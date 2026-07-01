ПРИЁМНАЯ СЕМЬЯ

ПРИЁМНАЯ СЕМЬЯ - форма семейного устройства детей, оставшихся без попечения родителей, при которой ребёнок передаётся в семью на основании договора о возмездном осуществлении опеки или попечительства .

От­но­ше­ния, воз­ни­каю­щие из до­го­во­ра о приёмной семье, рег­ла­мен­ти­ру­ют­ся се­мей­ным за­ко­но­да­тель­ст­вом , а рав­но гражданским за­ко­но­да­тель­ст­вом о воз­мезд­ном ока­за­нии ус­луг по­столь­ку, по­сколь­ку это не про­ти­во­ре­чит су­ще­ст­ву та­ких от­но­ше­ний.

В Рос­сии по­ря­док соз­да­ния приёмной семьи и осу­ще­ст­в­ле­ния кон­тро­ля за ус­ло­вия­ми жиз­ни и вос­пи­та­ния ре­бён­ка или де­тей в приёмной семье оп­ре­де­ля­ет­ся Пра­ви­тель­ст­вом Российской Федерации. При­ём­ны­ми ро­ди­те­ля­ми мо­гут быть суп­ру­ги, а так­же отдельные гра­ж­да­не, же­лаю­щие при­нять ре­бён­ка или де­тей на вос­пи­та­ние. Ли­ца, не со­стоя­щие в бра­ке ме­ж­ду со­бой, не мо­гут быть при­ём­ны­ми ро­ди­те­ля­ми од­но­го и то­го же ре­бён­ка. При­ём­ные ро­ди­те­ли по от­но­ше­нию к при­ня­то­му на вос­пи­та­ние ре­бён­ку или де­тям осу­ще­ст­в­ля­ют пра­ва и ис­пол­ня­ют обя­зан­но­сти опе­ку­на или по­пе­чи­те­ля и не­сут от­вет­ст­вен­ность за не­ис­пол­не­ние или не­над­ле­жа­щее ис­пол­не­ние воз­ло­жен­ных на них обя­зан­но­стей в по­ряд­ке и на ус­ло­ви­ях, ко­то­рые пре­ду­смот­ре­ны за­ко­ном и до­го­во­ром.

До­го­вор о приёмной семье дол­жен со­дер­жать: све­де­ния о ре­бён­ке или де­тях, пе­ре­да­вае­мых на вос­пи­та­ние (имя, воз­раст, со­стоя­ние здо­ро­вья, фи­зи­че­ское и ум­ст­вен­ное раз­ви­тие); срок дей­ст­вия та­ко­го до­го­вора; ус­ло­вия со­дер­жа­ния, вос­пи­та­ния и об­ра­зо­ва­ния ре­бён­ка или де­тей; пра­ва и обя­зан­но­сти при­ём­ных ро­ди­те­лей; пра­ва и обя­зан­но­сти ор­га­на опе­ки и по­пе­чи­тель­ст­ва по от­но­ше­нию к при­ём­ным ро­ди­те­лям, а так­же ос­но­ва­ния и по­след­ст­вия пре­кра­ще­ния та­ко­го до­го­во­ра. В до­го­во­ре оп­ре­де­ля­ют­ся: раз­мер воз­на­гра­ж­де­ния, при­чи­таю­ще­го­ся при­ём­ным ро­ди­те­лям; раз­мер де­неж­ных средств на со­дер­жа­ние ка­ж­до­го ре­бён­ка, а так­же ме­ры со­ци­аль­ной под­держ­ки, пре­до­с­тав­ляе­мые при­ём­ной се­мье в за­ви­си­мо­сти от ко­ли­че­ст­ва при­ня­тых на вос­пи­тание де­тей (при пе­ре­да­че ре­бён­ка на вос­пи­та­ние в се­мью вы­пла­чи­ва­ют­ся се­мей­ные по­со­бия).

До­го­вор о приёмной семье пре­кра­ща­ет­ся по ос­но­ва­ни­ям, пре­ду­смот­рен­ным за­ко­ном для пре­кра­ще­ния обя­за­тельств, а так­же в свя­зи с пре­кра­ще­ни­ем опе­ки или по­пе­чи­тель­ст­ва. При­ём­ные ро­ди­те­ли впра­ве от­ка­зать­ся от ис­пол­не­ния до­го­во­ра о приёмной семье при на­ли­чии ува­жительных при­чин (бо­лезнь, из­ме­не­ние се­мей­но­го или иму­щественного по­ло­же­ния, от­сут­ст­вие взаи­мо­по­ни­ма­ния с ре­бён­ком или деть­ми, на­ли­чие кон­фликт­ных от­но­ше­ний ме­ж­ду деть­ми и другие причины).

В за­ру­беж­ных стра­нах ин­сти­тут приёмной семьи име­ет свои осо­бен­но­сти, обу­слов­лен­ные свое­об­ра­зи­ем ис­то­рического раз­ви­тия и национальной спе­ци­фи­кой.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)