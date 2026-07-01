ПРИКАЗНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ПРИКАЗНОЕ ПРОИЗВОДСТВО - в гражданском судопроизводстве упрощённая процедура защиты нарушенного субъективного права в суде первой инстанции.

Про­из­вод­ст­во по вы­да­че су­деб­но­го при­ка­за - су­деб­но­го по­ста­нов­ле­ния по гра­ж­дан­ским де­лам о взы­ска­нии де­неж­ных сумм или об ис­тре­бо­ва­нии дви­жи­мо­го иму­ще­ст­ва.

В рим­ском пра­ве про­об­раз приказного производства су­ще­ст­во­вал в фор­ме пре­тор­ской за­щи­ты, ко­гда пре­тор по прось­бе зая­ви­те­ля да­вал рас­по­ря­же­ния о не­мед­лен­ном пре­кра­ще­нии каких-либо дей­ст­вий, по мне­нию про­си­те­ля, на­ру­шаю­щих его ин­те­ре­сы. Та­кие рас­по­ря­же­ния-ин­тер­дик­ты но­си­ли ка­те­го­ри­че­ский и без­ус­лов­ный ха­рак­тер, и они мог­ли вы­но­сить­ся пре­то­ром без про­вер­ки фак­тов, ус­лов­но, ис­хо­дя толь­ко из пре­зумп­ции дей­ст­ви­тель­но­сти фак­тов, на ко­то­рые ссы­лал­ся зая­ви­тель. В Рос­сии ин­сти­тут су­деб­но­го при­ка­за был из­вес­тен до­ре­во­лю­ци­он­но­му за­ко­но­да­тель­ст­ву , позд­нее за­кре­п­лён в ГПК РСФСР 1923 году.

В советский пе­ри­од приказного производство бы­ло уп­разд­не­но (по­сколь­ку взы­ска­ния в бес­спор­ном по­ряд­ке бы­ли пе­ре­да­ны в ве­де­ние но­та­риа­та ) и вос­ста­нов­ле­но в российском пра­ве в 1996 году. В дей­ст­вую­щем за­ко­но­да­тель­ст­ве су­деб­ный при­каз вы­но­сит­ся в уп­ро­щён­ном по­ряд­ке без какого-либо су­деб­но­го раз­би­ра­тель­ст­ва. За­ко­ном ус­та­нов­лен ис­чер­пы­ваю­щий пе­ре­чень тре­бо­ва­ний, по ко­то­рым мо­жет быть вы­дан су­деб­ный при­каз.

Приказное производство на­чи­на­ет­ся по ини­циа­ти­ве за­ин­те­ре­со­ван­но­го ли­ца - кре­ди­то­ра (взы­ска­те­ля). Ли­цо, к ко­то­ро­му предъ­яв­ля­ет­ся тре­бо­ва­ние, име­ну­ет­ся долж­ни­ком. За­яв­ле­ние о вы­да­че при­ка­за по­да­ёт­ся в суд по об­щим пра­ви­лам под­суд­но­сти в письменной фор­ме. К за­яв­ле­нию обя­за­тель­но при­ла­га­ют­ся до­ку­мен­ты, под­твер­ждаю­щие за­яв­лен­ное тре­бо­ва­ние, по­сколь­ку един­ст­вен­ное сред­ст­во до­ка­зы­ва­ния в приказном производстве - письменные до­ка­за­тель­ст­ва. Вы­но­сит­ся су­деб­ный при­каз без су­деб­но­го раз­би­ра­тель­ст­ва и вы­зо­ва сто­рон для за­слу­ши­ва­ния их объ­яс­не­ний. Су­деб­ный при­каз об­ла­да­ет си­лой ис­пол­ни­тель­но­го до­ку­мен­та.

В за­ру­беж­ных стра­нах су­ще­ст­ву­ет ана­ло­гич­ное ре­гу­ли­ро­ва­ние в ря­ду других уп­ро­щён­ных про­из­водств, например, во Фран­ции - при­каз об уп­ла­те (injonc­tion de payer), в Гер­ма­нии - при­каз­ное про­из­вод­ст­во (Mahnverfahren) и так далее.

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