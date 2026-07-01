ПРИБИСЛАВ
ПРИБИСЛАВ - князь ободритов (бодричей) (с 1167 года), имперский князь (с 1170 года).
Сын Никлота. После смерти отца (1160 год) совместно с братом Вертиславом (Вартиславом) продолжил борьбу против германских феодалов, возглавлявшихся Генрихом Львом.
В 1163-1164 годах захватил крепость Мекленбург, но после поражения в битве у города Димин (Деммин) бежал в Поморье. В 1167 году заключил мир с Генрихом Львом, получив от него в ленное владение территории ободритов (за исключением графства Шверин). К этому времени был крещён (по различным данным, в 1160 году, около 1163-1164 годах или в 1167 году).
В 1170 году получил от императора Фридриха I Барбароссы титул имперского князя (смотрите Имперские князья). С 1171 года упоминается в источниках как князь Мекленбурга, стал родоначальником династии, правившей в княжестве до 1918 года. Проводил политику христианизации, в 1171 году основал Доберанский монастырь, ставший важным духовным, экономическим и политическим центром. В 1172 году вместе с Генрихом Львом совершил паломничество в Иерусалим, для укрепления союза с ним женил своего сына Генриха Борвина на дочери Генриха Льва Матильде.
Погиб от ран, полученных на рыцарском турнире в Люнебурге. В 1219 году прах Прибислава перенесён в Доберанский монастырь.