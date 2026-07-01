ПРИЕНА
ПРИЕНА - античный и средневековый город в Карии, в северной части бассейна низовьев реки Меандр, на мысе-горе Микале и, возможно, близ него.
По одному из преданий, Приена основана Эпитом, сыном Нелея, основателя расположенного к югу от Приена Милета (предположительно XI век до н.э.). Являлась важным религиозным центром союза 12 ионийских городов.
Приена или территория близ неё была разорена киммерийцами около 644 года до н.э. Позднее подчинена Лидии, пострадала в ходе её захвата персами в 547 году. Участвовала в антиперсидском восстании ионийских городов в 500-494 годах и, вероятно, также пострадала после его поражения.
После греко-персидских войн Приена получила независимость, входила в Делосский союз, после его роспуска - снова под властью персов (в 395-387/386 годы контролировалась спартанским царём Агесилаем II), была подвластна практически самостоятельному правителю Карии Мавсолу (377-353 годы), с которым связывают перенесение Приены на новое место.
С 334 года - в составе государства Александра Македонского (дом в Приене, где он жил во время осады Милета, позднее стал храмом), который субсидировал строительство в Приену храма Афины (архитектор Пифей). Позднее контролировалась диадохами Деметрием Полиоркетом, Лисимахом (с 301 года), с 281 года - Селевкидами (вероятно, Приена пострадала от кельтов-галатов в 277 году), потом Пергамским царством, завещанным Атталом III в 133 году Риму.
Расцвет города в IV-I века до н.э. связан с торговлей, но постепенно обе гавани Приены обмелели, часть жителей перебралась в Милет. В начале второго тысячелетия н.э. в Приене находилась важная крепость византийской фемы Фракия.
После разгрома Константинополя в 1204 году - центр государства Саввы Асидена (1204-1208 годы), затем включённого в Никейскую империю. Поселение пришло в упадок после завоевания региона турками в конец XIII века. В античной традиции Приена известна и как родной город Бианта, одного из «семи мудрецов» античного мира.
Руины Приены IV века до н.э. и более позднего времени (более раннее местоположение неизвестно) расположены близ современной деревни Гюльлюбахче-Турун (иль Айдын, Турция). Описаны английскими купцами в 1673 году, обследовались в ходе экспедиций английского Общества дилетантов в 1764-1766, 1811-1812, 1868-1869 годах.
Масштабные раскопки немецких археологов в 1895-1899 годах. Систематические исследования возобновлены немецкими специалистами в 1990-е годы. Изучались акрополь, расположенный ниже по склону горы город, построенный по Гипподамовой системе (Приена - один из её хорошо изученных образцов), фортификация, городская застройка, агора, храмы Афины, Зевса, Асклепия и другие, здание для городского совета (булевтерий), театр на более чем 5 тысяч мест, стадион, гимнасии, водопровод, ранневизантийская церковь, синагога. Установлено, что город сильно пострадал от землетрясения около 140/130 годов до н.э. Среди находок - скульптура, надписи, архитектурные детали, монеты (в том числе чеканенные в Приене).