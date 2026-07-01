ПРИБИНА

ПРИБИНА - Привина, князь Нитранского княжества, Блатенского княжества.

В Сло­ва­кии по­чи­та­ет­ся как пер­вый сло­вацкий пра­ви­тель.

Све­де­ния о жиз­ни Прибины от­ры­воч­ны. В 828 году, ос­та­ва­ясь языч­ни­ком, Прибина воз­вёл в Нит­ре, веро­ят­но для же­ны (пред­по­ло­жи­тель­но при­над­ле­жа­ла к ба­вар­ско­му дво­рян­ско­му ро­ду Виль­гель­ми­нов), кос­тёл Святого Эм­ме­ра­ма (ос­вя­щён ар­хи­епископом Зальц­бург­ским Адаль­ра­мом; счи­та­ет­ся од­ной из пер­вых хри­сти­ан­ских церк­вей в Восточной Ев­ро­пе).

В 833 году из­гнан из Нит­ры ве­ли­ко­мо­рав­ским князем Мой­ми­ром I (смотрите «Мой­ми­ро­ви­чи»), при­сое­ди­нив­шим вла­де­ния Прибина к Ве­ли­ко­мо­рав­ской дер­жа­ве. Бе­жал к вос­точ­но­франк­ско­му марк­гра­фу Рат­бо­ду, был пред­став­лен Лю­до­ви­ку Не­мец­ко­му , ко­то­рый на­сто­ял на кре­ще­нии Прибина (со­стоя­лось в церкви Святого Мар­ти­на в Трайс­мау­эре). Вско­ре из-за воз­ник­ших с Рат­бо­дом раз­но­гла­сий бе­жал в Пер­вое Бол­гар­ское цар­ст­во , за­тем к славянскому князю Ра­ти­ми­ру, пра­вив­ше­му в Ниж­ней Пан­но­нии (вхо­ди­ла в со­став Восточной мар­ки Рат­бо­да). Впо­след­ст­вии пе­ре­брал­ся в Край­ну, пра­ви­те­лю ко­то­рой уда­лось при­ми­рить Прибина с Рат­бо­дом.

Ме­ж­ду 838 и 842 годами по­лу­чил в лен от Лю­до­ви­ка Не­мец­ко­го зем­ли вдоль реки За­ла, к за­па­ду от озера Ба­ла­тон. В 846 году (или в 847 году) они бы­ли пе­ре­да­ны ему в по­жиз­нен­ную соб­ст­вен­ность (в 848 году - с пра­вом пе­ре­да­чи по на­след­ст­ву) и со­ста­ви­ли Бла­тен­ское княжество с цен­тром в ос­но­ван­ном Прибина Бла­тен­гра­де (Блат­но­гра­де; ны­не деревня За­ла­вар, Венг­рия).

Иг­рал важ­ную роль в во­енных кам­па­ни­ях фран­ков про­тив Ве­ли­ко­мо­рав­ской дер­жа­вы. При под­держ­ке ар­хи­епископа Зальц­бург­ско­го Ли­уп­ра­ма про­во­дил ак­тив­ную по­ли­ти­ку хри­стиа­ни­за­ции.

По­гиб в столк­но­ве­ни­ях с вой­ском ве­ли­ко­мо­рав­ско­го князя Рос­ти­сла­ва, под­дер­жав­ше­го вос­ста­ние Кар­ло­ма­на, сы­на Лю­до­ви­ка Не­мец­ко­го, про­тив от­ца.

В современной Сло­ва­кии име­нем Прибина на­зва­на гос. на­гра­да (Крест При­би­ны), вру­чае­мая за осо­бый вклад в эко­но­мическое, со­ци­аль­ное и куль­тур­ное раз­ви­тие стра­ны.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)