ПРИХОДСКИЕ УЧИЛИЩА

ПРИХОДСКИЕ УЧИЛИЩА - один из основных типов начальной школы в Российской империи в XIX - начала XX веков.

Уч­ре­ж­да­лись в со­от­вет­ст­вии с Ус­та­вом учеб­ных за­веде­ний, под­ве­дом­ст­вен­ных университетам от 5(17) ноября 1804 года, а так­же Ус­та­вом гим­на­зий и учи­лищ уезд­ных и при­ход­ских от 8(20) декабря 1828 года (в от­но­ше­нии приходские училища дей­ст­во­вал до 1918 года).

Пер­во­на­чаль­но пред­по­ла­га­лось, что и в го­ро­де, и в де­рев­не приходские училища бу­дет от­кры­вать­ся в ка­ж­дом при­хо­де или в ка­ж­дых двух ма­ло­люд­ных при­хо­дах (от­сю­да на­зва­ние), обя­за­тель­но - по хо­да­тай­ст­ву и при уча­стии жи­те­лей, од­на­ко идея все­объ­ем­лю­ще­го рас­про­стра­не­ния приходские училища не по­лу­чи­ла мас­со­вой под­держ­ки при­хо­жан и вско­ре бы­ла ос­тав­ле­на. В приходские училища при­ни­ма­лись де­ти обое­го по­ла. Про­дол­жи­тель­ность обу­че­ния - 3-4 го­да (од­но­класс­ные на­чаль­ные учи­ли­ща), с 1860-х гогов от­кры­ва­лись так­же приходские училища по­вы­шен­но­го ти­па с 5-6 го­да­ми обу­че­ния (двух­класс­ные).

На­хо­ди­лись в ве­де­нии Министерства народного про­све­ще­ния , под не­по­сред­ст­вен­ным управ­ле­ни­ем при­ход­ско­го свя­щен­ни­ка и од­но­го из пред­ста­ви­те­лей ми­рян, в кре­по­ст­ной де­рев­не - по­ме­щи­ка, ко­то­рые са­мо­стоя­тель­но при­гла­ша­ли учи­те­лей; в 1860-х годах пе­ре­шли в основном под управ­ле­ние ин­спек­то­ров и ди­рек­то­ров на­род­ных учи­лищ, часть приходские училища - под управ­ле­ние учи­лищ­ных со­ве­тов.

В 1860-1870-е годы многие приходские училища пре­об­ра­зо­ва­ны в зем­ские шко­лы, а так­же го­род­ские учи­ли­ща по По­ло­же­нию 1872 года; од­но­класс­ные приходские училища ста­ли те­рять своё зна­че­ние в свя­зи с раз­ви­ти­ем других ти­пов началь­ной шко­лы (зем­ских школ, цер­ков­но-при­ход­ских школ , «ми­ни­стер­ских» учи­лищ), од­на­ко двух­класс­ные приходские училища в го­ро­дах до 1907 года ос­та­ва­лись един­ст­вен­ны­ми на­чаль­ны­ми учи­ли­ща­ми по­вы­шен­но­го ти­па, в ко­то­рых мог­ли обу­чать­ся де­воч­ки.

Приходские училища со­дер­жа­лись за счёт каз­ны , ор­га­нов ме­ст­но­го са­мо­управ­ле­ния, со­слов­ных об­ществ. Учи­те­ля приходские училища име­ли пра­ва государственных слу­жа­щих, чин 14-го клас­са и на­мно­го рань­ше других учи­те­лей на­чаль­ной шко­лы по­лу­чи­ли пра­во на пен­сию (с 1845 года), что обес­пе­чи­ва­ло хо­ро­ший пе­да­го­гический со­став. В 1911 году на­счи­ты­ва­лось 785 двух­класс­ных (105,3 тысяч уча­щих­ся) и 3136 од­но­класс­ных (266 тысяч уча­щих­ся) приходские училища; все­го в них обу­ча­лось 5,6% от об­ще­го чис­ла уча­щих­ся на­чаль­ной шко­лы. В 1918 году пре­об­ра­зо­ва­ны в шко­лы первой сту­пе­ни.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)