ПРИБИСЛАВ

ПРИБИСЛАВ - князь обод­ри­тов (бод­ри­чей) (с 1167 года), им­пер­ский князь (с 1170 года).

Сын Ник­ло­та. По­сле смер­ти от­ца (1160 год) совместно с бра­том Вер­ти­сла­вом (Вар­ти­сла­вом) про­дол­жил борь­бу про­тив германских фео­да­лов, воз­глав­ляв­ших­ся Ген­ри­хом Львом.

В 1163-1164 годах за­хва­тил кре­пость Мек­лен­бург, но по­сле по­ра­же­ния в бит­ве у города Ди­мин (Дем­мин) бе­жал в По­мо­рье. В 1167 году за­клю­чил мир с Ген­ри­хом Львом , по­лу­чив от не­го в лен­ное вла­де­ние тер­ри­то­рии обод­ри­тов (за ис­клю­че­ни­ем граф­ст­ва Шве­рин). К это­му вре­ме­ни был кре­щён (по различным дан­ным, в 1160 году, около 1163-1164 годах или в 1167 году).

В 1170 году по­лу­чил от императора Фрид­ри­ха I Бар­ба­рос­сы ти­тул им­пер­ско­го кня­зя (смотрите Им­пер­ские кня­зья ). С 1171 года упо­ми­на­ет­ся в ис­точ­ни­ках как князь Мек­лен­бур­га, стал ро­до­на­чаль­ни­ком ди­на­с­тии, пра­вив­шей в кня­же­ст­ве до 1918 года. Про­во­дил по­ли­ти­ку хри­стиа­ни­за­ции, в 1171 году ос­но­вал До­бе­ран­ский монастырь, став­ший важ­ным ду­хов­ным, эко­но­мическим и по­ли­тическим цен­тром. В 1172 году вме­сте с Ген­рихом Львом со­вер­шил па­лом­ни­че­ст­во в Ие­ру­са­лим, для ук­ре­п­ле­ния сою­за с ним же­нил сво­его сы­на Ген­ри­ха Бор­ви­на на до­че­ри Ген­ри­ха Льва Ма­тиль­де.

По­гиб от ран, по­лу­чен­ных на ры­цар­ском тур­ни­ре в Лю­не­бур­ге. В 1219 году прах Прибислава пе­ре­не­сён в До­бе­ран­ский мо­на­стырь.

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