Прибалтийская оперáция 1944

Прибалтийская оперáция 1944 — стратегическая наступательная операция советских вой­ск в Великой Отечественной вой­не 1941–1945 , проведенная 14 сентября — 24 ноября с целью разгромить немецкую группировку в Прибалтике. В наступлении участвовали вой­ска Ленинградского (маршал Л. А. Говоров ), 3‑го Прибалтийского (генерал армии И. И. Масленников), 2‑го Прибалтийского (генерал армии А. И. Еременко), 1‑го Прибалтийского (генерал армии И. Х. Баграмян ) и 3‑го Белорусского (генерал армии И. Д. Черняховский ) фронтов, силы Краснознаменного Балтийского флота (адмирал В. Ф. Трибуц) и Авиация дальнего действия (Главный маршал авиации А. Е. Голованов) — всего свыше 1 млн 546 тыс. человек, около 17,5 тыс. орудий и минометов, 3080 танков и самоходных артиллерийских установок, 2640 самолетов. Им противостояла немецкая группа армий «Север» (генерал-­полковник Ф. Шёрнер), насчитывавшая 730 тыс. солдат и офицеров, 7 тыс. орудий и минометов, 1216 танков и штурмовых орудий, до 400 самолетов. Противник создал на прибалтийском направлении глубокоэшелонированную многополосную оборону. Обилие рек, озер и лесисто-­болотистая местность способствовали ведению оборонительных действий и затрудняли наступление. В результате наступления советских вой­ск группа армий «Север» оставила почти всю Прибалтику и потеряла коммуникации, связывавшие ее по суше с Вост. Пруссией. Высвободились значительные силы советских вой­ск, которые приняли участие в наступлении зимой 1944–1945. Советские потери составили: безвозвратные — около 61,5 тыс. человек, санитарные — свыше 218,6 тыс. человек. Германские вой­ска потеряли свыше 200 тыс. человек, из них 33,5 тыс. пленными.

Ист. : Прибалтика и геополитика, 1935–1945 гг.: рассекреченные документы Службы внешней разведки Российской Федерации. М., 2009; Штеменко С . М. Генеральный штаб в годы вой­ны: В дни огорчений и побед. М., 2014; Еременко А. И. Служба Родине. 1941–1945. М., 2015.

Лит. : Петренко А. И. Прибалтика против фашизма: советские прибалтийские дивизии в Великой Отечественной вой­не. М., 2005; Зубкова Е. Ю. Прибалтика и Кремль, 1940–1953. М., 2008; Мощанский И. Б. Наша Прибалтика: освобождение прибалтийских республик СССР. М., 2010. С. Е. Лазарев.