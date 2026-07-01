ПРИАМУРСКАЯ ГУБЕРНИЯ

ПРИАМУРСКАЯ ГУБЕРНИЯ - административно-территориальная единица в Дальневосточной республике и РСФСР.

Об­ра­зо­ва­на по­ста­нов­ле­ни­ем пра­ви­тель­ст­ва ДВР от 22 ноября 1920 года как При­амур­ская область.

По ре­ше­нию При­амур­ско­го об­ла­ст­но­го народно-ре­во­люционного комитета в об­ласть вклю­че­ны час­ти При­мор­ской и Амур­ской об­лас­тей, а так­же Северный Са­ха­лин (фор­маль­но, так как в 1920-1925 годах был ок­ку­пи­ро­ван японскими вой­ска­ми).

Центр - город Ха­ба­ровск. Площадь свыше 483,7 тысяч км2. Население свыше 185,7 тысяч человек (1923 год). Де­ли­лась на уез­ды: Ам­гу­но-Кер­бин­ский, Иман­ский, Уд­ский, Ха­ба­ров­ский, а так­же ок­ру­га Ус­су­рий­ско­го ка­зачь­е­го вой­ска (уп­разд­не­ны в августе 1921 года). В 1922 году Ам­гу­но-Кер­бин­ский и Уд­ский уез­ды объ­е­ди­не­ны в еди­ный Уд­ско-Кер­бин­ский уезд, об­ра­зо­ван са­мо­сто­ятельный Са­ха­лин­ский уезд (су­щест­во­вал фор­маль­но).

За­ко­ном ДВР от 6 ноября 1922 года пе­ре­име­но­ва­на в Приамурской губернии 15 ноября 1922 года в со­ста­ве ДВР во­шла в РСФСР. С 25 июля 1923 - года в Даль­не­во­сточ­ной области РСФСР.

Уп­разд­не­на по­ста­нов­ле­ни­ем Даль­рев­ко­ма от 14 августа 1923 года, её тер­ри­то­рия во­шла в со­став При­мор­ской гу­бер­нии.

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