ПРИДИ ПАНОМИОНГ
ПРИДИ ПАНОМИОНГ - государственный и политический деятель Таиланда.
Из семьи китайских эмигрантов.
В 1920-х годах получил юридическое образование в Сорбонне и экономическое в Институте политических исследований в Париже. По возвращении на родину в 1926 году (по другим данным, в 1927 году) преподавал в юридической школе в Бангкоке и служил в Департаменте законодательных проектов.
В 1928 выступил главным идеологом создания Народной партии, возглавил её «младшую группу», выступавшую за широкие демократического преобразования. Принял участие в революции 1932 года, в результате которой была принята конституция и учреждён двухпалатный парламент, созывавшийся и распускавшийся королём. В соответствии с программой Народной партии Приди Паномионга разработал план социально-экономического развития страны, в котором предусматривалось полное устранение частной собственности и национализация всей экономики. Получил поддержку большей части парламента, однако вызвал резкое недовольство правых депутатов. Был обвинён премьер-министром Пья Мано в связях с Коммунистическим интернационалом и насаждении коммунистических порядков.
После роспуска правительства и парламента в апреле 1933 года и введения антикоммунистических закона выслан из страны. В 1934 году, после нового государственного переворота (20 июня 1933 года), вернулся из изгнания. С 1934 года - министр внутренних дел в правительстве Пья Пахона. В 1935-1938 годах министр иностранных дел, добился пересмотра неравноправных договоров с западными державами, установил тесные связи с Великобританией, Францией, США и Германией. В 1938-1942 годы министр финансов.
Удалён из правительства как противник военного союза с Японией, назначен регентом малолетнего короля, находившегося в Швейцарии. После вступления Таиланда во Вторую мировую войну на стороне Японии один из организаторов и руководителей антияпонского освободительного движения «Свободное Таи». В марте - августе 1946 года - премьер-министр.
Содействовал принятию новой конституции (май 1946 года), закрепившей избираемость нижней палаты парламента, и отмене антикоммунистического закона. После государственного переворота 1947 года эмигрировал.
Кавалер Большого креста ордена Почётного легиона.
Сочинения:
Pridi by Pridi: Selected writing on life, politics, and economy. Chiang Mai, 2000.