Прика́зы Моско́вского госуда́рства

Прика́зы Моско́вского госуда́рства — государственные учреждения, органы центрального управления в России XVI — начала XVIII в.

Вопрос о времени возникновения приказов и проблема их происхождения остаются предметом дискуссии. Признаки их зарождения фиксируются с конца XV в., когда в велико­княжеском аппарате выросло число дьяков и подьячих и стало вестись характерное для приказов делопроизводство. Ядром, в недрах которого формировались приказы, исследователи считали Боярскую думу или органы великокняжеской канцелярии — Большой дворец и Казну. Термин «приказ» как учреждение впервые зафиксирован в 1512. Происхождение понятия связано со значением этого слова как «поручения». Выступая сначала как временные комиссии для решения повторяющихся дел, приказы трансформировались в постоянно действующие органы. Наиболее важную роль играли приказы Разрядный (распределение административных постов и общее военное руководство), Посольский (вопросы дипломатии) и Поместный (наделение служилых людей земельными владениями). В основе работы многих приказов изначально лежал территориальный принцип, подразумевавший ведение всех дел на определенной территории. К такому типу учреждений относились так называемые «областные дворцы» — Дмитровский, Рязанский, Угличский и другие, возникавшие по мере ликвидации удельных княжеств и перехода их территорий и населения под юрисдикцию великого князя. Середина XVI в. ознаменовалась изменением в организации деятельности приказов: на смену территориальному пришел отраслевой принцип — приказу поручалось ведение определенного круга вопросов на всей территории страны (Большой приход контролировал сборы таможенных пошлин, Стрелецкий приказ — организацию стрелецких полков и т. д.). В 1550–1560‑х «областные дворцы» ликвидировали, исключением остался лишь приказ Казанского дворца и отделившийся от него в XVII в. Сибирский приказ, сохранившие территориальную юрисдикцию. Остальные приказы, в том числе функционировавшие в 1570 — 1‑й половине 1580‑х «дворовые приказы», дублировавшие при «особом дворе» Ивана IV Грозного деятельность общегосударственных органов, работали по отраслевому принципу.

Окончательное оформление системы приказов произошло на рубеже XVI–XVII вв. со складыванием судных приказов и превращением в самостоятельные ведомства четвертных приказов (распространявших судебную, фискальную и административную власть на податное население определенных территорий). Приказы без существенных трансформаций перенесли Смутное время , когда приказы создавали практически все боровшиеся за власть политические силы. На исходе Смуты появились Новая четверть (ведавшая кабацкими сборами) и Казачий приказ. Пластично меняясь в соответствии с потребностями времени, система приказов периодически трансформировалась (приказы создавались и упразднялись, объединялись и обосабливались), в основе своей оставаясь неизменной. К числу постоянно действовавших приказов принадлежали три-четыре десятка учреждений; немало ведомств, например сыскные приказы, были временными приказными комиссиями, упраздняемыми по мере решения поставленных задач. Всего за время функционирования приказной системы насчитывается более сотни приказов. Одновременно с общегосударственными существовали дворцовые (ведали личным хозяйством государя) и патриаршие приказы.

Руководитель приказа обыкновенно именовался судьей, эту должность часто занимало лицо в чине думного дьяка, окольничего или боярина, что обеспечивало оперативное поступление информации к государю и Боярской думе и быструю обратную связь с приказными учреждениями. Основной функционал приказов осуществляли дьяки (в приказе одновременно их было, как правило, не более трех человек) и подьячими (в крупнейших учреждениях — до нескольких десятков человек). Социальной средой, с которой дьяков и подьячих по преимуществу связывало происхождение, являлись «служилые люди по отечеству». К той же категории их и их потомков причислял сам факт пребывания на государевой службе. Численность приказных служащих, возросшая за первую половину XVII в. примерно на треть, стала расти заметно быстрее с середины столетия, увеличившись к концу века втрое. Подьячие в зависимости от стажа службы и личных заслуг делились на «старых», «середних» и «молодых». Это разделение отражалось на размерах жалованья — годовом денежном окладе (у старых подьячих достигал 50 руб­лей, тогда как «молодой» мог довольствоваться окладом в 1 руб­ль) и поместном окладе (наибольший потенциальный размер поместья, как правило бывшего существенно меньше или отсутствовавшего вовсе). Подьячим выплачивались денежные премии (на большие церковные праздники и именины членов царской семьи); им также официально позволялось «кормиться от дел» — принимать подношения от челобитчиков, если это не влекло за собой нарушений законодательства. В зависимости от функционала приказов в их вспомогательный штат входили сторожа, недельщики, золотописцы, переводчики и толмачи. Вопрос о принципах принятия в приказах решений по текущим вопросам (единоначалие или коллегиальность) окончательно не решен.

Уже в XVI в. в рамках приказов сложился особый тип делопроизводства, бытовавшего преимущественно в форме столбцов и книг. Его многообразные разновидности — разрядные, боярские, посольские, писцовые, переписные, записные, пошлинные, кормленые книги — принадлежат к числу важнейших источников по социальной, экономической и политической истории России XVI и особенно XVII в. Нередко встречающиеся в литературе обвинения приказов в медлительности («волоките»), запутанности и постоянном пересечении функционалов сильно преувеличены, по степени же коррумпированности приказные служащие не превосходили чиновников более позднего времени. Два первых десятилетия XVIII в. стали временем постепенного угасания приказной системы, сыгравшей значительную роль в деле создания и укрепления Московского государства. Петровские преобразования, протекавшие на фоне затянувшейся Северной вой­ны , наряду с завершением складывания абсолютистской формы власти ставили перед государственным аппаратом России новые задачи, решать которые предстояло заменившим в 1718–1720 приказы коллегиям (последнее приказное учреждение — Сибирский приказ — был упразднен в 1763).

Лит.: Веселовский С. Б. Приказный строй управления Московского государства // Русская история в очерках и статьях. Киев, 1912. С. 164–198; Богоявленский С. К. Приказные судьи XVII века. М.–Л., 1946; Зимин А. А. О складывании приказной системы на Руси // Доклады и сообщения института истории Академии наук. Вып. 3. М., 1954. С. 164–176; Леонтьев А. К. Образование приказной системы управления в Русском государстве. Из истории создания централизованного государственного аппарата в конце XV — первой половине XVI века. М., 1961; Демидова Н. Ф. Служилая бюрократия в России XVII века и ее роль в формировании абсолютизма. М., 1987; Павлов А. П. Приказы и приказная бюрократия (1584–1605 гг.) // Исторические записки. Т. 116. М., 1988. С. 187–227; Лисейцев Д. В. Приказная система Московского государства в эпоху Смуты. М.–Тула, 2009. Д. В. Лисейцев.