ПРИХОДСКИЕ ШКОЛЫ

ПРИХОДСКИЕ ШКОЛЫ - учебно-воспитательные заведения элементарного типа для населения, относящегося к одному церковному приходу.

Воз­ник­ли в Западной Ев­ро­пе в пе­ри­од ран­не­го Сред­не­ве­ко­вья .

Рас­про­стра­не­нию приходских школ спо­соб­ст­во­ва­ли ука­зы Кар­ла I Ве­ли­ко­го , по­ста­нов­ле­ния цер­ков­ных Со­бо­ров 529, 1179, 1215 годов, а так­же под­держ­ка отдельных цер­ков­ных дея­те­лей (канц­ле­ра со­бо­ра Па­риж­ской Бо­го­ма­те­ри Жа­на Жер­со­на , 1363-1429 годов, и других).

Главная цель - нрав­ст­вен­но-ре­лигиозное вос­пи­та­ние, под­го­тов­ка кли­ри­ков, хо­ри­стов (на­зы­ва­лись так­же шко­ла­ми хо­ри­стов и певческими шко­ла­ми). В приходские школы обу­ча­ли так­же ос­но­вам гра­мот­но­сти. Основное со­дер­жа­ние об­ра­зо­ва­ния - за­учи­ва­ние мо­литв (как пра­ви­ло, с го­ло­са), цер­ков­ное пе­ние, изу­че­ние латинской аз­бу­ки, чте­ние и пись­мо, ред­ко - счёт.

В пе­ри­од позд­не­го Сред­не­ве­ко­вья в не­ко­то­рых городские приходские школы мог­ли изу­чать­ся пред­ме­ты три­виу­ма (латинская грам­ма­ти­ка, диа­лек­ти­ка, ри­то­ри­ка).

С раз­ви­ти­ем свет­ских школ приходские школы по­сте­пен­но ут­ра­чи­ва­ли своё зна­че­ние низ­шей сту­пе­ни в об­ра­зо­ва­нии, их функ­ция све­лась в основном к ре­лигиозному вос­пи­та­нию и под­го­тов­ке свя­щен­но­слу­жи­те­лей.

В Рос­сии приходские школы от­кры­ва­лись с века, рас­про­стра­ни­лись по­сле Сто­гла­во­го со­бо­ра. Как часть об­ще­российской сис­те­мы об­ра­зо­ва­ния дей­ст­во­ва­ли с 1804 года под названием при­ход­ских учи­лищ .

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)