ПРИГОВОР
ПРИГОВОР - в уголовном процессе решение о невиновности или виновности подсудимого и назначении ему наказания либо об освобождении его от наказания, вынесенное судом первой или апелляционной инстанции.
Приговор провозглашается в открытом судебном заседании. Суд постановляет приговор именем Российской Федерации. Приговор должен быть законным, обоснованным и справедливым. Он постановляется судом в совещательной комнате с соблюдением тайны совещания судей. При постановлении приговора суд разрешает вопросы, строго определённые законом: в частности, доказано ли, что имело место деяние, в совершении которого обвиняется подсудимый; доказано ли, что деяние совершил подсудимый; является ли это деяние преступлением и какими пунктом, частью, статьёй Уголовного кодекса оно предусмотрено; виновен ли подсудимый в совершении этого преступления; подлежит ли подсудимый наказанию за совершённое им преступление; имеются ли обстоятельства, смягчающие или отягчающие наказание, и так далее
Приговор может быть оправдательным или обвинительным. Оправдательный приговор постановляется в следующих случаях: если не установлено событие преступления; подсудимый не причастен к совершению преступления; в деянии подсудимого отсутствует состав преступления; в отношении подсудимого коллегией присяжных заседателей вынесен оправдательный вердикт. Оправдание по любому из оснований означает признание подсудимого невиновным и влечёт за собой его реабилитацию. Обвинительный приговор не может быть основан на предположениях и постановляется лишь при условии, что в ходе судебного разбирательства виновность подсудимого в совершении преступления подтверждена совокупностью исследованных судом доказательств.
Приговор излагается на том языке, на котором проводилось судебное разбирательство, и состоит из вводной, описательно-мотивировочной и резолютивной частей. Приговор должен быть написан от руки или изготовлен с помощью технических средств одним из судей, участвующих в его постановлении. Приговор подписывается всеми судьями, в том числе и судьёй, оставшимся при особом мнении. Исправления в приговоре должны быть оговорены и удостоверены подписями всех судей в совещательной комнате до провозглашения приговора. После подписания приговора суд возвращается в зал судебного заседания и председательствующий провозглашает его. Все присутствующие в зале судебного заседания, включая состав суда, выслушивают приговор стоя.
Приговор может быть обжалован сторонами.