ПРИЧИТАНИЯ

ПРИЧИТАНИЯ - один из наиболее архаичных и устойчивых жанров традиционной устной музыкальной-поэтической культуры.

Так­же при­четь, при­че­ты, при­чё­ты, пла­чи, вы­тьё, го­ло­ше­ния и так далее. Тер­мин русского народного про­ис­хо­ж­де­ния.

На­ря­ду с об­ря­до­вы­ми причитаниями - по­гре­баль­ны­ми, по­ми­наль­ны­ми, сва­деб­ны­ми, из­вест­ны не­об­ря­до­вые причитания - о рек­ру­тах, про­пав­ших без вес­ти, по­пав­ших в плен, и ок­ка­зио­наль­ные причитания, ко­то­рые ис­пол­ня­ют­ся по по­во­ду какого-либо не­сча­стья: по­жа­ра, го­ло­да, бо­лез­ни и других. Встре­ча­ют­ся так­же осо­бые ви­ды причитаний, например па­ро­дий­ные причитания, ко­то­рые вклю­ча­ют­ся в ка­лен­дар­ные об­ря­ды (у рус­ских - про­во­ды Мас­ле­ни­цы, Ко­ст­ро­мы, па­ро­дий­ное по­гре­бе­ние тро­иц­кой бе­рёз­ки).

Раз­ви­тые при­чет­ные тра­ди­ции (в осо­бен­но­сти по­хо­рон­ной и по­ми­наль­ной при­че­ти) по­ны­не со­хра­ня­ют­ся у многих сла­вян­ских, фин­но-угор­ских, тюрк­ских на­ро­дов, на­ро­дов Кав­ка­за, ря­да ко­рен­ных ма­ло­численных на­ро­дов Се­ве­ра, Си­би­ри и Даль­не­го Вос­то­ка РФ и многих других. В боль­шин­ст­ве тра­ди­ций при­чи­ты­ва­ют жен­щи­ны, не­ред­ко - профессиональные пла­каль­щи­цы, ча­ще по­жи­ло­го воз­рас­та (так­же при­чет­ни­ца, пла­чея).

Причитания - сво­его ро­да мо­но­лог или ли­рическое об­ра­ще­ние то­го (или от име­ни то­го), ко­му по­свя­щён об­ряд (например, не­вес­та, по­кой­ник), или его род­ст­вен­ни­ков. На­ря­ду с ре­аль­ны­ми уча­ст­ни­ка­ми об­ря­да, в тек­стах причитаний ино­гда воз­ни­ка­ют пер­со­ни­фи­ци­рованные об­ра­зы бо­лез­ни, смер­ти, го­ря. По­этическое со­дер­жа­ние причитания - прось­ба, на­каз, уго­вор, бла­го­да­ре­ние, се­то­ва­ние и так далее. Ти­пич­но им­про­ви­зи­ро­ва­ние по­этического тек­ста на ос­но­ве ко­ди­фи­ци­рованных приё­мов; чрез­вы­чай­но ха­рак­тер­ны ме­та­фо­ры, ко­то­рые вос­хо­дят к древ­ним ма­гическим за­пре­там на про­из­не­се­ние тер­ми­нов род­ст­ва (так, в русском по­хо­рон­ном причитании умер­ший хо­зя­ин до­ма мо­жет име­но­вать­ся «за­кон­ная дер­жа­вуш­ка», в ка­рельском сва­деб­ном причитании мать не­вес­ты - «моя зо­ло­тая ми­ло­сти­вая» и так далее) и са­краль­ных слов (смерть, мо­ги­ла, по­кой­ник и другие).

У на­ро­дов Восточной Ев­ро­пы рас­про­стра­не­ны фор­муль­ные на­пе­вы, ме­ло­ди­ка ар­ха­ического ти­па на ма­ло­тер­цо­вой или квар­то­вой ос­но­ве, со зна­чительной ро­лью эк­ме­ли­ки, нис­хо­дя­щее ме­ло­дическое дви­же­ние, по­сте­пен­ное по­вы­ше­ние тес­си­ту­ры. В не­ко­то­рых тра­ди­ци­ях причитания ино­гда ис­пол­ня­ют­ся ан­ти­фон­но: та­ко­вы пла­чи по усоп­шим у хев­сур и ту­шин; северо-русский плач не­вес­ты на фо­не мно­го­го­лос­но­го жен­ско­го хо­ра - об­ра­зец яр­ко вы­ра­жен­ной по­ли­мет­рии. У не­ко­то­рых на­ро­дов эпические и ли­ро-эпические пес­ни-пла­чи ис­пол­ня­ют­ся в со­про­во­ж­де­нии какого-либо струн­но­го ин­ст­ру­мен­та (украинской ду­мы и других). В кол­лек­тив­ных пла­чах со­хра­ня­ют­ся ар­ха­ические фор­мы мно­го­го­ло­сия : бур­дон­ное двух­го­ло­сие (у ла­ты­шей) и трёх­го­ло­сие (у гру­зин), ге­те­ро­фо­ния (у рус­ских, эс­тон­цев). У кир­ги­зов, ка­за­хов су­ще­ст­ву­ет тра­ди­ция ин­ст­ру­мен­таль­ных пла­чей.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)