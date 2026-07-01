Причи́нность в исто́рии

Причи́нность в исто́рии — категория, отражающая связь между отдельными событиями и фактами, состояниями исторических объектов и явлений в процессе их развития. Причинность (П.) является базовым принципом, на который опирается историко-­генетический метод, настроенный на анализ причин и следствий исторических событий и явлений.

Принцип П. относится к фундаментальным принципам научного исследования, его принято рассматривать как особый тип закономерности, обладающей специфическими свой­ствами. Понятие П. по-разному трактовалась учеными в зависимости от их философской позиции: материалисты отстаивали принцип детерминизма, утверждающий всеобщий и объективный характер П.; субъективные идеалисты (Д. Юм , И. Кант , Э. Мах), напротив, придерживались индетерминизма и отрицали всеобщность и объективность П.; объективные идеалисты (Г. Гегель ) признают П., но в качестве ее объяснений выдвигают идеальные, сверхъестественные, божественные причины. В условиях постмодерна понятие П. теряет свою актуальность, поскольку признание причинно-­следственных связей, по мнению некоторых ученых, приводит к отрицанию случайности и фатализму в истории.

Изучение П. включает последовательное решение следующих задач: 1) выдвижение гипотезы о необходимых и достаточных исходных условиях путем логического анализа природы причинно-­следственных отношений, свой­ственных изучаемому объекту/системе; 2) структурирование на основе изучения конкретно-­исторического материала причин, в т. ч. выделение предпосылок (внутренних, внешних; субъективных, объективных) и поводов, оценка особенностей их взаимодействия; 3) выявление и оценка особенностей причинно-­следственной связи (случайные, закономерные, статистические) и определение альтернативных вариантов последствий; 4) объяснение причины реализованного в исторической реальности следствия.

П. имеет сложную структуру и включает такие составные элементы, как причины, результаты и последствия. Причина представляет собой совокупность условий — предпосылок и поводов, которые в единстве создают новую историческую реальность. В предпосылках находят отражение определенные исторические закономерности. Они подразделяются на внутренние и внешние; субъективные и объективные. Помимо предпосылок в структуре П. важное место занимает повод, который выступает как событийное проявление имеющихся причин. Его следствием становится определенная цепочка событий, составляющих содержание исторического явления. Повод — это не просто случайное, а статистически случайное событие. В этом смысле оно чаще всего выступает как проявление закономерности. При наличии причинной базы (проблемы) всегда имеются некоторые альтернативы развития (ее решения). Выбор конкретного варианта определяется картой возможностей, каждая из которых есть отражение закономерности, но с разной степенью вероятности.

Важным аспектом изучения П. выступает характеристика причинных связей (отношений), которые принято делить на функциональные и стохастические . При функциональных связях влияние причинных факторов ведет к определенным прогнозируемым результатам. При стохастической зависимости результат воздействия факторов может быть разным, в том числе мало ожидаемым. В стохастических процессах связь проявляется лишь при изучении серии событий.

Основная трудность, с которой сталкиваются ученые при установлении причинных связей в истории, заключается в необходимости учета действия множества разнородных факторов, в том числе целей, интересов и мотивов поведения людей, что крайне усложняет анализ П.

Изучение П. опирается преимущественно на логические приемы. Д. С. Милль сформулировал правила доказательства причинных связей, которые получили название «Каноны Милля». Характер причинно-­следственных связей можно также анализировать с помощью математических методов, в частности, регрессионного, корреляционного и факторного анализа. Причем учитывая многомерность и сложность влияний и связей, которые свой­ственны историческим явлениям и процессам, использование количественных методов выступает едва ли не обязательным условием причинно-­следственного анализа при изучении массовых явлений. На методах количественной оценки связей основано создание исторических моделей имитационного и контрафактического типов.

Лит. : Смоленский Н. И. Теория и методология истории. Учебное пособие. М., 2007; Мазур Л. Н. Методы исторического исследования. Учебное пособие. Екатеринбург, 2010; Карпин В. А. Принцип причинности как философская проблема // Современные тенденции развития науки и технологий. 2015. № 4–3. С. 100–104; Бородкин Л. И. Моделирование исторических процессов: от реконструкции реальности к анализу альтернатив. СПб., 2016. Л. Н. Мазур.