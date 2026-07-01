ПРИХОДСКИЕ ШКОЛЫ
ПРИХОДСКИЕ ШКОЛЫ - учебно-воспитательные заведения элементарного типа для населения, относящегося к одному церковному приходу.
Возникли в Западной Европе в период раннего Средневековья.
Распространению приходских школ способствовали указы Карла I Великого, постановления церковных Соборов 529, 1179, 1215 годов, а также поддержка отдельных церковных деятелей (канцлера собора Парижской Богоматери Жана Жерсона, 1363-1429 годов, и других).
Главная цель - нравственно-религиозное воспитание, подготовка клириков, хористов (назывались также школами хористов и певческими школами). В приходские школы обучали также основам грамотности. Основное содержание образования - заучивание молитв (как правило, с голоса), церковное пение, изучение латинской азбуки, чтение и письмо, редко - счёт.
В период позднего Средневековья в некоторых городские приходские школы могли изучаться предметы тривиума (латинская грамматика, диалектика, риторика).
С развитием светских школ приходские школы постепенно утрачивали своё значение низшей ступени в образовании, их функция свелась в основном к религиозному воспитанию и подготовке священнослужителей.
В России приходские школы открывались с века, распространились после Стоглавого собора. Как часть общероссийской системы образования действовали с 1804 года под названием приходских училищ.