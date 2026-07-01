ПРИДИ ПАНОМИОНГ

ПРИДИ ПАНОМИОНГ - государственный и политический деятель Таиланда.

Из се­мьи китайских эмиг­ран­тов.

В 1920-х годах по­лу­чил юри­дическое об­ра­зо­ва­ние в Сор­бон­не и эко­но­ми­че­ское в Институте по­ли­тических ис­сле­до­ва­ний в Па­ри­же . По воз­вра­ще­нии на ро­ди­ну в 1926 году (по другим дан­ным, в 1927 году) пре­по­да­вал в юри­дической шко­ле в Бан­гко­ке и слу­жил в Департаменте за­ко­но­дательных про­ек­тов.

В 1928 вы­сту­пил главным идео­ло­гом соз­да­ния Народной пар­тии, воз­гла­вил её «млад­шую груп­пу», вы­сту­пав­шую за ши­ро­кие де­мо­кра­тического пре­об­ра­зо­ва­ния. При­нял уча­стие в ре­во­лю­ции 1932 года, в ре­зуль­та­те ко­то­рой бы­ла при­ня­та кон­сти­ту­ция и уч­ре­ж­дён двух­па­лат­ный пар­ла­мент, со­зы­вав­ший­ся и рас­пус­кав­ший­ся ко­ро­лём. В со­от­вет­ст­вии с про­грам­мой Народной пар­тии Приди Паномионга раз­ра­бо­тал план со­ци­аль­но-эко­но­мического раз­ви­тия стра­ны, в ко­то­ром пре­ду­смат­ри­ва­лось пол­ное уст­ра­не­ние ча­ст­ной соб­ст­вен­но­сти и на­цио­на­ли­за­ция всей эко­но­ми­ки. По­лу­чил под­держ­ку большей части пар­ла­мен­та, од­на­ко вы­звал рез­кое не­до­воль­ст­во пра­вых де­пу­та­тов. Был об­ви­нён пре­мьер-министром Пья Ма­но в свя­зях с Ком­му­ни­сти­чес­ким ин­тер­на­цио­на­лом и на­са­ж­де­нии ком­му­ни­стических по­ряд­ков.

По­сле рос­пус­ка пра­ви­тель­ст­ва и пар­ла­мен­та в апреле 1933 года и вве­де­ния ан­ти­ком­му­ни­стических за­ко­на вы­слан из стра­ны. В 1934 году, по­сле но­во­го государственного пе­ре­во­ро­та (20 июня 1933 года), вер­нул­ся из из­гна­ния. С 1934 года - министр внутренних дел в пра­ви­тель­ст­ве Пья Па­хо­на. В 1935-1938 годах министр иностранных дел, до­бил­ся пе­ре­смот­ра не­рав­но­прав­ных до­го­во­ров с западными дер­жа­ва­ми, ус­та­но­вил тес­ные свя­зи с Ве­ли­ко­бри­тани­ей, Фран­ци­ей, США и Гер­ма­ни­ей. В 1938-1942 годы министр фи­нан­сов.

Уда­лён из пра­ви­тель­ст­ва как про­тив­ник во­енного сою­за с Япо­ни­ей, на­зна­чен ре­ген­том ма­ло­лет­не­го ко­ро­ля, на­хо­див­ше­го­ся в Швей­ца­рии. По­сле всту­п­ле­ния Таи­лан­да во Вторую ми­ро­вую вой­ну на сто­ро­не Япо­нии один из ор­га­ни­за­то­ров и ру­ко­во­ди­те­лей ан­ти­япон­ско­го ос­во­бо­дительного дви­же­ния «Сво­бод­ное Таи». В мар­те - августе 1946 года - пре­мьер-министр.

Со­дей­ст­во­вал при­ня­тию но­вой кон­сти­ту­ции (май 1946 года), за­кре­пив­шей из­би­рае­мость ниж­ней па­ла­ты пар­ла­мен­та, и от­ме­не ан­ти­ком­му­ни­стического за­ко­на . По­сле государственного пе­ре­во­ро­та 1947 года эмиг­ри­ро­вал.

Кава­лер Боль­шо­го кре­ста ор­де­на По­чёт­но­го ле­гио­на.

Сочинения:

Pridi by Pridi: Selected writing on life, politics, and economy. Chiang Mai, 2000.

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