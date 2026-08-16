Приднестро́вский конфли́кт

Приднестро́вский конфли́кт — конфликт между Молдовой и Приднестровской Молдавской Республикой (ПМР). В условиях Перестройки и распада СССР развернулась борьба национально ориентированных сил Молдавской ССР за самостоятельность и официальный статус молдавского языка. Это вызвало недовольство в ряде регионов республики, в том числе в Приднестровье (левобережье Днестра и Бендеры). 1 сентября 1989 был принят закон «О функционировании языков на территории Молдавской ССР», который расширил официальное применение молдавского языка. 11 августа 1990 в Тирасполе был создан Объединенный совет трудовых коллективов (ОСТК), который выступал против молдавского национализма и организовывал политические забастовки за автономию Приднестровья. В 1990 происходили столкновения отрядов Народного фронта Молдовы и самообороны ОСТК. 2 сентября была провозглашена Приднестровская Молдавская ССР, самостоятельная от Молдавии. Проходили местные референдумы о вхождении в нее. 2 ноября на Дубоссарском мосту произошло столкновение между самообороной и молдавской милицией с применением оружия и жертвами. 25 августа 1991 независимость провозгласила Приднестровская Молдавская ССР (с 5 ноября — ПМР), 27 августа — Молдова. 29 августа был арестован председатель Верховного совета ПМССР И. Н. Смирнов (освобожден 1 октября). С 25 сентября происходили столкновения в районе Дубоссар. ПМР создала вооруженную республиканскую гвардию (с 1992 — вооруженные силы), в которую вошла и часть военнослужащих бывшего СССР. Противники расположились вдоль Днестра и близ Бендер. 1 декабря прошел референдум о независимости ПМР. С марта 1992 происходила эскалация вооруженных столкновений в районах Дубоссар и Бендер. В июне президент Молдовы М. И. Снегур принял решение занять Бендеры вооруженным путем, что привело к ожесточенным боевым действиям в городе 19–22 июня. Под огнем оказались и военнослужащие 14‑й армии РФ, которые затем втянулись в бои на стороне ПМР, особенно после назначения 27 июня командармом А. И. Лебедя. Молдавские вой­ска закрепились на окраинах Бендер и продолжали осаждать город. В ночь на 3 июля по приказу Лебедя был нанесен артиллерийский удар по молдавским вой­скам. 21 июля Б. Н. Ельцин и Снегур подписали в присутствии И. Н. Смирнова договор «О принципах урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдовы». В конфликте погибло около тысячи человек, в том числе около 400 мирных жителей. РФ получила право на создание миротворческого контингента. К 7 августа вой­ска противостоящих сторон были разведены. Переговоры об определении статуса ПМР успехом не увенчались.

Лит. : Воловой Г. П. Кровавое лето в Бендерах. Хроника приднестровской трагедии. Бендеры, 1993; Лебедь А. И. За державу обидно. М., 1995; Бабилунга Н. В., Бомешко Б. Г. Приднестровский конфликт: исторические, демографические, политические аспекты. Тирасполь, 1998; Жирохов М. А. Приднестровье: история конфликта. М., 2014; Бомешко Б. Г. История Приднестровской вой­ны 1992 года. Тирасполь, 2015. А. В. Шубин .