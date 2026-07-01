ПРИБИНА
ПРИБИНА - Привина, князь Нитранского княжества, Блатенского княжества.
В Словакии почитается как первый словацкий правитель.
Сведения о жизни Прибины отрывочны. В 828 году, оставаясь язычником, Прибина возвёл в Нитре, вероятно для жены (предположительно принадлежала к баварскому дворянскому роду Вильгельминов), костёл Святого Эммерама (освящён архиепископом Зальцбургским Адальрамом; считается одной из первых христианских церквей в Восточной Европе).
В 833 году изгнан из Нитры великоморавским князем Моймиром I (смотрите «Моймировичи»), присоединившим владения Прибина к Великоморавской державе. Бежал к восточнофранкскому маркграфу Ратбоду, был представлен Людовику Немецкому, который настоял на крещении Прибина (состоялось в церкви Святого Мартина в Трайсмауэре). Вскоре из-за возникших с Ратбодом разногласий бежал в Первое Болгарское царство, затем к славянскому князю Ратимиру, правившему в Нижней Паннонии (входила в состав Восточной марки Ратбода). Впоследствии перебрался в Крайну, правителю которой удалось примирить Прибина с Ратбодом.
Между 838 и 842 годами получил в лен от Людовика Немецкого земли вдоль реки Зала, к западу от озера Балатон. В 846 году (или в 847 году) они были переданы ему в пожизненную собственность (в 848 году - с правом передачи по наследству) и составили Блатенское княжество с центром в основанном Прибина Блатенграде (Блатнограде; ныне деревня Залавар, Венгрия).
Играл важную роль в военных кампаниях франков против Великоморавской державы. При поддержке архиепископа Зальцбургского Лиупрама проводил активную политику христианизации.
Погиб в столкновениях с войском великоморавского князя Ростислава, поддержавшего восстание Карломана, сына Людовика Немецкого, против отца.
В современной Словакии именем Прибина названа гос. награда (Крест Прибины), вручаемая за особый вклад в экономическое, социальное и культурное развитие страны.
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