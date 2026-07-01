ПРИГОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

ПРИГОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ - русский поэт, прозаик и художник.

Окон­чил Московское выс­шее ху­дожественно-промышленное училище имени С.Г. Стро­га­но­ва (1966 год). В 1966-1974 годах ра­бо­тал в Главном ар­хитектурном управ­ле­нии Мо­ск­вы. В 1986 году за улич­ную ак­цию был не­на­дол­го по­ме­щён на при­ну­дительное ле­че­ние в пси­хи­ат­рическую кли­ни­ку.

Литературное твор­че­ст­во Пригова, при­нёс­шее ему наи­боль­шую из­вест­ность, - в рус­ле кон­цеп­туа­лиз­ма . С 1956 года пи­сал сти­хи, ко­то­рые рас­про­стра­ня­лись в сам­из­да­те ; со второй половины 1970-х годов пуб­ли­ко­вал­ся в эмиг­рант­ских жур­на­лах, с 1988 года - на ро­ди­не, где в 1990 году вы­шел пер­вый по­этический сборник «Слё­зы ге­раль­ди­че­ской ду­ши».

В про­ни­зан­ной по­стмо­дер­ни­ст­ской иро­ни­ей по­эзии Пригова раз­мы­ва­ют­ся гра­ни­цы ме­ж­ду вы­со­ким и низ­ким; в ней ши­ро­ко ис­поль­зу­ют­ся ци­ти­ро­ва­ние, сти­ли­за­ция, вскры­ваю­щая лжи­вость и аб­сурд­ность ок­ру­жаю­щей дей­ст­ви­тель­но­сти иг­ра сло­вес­ны­ми кли­ше, ло­зун­га­ми и идео­ло­гическими ми­фо­ло­ге­ма­ми со­вет­ской и пост­со­вет­ской эпо­хи, па­ро­ди­ру­ют­ся сте­рео­ти­пы мас­со­вой куль­ту­ры и обы­ва­тель­ско­го мыш­ле­ния.

Ха­рак­тер­на тен­ден­ция к соз­да­нию цик­лов и се­рий тек­стов (например, «Аз­бу­ки»). Сре­ди со­чи­не­ний: по­этические сборники «Пять­де­сят ка­пе­лек кро­ви» (1993 год), «Яв­ле­ние сти­ха по­сле его смер­ти» (1995 год); ро­ма­ны «Жи­ви­те в Мо­ск­ве» (2000 год), «Толь­ко моя Япо­ния» (2001 год), «Ре­нат и Дра­кон» (2005 год) и другие.

Ав­тор гра­фических ра­бот, кол­ла­жей, ин­стал­ля­ций, пер­фор­ман­сов. Сыг­рал эпи­зо­дической ро­ли в не­сколь­ких филь­мах, в том числе «Так­си-блюз» (1990 год, режиссер П.С. Лун­гин), «Хру­ста­лёв, ма­ши­ну!» (1998 год, режиссер А.Ю. Гер­ман).

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