ПРИДВОРНАЯ КОНТОРА
ПРИДВОРНАЯ КОНТОРА - одно из центральных учреждений в Росссийской империи в XVIII-XIX веках, ведавших делами императорского двора.
В источниках впервые упомянута в 1730 году. Находилась в Санкт-Петербурге (в Москве в 1786-1796 годы действовала экспедиция придворная контора, принявшая часть дел упразднённой Главной дворцовой канцелярии). Возглавлялась президентом в чине обер-гофмаршала, в случае его отсутствия - вице-президентом в чине гофмаршала.
Указом императора Николая I от 22 августа (3 сентября)1826 года переведена в ведение Министерства императорского двора и уделов. Организовывала застолья, балы, маскарады, концерты, спектакли и прочие празднества при императорском дворе, отвечала за питание и условия проживания членов императорской фамилии во дворцах. Формировала штат прислуги - камер-лакеев, лакеев, поваров (кухенмейстеров), лиц, занимавшихся сервировкой столов (тафельдекеров), подачей напитков (мундшенков) и других, с 1762 года имела право отставлять их с присвоением им придворного чина без определения к статским делам. Выдавала жалованье придворным служителям, кроме певчих (до осени 1747 года и вновь с 1762 года); ревизовала финансовые отчёты других придворных учреждений (1801-1827 годы). Осуществляла внутреннюю отделку, украшение и меблировку комнат во дворцах (1801-1826 годы). Вела учёт состава книжного и художного собраний Эрмитажа (с 1805 года), выдавала частным лицам билеты для посещения Эрмитажа (1852 - середина 1860-х годов).
С 1851 года, после упразднения Гофинтендантской конторы, следила в Санкт-Петербурге за содержанием и пожарной безопасностью дворцовых садов, оранжерей, Летнего сада и всех императорских дворцов, кроме Зимнего дворца (находился в прямом подчинении министра императорского двора). Упразднена 17(29) января 1882 года, её функции переданы образованному Главному дворцовому правлению.