстанции.
Производство по выдаче судебного приказа - судебного постановления по гражданским делам о взыскании денежных сумм или об истребовании движимого имущества.
В римском праве прообраз приказного производства существовал в форме преторской защиты, когда претор по просьбе заявителя давал распоряжения о немедленном прекращении каких-либо действий, по мнению просителя, нарушающих его интересы. Такие распоряжения-интердикты носили категорический и безусловный характер, и они могли выноситься претором без проверки фактов, условно, исходя только из презумпции действительности фактов, на которые ссылался заявитель. В России институт судебного приказа был известен дореволюционному законодательству, позднее закреплён в ГПК РСФСР 1923 году.
В советский период приказного производство было упразднено (поскольку взыскания в бесспорном порядке были переданы в ведение нотариата) и восстановлено в российском праве в 1996 году. В действующем законодательстве судебный приказ выносится в упрощённом порядке без какого-либо судебного разбирательства. Законом установлен исчерпывающий перечень требований, по которым может быть выдан судебный приказ.
Приказное производство начинается по инициативе заинтересованного лица - кредитора (взыскателя). Лицо, к которому предъявляется требование, именуется должником. Заявление о выдаче приказа подаётся в суд по общим правилам подсудности в письменной форме. К заявлению обязательно прилагаются документы, подтверждающие заявленное требование, поскольку единственное средство доказывания в приказном производстве - письменные доказательства. Выносится судебный приказ без судебного разбирательства и вызова сторон для заслушивания их объяснений. Судебный приказ обладает силой исполнительного документа.
В зарубежных странах существует аналогичное регулирование в ряду других упрощённых производств, например, во Франции - приказ об уплате (injonction de payer), в Германии - приказное производство (Mahnverfahren) и так далее.
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