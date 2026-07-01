ПРИБАЙКАЛЬСКАЯ ГУБЕРНИЯ
ПРИБАЙКАЛЬСКАЯ ГУБЕРНИЯ - Административно-территориальная единица в Дальневосточной республике (ДВР) и РСФСР, в Юго-Восточной Сибири.
Образована 1 ноября 1920 года в составе ДВР как Прибайкальская область из части Забайкальской области.
Границы Прибайкальской области были определены приблизительно, официально закреплены правительством ДВР 15 марта 1922 года. Центр - городе Верхнеудинск (ныне Улан-Удэ). Делилась на уезды: Баргузинский, Верхнеудинский, Троицкосавский. Законом ДВР от 6 ноября 1922 года переименована в Прибалтийскую губернию.
15 ноября 1922 года в составе ДВР вошла в РСФСР. С 25 июля 1923 года в составе Дальневосточной область РСФСР. Постановлением Президиума ВЦИК от 3 октября 1923 года Прибалтийская губерния упразднена. Согласно декрету ВЦИК от 12 декабря 1923 года, из бывшей Прибалтийской губернии в состав Бурят-Монгольской АССР (смотрите в статье «Бурятия») вошли Баргузинский уезд, 22 волости Верхнеудинского уезда и 11 волостей Троицкосавского уезда. Из оставшихся волостей Верхнеудинского и Троицкосавского уездов образован Петровский (Петровско-Заводский) уезд Забайкальской губернии.