ПРИЕНА

ПРИЕНА - античный и средневековый город в Карии, в северной части бассейна низовьев реки Меандр, на мысе-горе Микале и, возможно, близ него.

По од­но­му из пре­да­ний, Приена ос­но­ва­на Эпи­том, сы­ном Не­лея, ос­но­ва­те­ля рас­по­ло­жен­но­го к югу от Приена Ми­ле­та (пред­по­ло­жи­тель­но XI век до н.э.). Яв­ля­лась важ­ным ре­лигиозным цен­тром сою­за 12 ио­ний­ских го­ро­дов.

Приена или тер­ри­то­рия близ неё бы­ла ра­зо­ре­на ким­ме­рий­ца­ми около 644 года до н.э. Позд­нее под­чи­не­на Ли­дии, по­стра­да­ла в хо­де её за­хва­та пер­са­ми в 547 году. Уча­ст­во­ва­ла в ан­ти­пер­сид­ском вос­ста­нии ио­ний­ских го­ро­дов в 500-494 годах и, ве­ро­ят­но, так­же по­стра­да­ла по­сле его по­ра­же­ния.

По­сле гре­ко-пер­сид­ских войн Приена по­лу­чи­ла не­за­ви­си­мость, вхо­ди­ла в Де­лос­ский со­юз , по­сле его рос­пус­ка - сно­ва под вла­стью пер­сов (в 395-387/386 годы кон­тро­ли­ро­ва­лась спар­тан­ским ца­рём Аге­си­лаем II), бы­ла под­вла­ст­на прак­ти­че­ски са­мо­сто­ятельному пра­ви­те­лю Ка­рии Мав­со­лу (377-353 годы), с ко­то­рым свя­зы­ва­ют пе­ре­не­се­ние Приены на но­вое ме­сто.

С 334 года - в со­ста­ве го­су­дар­ст­ва Алек­сан­д­ра Ма­ке­дон­ско­го (дом в Приене, где он жил во вре­мя оса­ды Ми­ле­та, позд­нее стал хра­мом), ко­то­рый суб­си­ди­ро­вал строи­тель­ст­во в Приену хра­ма Афи­ны (архитектор Пи­фей). Позд­нее кон­тро­ли­ро­ва­лась диа­до­ха­ми Де­мет­ри­ем По­ли­ор­ке­том, Ли­си­ма­хом (с 301 года), с 281 года - Се­лев­ки­да­ми (ве­ро­ят­но, Приена по­стра­да­ла от кель­тов-га­ла­тов в 277 году), по­том Пер­гам­ским цар­ст­вом, за­ве­щан­ным Ат­та­лом III в 133 году Ри­му.

Рас­цвет го­ро­да в IV-I века до н.э. свя­зан с тор­гов­лей, но по­сте­пен­но обе га­ва­ни Приены об­ме­ле­ли, часть жи­те­лей пе­ре­бра­лась в Ми­лет. В начале второго тысячелетия н.э. в Приене на­хо­ди­лась важ­ная кре­пость ви­зантийской фе­мы Фра­кия.

По­сле раз­гро­ма Кон­стан­ти­но­по­ля в 1204 году - центр го­су­дар­ст­ва Сав­вы Аси­де­на (1204-1208 годы), за­тем вклю­чён­но­го в Ни­кей­скую им­пе­рию. По­се­ле­ние при­шло в упа­док по­сле за­вое­ва­ния ре­гио­на тур­ка­ми в конец XIII века. В ан­тич­ной тра­ди­ции Приена из­вест­на и как род­ной го­род Би­ан­та, од­но­го из «се­ми муд­ре­цов» ан­тич­но­го ми­ра.

Руи­ны Приены IV века до н.э. и бо­лее позд­не­го вре­ме­ни (бо­лее ран­нее ме­сто­по­ло­же­ние не­из­вест­но) рас­по­ло­же­ны близ современной деревни Гюль­лю­бах­че-Ту­рун (иль Ай­дын, Тур­ция). Опи­са­ны английскими куп­ца­ми в 1673 году, об­сле­до­ва­лись в хо­де экс­пе­ди­ций английского Общества ди­ле­тан­тов в 1764-1766, 1811-1812, 1868-1869 годах.

Мас­штаб­ные рас­коп­ки немецких ар­хео­ло­гов в 1895-1899 годах. Сис­те­ма­тические ис­сле­до­ва­ния во­зоб­нов­ле­ны немецкими спе­циа­ли­ста­ми в 1990-е годы. Изу­ча­лись ак­ро­поль, рас­по­ло­жен­ный ни­же по скло­ну го­ры го­род, по­стро­ен­ный по Гип­по­да­мо­вой сис­те­ме (Приена - один из её хо­ро­шо изу­чен­ных об­раз­цов), фор­ти­фи­ка­ция, городская за­строй­ка, аго­ра , хра­мы Афи­ны, Зев­са, Аск­ле­пия и другие, зда­ние для городского со­ве­та (бу­лев­те­рий), те­атр на бо­лее чем 5 тысяч мест, ста­ди­он, гим­на­сии, во­до­про­вод, ран­не­ви­зан­тий­ская цер­ковь, си­на­го­га. Ус­та­нов­ле­но, что го­род силь­но по­стра­дал от зем­ле­тря­се­ния около 140/130 годов до н.э. Сре­ди на­хо­док - скульп­ту­ра, над­пи­си, ар­хитектурные де­та­ли, мо­не­ты (в том числе че­ка­нен­ные в Приене).

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