Приди́ Пханомйо́нг

Приди́ Пханомйо́нг (11.05.1900, пров. Айуттхайа (Аютия) — 02.05.1983, Париж) — политический деятель, премьер-­министр Таиланда (май—август 1946).

Получив юридическое образование родине, в 1920 за блестящие успехи в учебе был направлен для изучения права во Францию. Будучи студентом, создал вместе с Пхибунсонгкхрамом политическую организацию «Народная группа» («Кхана ратсадон»). В 1927 П. П. вернулся на родину, работал в министерстве юстиции, преподавал право. В 1932 активисты «Народной группы» совершили бескровный переворот и вынудили короля провозгласить конституционную монархию. П. П. был идеологом переворота. Он разработал первую конституцию страны и представленную правительству программу национального экономического развития, основанную на принципах социального равенства. П. П. обвинили в коммунистических идеях, и он был вынужден эмигрировать. Через год обвинения сняли. Вернувшись в страну, П. П. занимал в разные годы посты министра внутренних дел, иностранных дел, финансов. Провел административную реформу, пересмотрел неравноправные договоры с западными странами, реформировал систему налогообложения, создал Центральный банк, основал Тхаммасатский университет. В 1941 в знак протеста против союза с Японией ушел в отставку. Во время Второй мировой вой­ны П. П. организовал антияпонское движение «Свободные таи» («Сери тхай»). В мае 1946 П. П. стал премьер-министром. На этом посту он принял конституцию, вводившую демократические принципы управления, легализировал политические партии, поддерживал национально-­освободительные движения в соседних странах. В декабре 1946, после гибели короля при невыясненных обстоятельствах, П. П., за которым сохранялась репутация приверженца коммунизма, вновь пришлось покинуть страну — его неофициально обвиняли убийстве монарха. До 1949 он тайно посещал Таиланд, безуспешно пытался участвовать в политической жизни. В последующие годы больше не возвращался на родину, занимаясь преподавательской и научной деятельностью.

В Таиланде сохраняется неоднозначное отношение к П. П., однако его заслуги перед страной считаются бесспорными.

Лит .: Vichitvong na Pombhejara . Pri­di Banomyong and the Making of Thailand’s Modern History. Singapore, 1979; Pridi by Pridi: Selected Writing on Life, Politics and Economy Paperback. Chiang Mai, 2000. И. Н. Липилина .