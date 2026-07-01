ПРИЧИТАНИЯ
ПРИЧИТАНИЯ - один из наиболее архаичных и устойчивых жанров традиционной устной музыкальной-поэтической культуры.
Также причеть, причеты, причёты, плачи, вытьё, голошения и так далее. Термин русского народного происхождения.
Наряду с обрядовыми причитаниями - погребальными, поминальными, свадебными, известны необрядовые причитания - о рекрутах, пропавших без вести, попавших в плен, и окказиональные причитания, которые исполняются по поводу какого-либо несчастья: пожара, голода, болезни и других. Встречаются также особые виды причитаний, например пародийные причитания, которые включаются в календарные обряды (у русских - проводы Масленицы, Костромы, пародийное погребение троицкой берёзки).
Развитые причетные традиции (в особенности похоронной и поминальной причети) поныне сохраняются у многих славянских, финно-угорских, тюркских народов, народов Кавказа, ряда коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ и многих других. В большинстве традиций причитывают женщины, нередко - профессиональные плакальщицы, чаще пожилого возраста (также причетница, плачея).
Причитания - своего рода монолог или лирическое обращение того (или от имени того), кому посвящён обряд (например, невеста, покойник), или его родственников. Наряду с реальными участниками обряда, в текстах причитаний иногда возникают персонифицированные образы болезни, смерти, горя. Поэтическое содержание причитания - просьба, наказ, уговор, благодарение, сетование и так далее. Типично импровизирование поэтического текста на основе кодифицированных приёмов; чрезвычайно характерны метафоры, которые восходят к древним магическим запретам на произнесение терминов родства (так, в русском похоронном причитании умерший хозяин дома может именоваться «законная державушка», в карельском свадебном причитании мать невесты - «моя золотая милостивая» и так далее) и сакральных слов (смерть, могила, покойник и другие).
У народов Восточной Европы распространены формульные напевы, мелодика архаического типа на малотерцовой или квартовой основе, со значительной ролью экмелики, нисходящее мелодическое движение, постепенное повышение тесситуры. В некоторых традициях причитания иногда исполняются антифонно: таковы плачи по усопшим у хевсур и тушин; северо-русский плач невесты на фоне многоголосного женского хора - образец ярко выраженной полиметрии. У некоторых народов эпические и лиро-эпические песни-плачи исполняются в сопровождении какого-либо струнного инструмента (украинской думы и других). В коллективных плачах сохраняются архаические формы многоголосия: бурдонное двухголосие (у латышей) и трёхголосие (у грузин), гетерофония (у русских, эстонцев). У киргизов, казахов существует традиция инструментальных плачей.