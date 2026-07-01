ПРИАМУРСКАЯ ГУБЕРНИЯ
ПРИАМУРСКАЯ ГУБЕРНИЯ - административно-территориальная единица в Дальневосточной республике и РСФСР.
Образована постановлением правительства ДВР от 22 ноября 1920 года как Приамурская область.
По решению Приамурского областного народно-революционного комитета в область включены части Приморской и Амурской областей, а также Северный Сахалин (формально, так как в 1920-1925 годах был оккупирован японскими войсками).
Центр - город Хабаровск. Площадь свыше 483,7 тысяч км2. Население свыше 185,7 тысяч человек (1923 год). Делилась на уезды: Амгуно-Кербинский, Иманский, Удский, Хабаровский, а также округа Уссурийского казачьего войска (упразднены в августе 1921 года). В 1922 году Амгуно-Кербинский и Удский уезды объединены в единый Удско-Кербинский уезд, образован самостоятельный Сахалинский уезд (существовал формально).
Законом ДВР от 6 ноября 1922 года переименована в Приамурской губернии 15 ноября 1922 года в составе ДВР вошла в РСФСР. С 25 июля 1923 - года в Дальневосточной области РСФСР.
Упразднена постановлением Дальревкома от 14 августа 1923 года, её территория вошла в состав Приморской губернии.