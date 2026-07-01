ПРИХОДСКИЕ УЧИЛИЩА
ПРИХОДСКИЕ УЧИЛИЩА - один из основных типов начальной школы в Российской империи в XIX - начала XX веков.
Учреждались в соответствии с Уставом учебных заведений, подведомственных университетам от 5(17) ноября 1804 года, а также Уставом гимназий и училищ уездных и приходских от 8(20) декабря 1828 года (в отношении приходские училища действовал до 1918 года).
Первоначально предполагалось, что и в городе, и в деревне приходские училища будет открываться в каждом приходе или в каждых двух малолюдных приходах (отсюда название), обязательно - по ходатайству и при участии жителей, однако идея всеобъемлющего распространения приходские училища не получила массовой поддержки прихожан и вскоре была оставлена. В приходские училища принимались дети обоего пола. Продолжительность обучения - 3-4 года (одноклассные начальные училища), с 1860-х гогов открывались также приходские училища повышенного типа с 5-6 годами обучения (двухклассные).
Находились в ведении Министерства народного просвещения, под непосредственным управлением приходского священника и одного из представителей мирян, в крепостной деревне - помещика, которые самостоятельно приглашали учителей; в 1860-х годах перешли в основном под управление инспекторов и директоров народных училищ, часть приходские училища - под управление училищных советов.
В 1860-1870-е годы многие приходские училища преобразованы в земские школы, а также городские училища по Положению 1872 года; одноклассные приходские училища стали терять своё значение в связи с развитием других типов начальной школы (земских школ, церковно-приходских школ, «министерских» училищ), однако двухклассные приходские училища в городах до 1907 года оставались единственными начальными училищами повышенного типа, в которых могли обучаться девочки.
Приходские училища содержались за счёт казны, органов местного самоуправления, сословных обществ. Учителя приходские училища имели права государственных служащих, чин 14-го класса и намного раньше других учителей начальной школы получили право на пенсию (с 1845 года), что обеспечивало хороший педагогический состав. В 1911 году насчитывалось 785 двухклассных (105,3 тысяч учащихся) и 3136 одноклассных (266 тысяч учащихся) приходские училища; всего в них обучалось 5,6% от общего числа учащихся начальной школы. В 1918 году преобразованы в школы первой ступени.