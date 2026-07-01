ПРИБИЧЕВИЧ СВЕТОЗАР

ПРИБИЧЕВИЧ СВЕТОЗАР - сербский и югославский гоударственный и политический деятель.

По­сле окон­ча­ния гим­на­зии в Кар­ло­ва­це (1894 год) изу­чал ма­те­ма­ти­ку и фи­зи­ку в За­греб­ском университете.

С конца 1890-х годов ак­тив­но уча­ст­во­вал в об­щественно-по­ли­тической дея­тель­но­сти, раз­ви­вал идеи о национальном един­ст­ве сер­бов и хор­ва­тов. С 1905 года один из ли­де­ров (с 1910 - ли­дер) по­ли­тического сою­за под названием «Хорвато-сербская коа­ли­ция», за­няв­ше­го гла­вен­ст­вую­щие по­зи­ции в хорватских и сла­вон­ских са­бо­рах. В октябре - но­ябре 1918 года заместитель председателя Народного ве­ча Го­су­дар­ст­ва сло­вен­цев, хор­ва­тов и сер­бов, сыг­рал важ­ную роль в соз­да­нии в декабре 1918 года Ко­ро­лев­ст­ва сер­бов, хор­ва­тов и сло­вен­цев (КСХС).

Пер­вый министр внутренних дел КСХС (1918-1920 годы, 1921 год), один из ос­но­ва­те­лей (1919 год) Де­мо­кра­тической пар­тии (ДП), объ­еди­нив­шей сто­рон­ни­ков идей цен­тра­ли­зованного уст­рой­ст­ва но­во­го го­су­дар­ст­ва. В 1920-1922, 1924-1925 годах (с пе­ре­ры­ва­ми) - министр про­све­ще­ния. Счи­тая, что ру­ко­во­дство ДП от­хо­дит от идей цен­т­ра­лиз­ма и идёт на сбли­же­ние с Хорватской рес­пуб­ли­кан­ской кре­стьян­ской пар­ти­ей во гла­ве с С. Ра­ди­чем, в 1924 году ос­но­вал и воз­гла­вил Не­зави­си­мую де­мо­кра­тическую. пар­тию, во­шед­шую в коа­ли­цию с Н. Па­ши­чем.

В 1927 году рез­ко из­ме­нил по­зи­цию, пой­дя на сбли­же­ние с Ра­ди­чем, с которым ос­но­вал оп­по­зиционному пра­ви­тель­ст­ву Кре­сть­ян­ско-де­мокра­тическую коа­ли­цию. Вы­сту­пил за пре­до­став­ле­ние ав­то­но­мии «ис­то­ри­че­ским про­вин­ци­ям» КСХС, его пе­ре­уст­рой­ст­во на фе­де­ра­тив­ных на­ча­лах. Не­га­тив­но вос­при­нял ус­та­нов­ле­ние Алек­сан­дром I Ка­ра­ге­ор­гие­ви­чем ре­жи­ма лич­ной вла­сти (6 января 1929 года), в мае то­го же го­да по­ме­щён под до­маш­ний арест.

В свя­зи с про­бле­ма­ми со здо­ровь­ем и бла­го­да­ря вме­ша­тель­ст­ву ря­да че­хословацких (в том числе Т. Ма­са­ри­ка) и французских по­ли­тических дея­те­лей Прибичевичу бы­ло раз­ре­ше­но по­ки­нуть КСХС. Умер в эмиг­ра­ции.

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