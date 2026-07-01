ПРИЁМНАЯ СЕМЬЯ
ПРИЁМНАЯ СЕМЬЯ - форма семейного устройства детей, оставшихся без попечения родителей, при которой ребёнок передаётся в семью на основании договора о возмездном осуществлении опеки или попечительства.
Отношения, возникающие из договора о приёмной семье, регламентируются семейным законодательством, а равно гражданским законодательством о возмездном оказании услуг постольку, поскольку это не противоречит существу таких отношений.
В России порядок создания приёмной семьи и осуществления контроля за условиями жизни и воспитания ребёнка или детей в приёмной семье определяется Правительством Российской Федерации. Приёмными родителями могут быть супруги, а также отдельные граждане, желающие принять ребёнка или детей на воспитание. Лица, не состоящие в браке между собой, не могут быть приёмными родителями одного и того же ребёнка. Приёмные родители по отношению к принятому на воспитание ребёнку или детям осуществляют права и исполняют обязанности опекуна или попечителя и несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и на условиях, которые предусмотрены законом и договором.
Договор о приёмной семье должен содержать: сведения о ребёнке или детях, передаваемых на воспитание (имя, возраст, состояние здоровья, физическое и умственное развитие); срок действия такого договора; условия содержания, воспитания и образования ребёнка или детей; права и обязанности приёмных родителей; права и обязанности органа опеки и попечительства по отношению к приёмным родителям, а также основания и последствия прекращения такого договора. В договоре определяются: размер вознаграждения, причитающегося приёмным родителям; размер денежных средств на содержание каждого ребёнка, а также меры социальной поддержки, предоставляемые приёмной семье в зависимости от количества принятых на воспитание детей (при передаче ребёнка на воспитание в семью выплачиваются семейные пособия).
Договор о приёмной семье прекращается по основаниям, предусмотренным законом для прекращения обязательств, а также в связи с прекращением опеки или попечительства. Приёмные родители вправе отказаться от исполнения договора о приёмной семье при наличии уважительных причин (болезнь, изменение семейного или имущественного положения, отсутствие взаимопонимания с ребёнком или детьми, наличие конфликтных отношений между детьми и другие причины).
В зарубежных странах институт приёмной семьи имеет свои особенности, обусловленные своеобразием исторического развития и национальной спецификой.