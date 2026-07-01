ПРИГОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
ПРИГОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ - русский поэт, прозаик и художник.
Окончил Московское высшее художественно-промышленное училище имени С.Г. Строганова (1966 год). В 1966-1974 годах работал в Главном архитектурном управлении Москвы. В 1986 году за уличную акцию был ненадолго помещён на принудительное лечение в психиатрическую клинику.
Литературное творчество Пригова, принёсшее ему наибольшую известность, - в русле концептуализма. С 1956 года писал стихи, которые распространялись в самиздате; со второй половины 1970-х годов публиковался в эмигрантских журналах, с 1988 года - на родине, где в 1990 году вышел первый поэтический сборник «Слёзы геральдической души».
В пронизанной постмодернистской иронией поэзии Пригова размываются границы между высоким и низким; в ней широко используются цитирование, стилизация, вскрывающая лживость и абсурдность окружающей действительности игра словесными клише, лозунгами и идеологическими мифологемами советской и постсоветской эпохи, пародируются стереотипы массовой культуры и обывательского мышления.
Характерна тенденция к созданию циклов и серий текстов (например, «Азбуки»). Среди сочинений: поэтические сборники «Пятьдесят капелек крови» (1993 год), «Явление стиха после его смерти» (1995 год); романы «Живите в Москве» (2000 год), «Только моя Япония» (2001 год), «Ренат и Дракон» (2005 год) и другие.
Автор графических работ, коллажей, инсталляций, перформансов. Сыграл эпизодической роли в нескольких фильмах, в том числе «Такси-блюз» (1990 год, режиссер П.С. Лунгин), «Хрусталёв, машину!» (1998 год, режиссер А.Ю. Герман).