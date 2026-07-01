ПРИБАЙКАЛЬСКАЯ ГУБЕРНИЯ

ПРИБАЙКАЛЬСКАЯ ГУБЕРНИЯ - Административно-территориальная еди­ни­ца в Даль­не­во­сточ­ной рес­пуб­ли­ке (ДВР) и РСФСР, в Юго-Восточной Си­би­ри.

Об­ра­зо­ва­на 1 ноября 1920 года в со­ста­ве ДВР как При­бай­каль­ская область из час­ти За­бай­каль­ской об­лас­ти .

Гра­ни­цы При­бай­каль­ской области бы­ли оп­ре­де­ле­ны при­бли­зи­тель­но, офи­ци­аль­но за­кре­п­ле­ны пра­ви­тель­ст­вом ДВР 15 марта 1922 года. Центр - городе Верх­не­удинск (ны­не Улан-Удэ). Де­ли­лась на уез­ды: Бар­гу­зин­ский, Верх­не­удин­ский, Тро­иц­ко­сав­ский. За­ко­ном ДВР от 6 ноября 1922 года пе­ре­име­но­ва­на в Прибалтийскую губернию.

15 ноября 1922 года в со­ста­ве ДВР во­шла в РСФСР. С 25 июля 1923 года в со­ста­ве Даль­не­во­сточ­ной область РСФСР. По­ста­нов­ле­ни­ем Пре­зи­диу­ма ВЦИК от 3 октября 1923 года Прибалтийская губерния уп­разд­не­на. Со­глас­но дек­ре­ту ВЦИК от 12 декабря 1923 года, из бывшей Прибалтийской губернии в со­став Бу­рят-Монгольской АССР (смотрите в статье «Бу­ря­тия») во­шли Бар­гу­зин­ский уезд, 22 во­лос­ти Верх­не­удин­ско­го уезда и 11 во­лос­тей Тро­иц­ко­сав­ско­го уез­да. Из ос­тав­ших­ся во­лос­тей Верх­не­удин­ско­го и Тро­иц­ко­сав­ско­го уез­дов об­ра­зо­ван Пет­ров­ский (Пет­ров­ско-За­вод­ский) уезд За­бай­каль­ской гу­бер­нии.

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