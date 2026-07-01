ПРИГОВОР

ПРИГОВОР - в уголовном процессе решение о невиновности или виновности подсудимого и назначении ему наказания либо об освобождении его от наказания, вынесенное судом первой или апелляционной инстанции.

Приговор про­воз­гла­ша­ет­ся в от­кры­том су­деб­ном за­се­да­нии. Суд по­ста­нов­ля­ет приговор име­нем Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции . Приговор дол­жен быть за­кон­ным , обос­но­ван­ным и спра­вед­ли­вым. Он по­ста­нов­ля­ет­ся су­дом в со­ве­щательной ком­на­те с со­блю­де­ни­ем тай­ны со­ве­ща­ния су­дей. При по­ста­нов­ле­нии приговора суд раз­ре­ша­ет во­про­сы, стро­го оп­ре­де­лён­ные за­ко­ном: в ча­ст­но­сти, до­ка­за­но ли, что име­ло ме­сто дея­ние, в со­вер­ше­нии ко­то­ро­го об­ви­ня­ет­ся под­су­ди­мый; до­ка­за­но ли, что дея­ние со­вер­шил под­су­ди­мый; яв­ля­ет­ся ли это дея­ние пре­сту­п­ле­ни­ем и ка­ки­ми пунк­том, ча­стью, стать­ёй Уго­лов­но­го ко­дек­са оно пре­ду­смот­ре­но; ви­но­вен ли под­су­ди­мый в со­вер­ше­нии это­го пре­сту­п­ле­ния; под­ле­жит ли под­су­ди­мый на­ка­за­нию за со­вер­шён­ное им пре­сту­п­ле­ние ; име­ют­ся ли об­стоя­тель­ст­ва, смяг­чаю­щие или отяг­чаю­щие на­ка­за­ние, и так далее

Приговор мо­жет быть оп­рав­да­тель­ным или об­ви­ни­тель­ным. Оп­рав­да­тель­ный приговор по­ста­нов­ля­ет­ся в сле­дую­щих слу­ча­ях: ес­ли не ус­та­нов­ле­но со­бы­тие пре­сту­п­ле­ния; под­су­ди­мый не при­час­тен к со­вер­ше­нию пре­сту­п­ле­ния; в дея­нии под­су­ди­мо­го от­сут­ст­ву­ет со­став пре­сту­п­ле­ния; в от­но­ше­нии под­су­ди­мо­го кол­ле­ги­ей при­сяж­ных за­се­да­те­лей вы­не­сен оп­рав­да­тель­ный вер­дикт. Оп­рав­да­ние по лю­бо­му из ос­но­ва­ний оз­на­ча­ет при­зна­ние под­су­ди­мо­го не­ви­нов­ным и вле­чёт за со­бой его реа­би­ли­та­цию. Об­ви­ни­тель­ный приговор не мо­жет быть ос­но­ван на пред­по­ложе­ни­ях и по­ста­нов­ля­ет­ся лишь при ус­ло­вии, что в хо­де су­деб­но­го раз­би­ра­тель­ст­ва ви­нов­ность под­су­ди­мо­го в со­вер­ше­нии пре­сту­п­ле­ния под­твер­жде­на со­во­куп­но­стью ис­сле­до­ван­ных су­дом до­ка­за­тельств.

Приговор из­ла­га­ет­ся на том язы­ке, на ко­то­ром про­во­ди­лось су­деб­ное раз­би­ра­тель­ст­во, и со­сто­ит из ввод­ной, опи­са­тель­но-мо­ти­ви­ро­воч­ной и ре­зо­лю­тив­ной час­тей. Приговор дол­жен быть на­пи­сан от ру­ки или из­го­тов­лен с по­мо­щью тех­нических средств од­ним из су­дей, уча­ст­вую­щих в его по­ста­нов­ле­нии. Приговор под­пи­сы­ва­ет­ся все­ми судь­я­ми, в том числе и судь­ёй, ос­тав­шим­ся при осо­бом мне­нии. Ис­прав­ле­ния в приговоре долж­ны быть ого­во­ре­ны и удо­сто­ве­ре­ны под­пи­ся­ми всех су­дей в со­ве­щательной ком­на­те до про­воз­гла­ше­ния при­го­во­ра. По­сле под­пи­са­ния приговора суд воз­вра­ща­ет­ся в зал су­деб­но­го за­се­да­ния и пред­се­да­тель­ст­вую­щий про­воз­гла­ша­ет его. Все при­сут­ст­вую­щие в за­ле су­деб­но­го за­се­да­ния, вклю­чая со­став су­да, вы­слу­ши­ва­ют приговор стоя.

Приговор мо­жет быть об­жа­ло­ван сто­ро­на­ми.

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