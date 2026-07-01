ПРИБИЧЕВИЧ СВЕТОЗАР
ПРИБИЧЕВИЧ СВЕТОЗАР - сербский и югославский гоударственный и политический деятель.
После окончания гимназии в Карловаце (1894 год) изучал математику и физику в Загребском университете.
С конца 1890-х годов активно участвовал в общественно-политической деятельности, развивал идеи о национальном единстве сербов и хорватов. С 1905 года один из лидеров (с 1910 - лидер) политического союза под названием «Хорвато-сербская коалиция», занявшего главенствующие позиции в хорватских и славонских саборах. В октябре - ноябре 1918 года заместитель председателя Народного веча Государства словенцев, хорватов и сербов, сыграл важную роль в создании в декабре 1918 года Королевства сербов, хорватов и словенцев (КСХС).
Первый министр внутренних дел КСХС (1918-1920 годы, 1921 год), один из основателей (1919 год) Демократической партии (ДП), объединившей сторонников идей централизованного устройства нового государства. В 1920-1922, 1924-1925 годах (с перерывами) - министр просвещения. Считая, что руководство ДП отходит от идей централизма и идёт на сближение с Хорватской республиканской крестьянской партией во главе с С. Радичем, в 1924 году основал и возглавил Независимую демократическую. партию, вошедшую в коалицию с Н. Пашичем.
В 1927 году резко изменил позицию, пойдя на сближение с Радичем, с которым основал оппозиционному правительству Крестьянско-демократическую коалицию. Выступил за предоставление автономии «историческим провинциям» КСХС, его переустройство на федеративных началах. Негативно воспринял установление Александром I Карагеоргиевичем режима личной власти (6 января 1929 года), в мае того же года помещён под домашний арест.
В связи с проблемами со здоровьем и благодаря вмешательству ряда чехословацких (в том числе Т. Масарика) и французских политических деятелей Прибичевичу было разрешено покинуть КСХС. Умер в эмиграции.