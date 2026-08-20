ПРИДВОРНАЯ КОНТОРА

ПРИДВОРНАЯ КОНТОРА - одно из центральных учреждений в Росссийской империи в XVIII-XIX веках, ведавших делами императорского двора .

В ис­точ­ни­ках впер­вые упо­мя­ну­та в 1730 году. На­хо­ди­лась в Санкт-Пе­тер­бур­ге (в Мо­ск­ве в 1786-1796 годы дей­ст­во­ва­ла экс­пе­ди­ция придворная контора, при­няв­шая часть дел уп­разд­нён­ной Глав­ной двор­цо­вой кан­це­ля­рии ). Воз­глав­ля­лась пре­зи­ден­том в чи­не обер- гоф­мар­ша­ла , в слу­чае его от­сут­ст­вия - ви­це-пре­зи­ден­том в чи­не гоф­мар­ша­ла.

Ука­зом императора Ни­ко­лая I от 22 августа (3 сентября)1826 года пе­ре­ве­де­на в ве­де­ние Ми­ни­стер­ст­ва им­пе­ра­тор­ско­го дво­ра и уде­лов. Ор­га­ни­зо­вы­ва­ла за­сто­лья, ба­лы, мас­ка­ра­ды, кон­цер­ты, спек­так­ли и прочие празд­не­ст­ва при императорском дво­ре, от­ве­ча­ла за пи­та­ние и ус­ло­вия про­жи­ва­ния чле­нов им­пе­ра­тор­ской фа­ми­лии во двор­цах. Фор­ми­ро­ва­ла штат при­слу­ги - ка­мер-ла­ке­ев, ла­ке­ев, по­ва­ров (ку­хен­мей­сте­ров), лиц, за­ни­мав­ших­ся сер­ви­ров­кой сто­лов (та­фель­де­ке­ров), по­да­чей на­пит­ков ( мунд­шен­ков ) и других, с 1762 года име­ла пра­во от­став­лять их с при­свое­ни­ем им при­двор­но­го чи­на без оп­ре­де­ле­ния к стат­ским де­лам. Вы­да­ва­ла жа­ло­ва­нье при­двор­ным слу­жи­те­лям, кро­ме пев­чих (до осе­ни 1747 года и вновь с 1762 года); ре­ви­зо­ва­ла фи­нан­со­вые от­чё­ты других при­двор­ных уч­ре­ж­де­ний (1801-1827 годы). Осу­ще­ст­в­ля­ла внутреннюю от­дел­ку, ук­ра­ше­ние и меб­ли­ров­ку ком­нат во двор­цах (1801-1826 годы). Ве­ла учёт со­ста­ва книж­но­го и ху­дожного со­б­ра­ний Эр­ми­та­жа (с 1805 года), вы­да­ва­ла ча­ст­ным ли­цам би­ле­ты для по­се­ще­ния Эр­ми­та­жа (1852 - середина 1860-х годов).

С 1851 года, по­сле уп­разд­не­ния Гоф­ин­тен­дант­ской кон­то­ры, сле­ди­ла в Санкт-Пе­тер­бур­ге за со­дер­жа­ни­ем и по­жар­ной безо­пас­но­стью двор­цо­вых са­дов, оран­же­рей, Лет­не­го са­да и всех императорских двор­цов, кро­ме Зим­не­го двор­ца (на­хо­дил­ся в пря­мом под­чи­не­нии ми­ни­ст­ра императорского дво­ра). Уп­разд­не­на 17(29) января 1882 года, её функ­ции пе­ре­да­ны об­ра­зо­ван­но­му Главному двор­цо­во­му прав­ле­нию.

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