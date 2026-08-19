При́тхви Нарая́н Шах

При́тхви Нарая́н Шах (1723–1775) — объединитель Непала , основатель династии Шахов (1769–2008). Унаследовал трон княжества Горкхи от отца Нарбхупала Шаха в 1743. Сразу после этого начал кампанию по завоеванию Нувакота, находившегося между Горкхой и долиной Катманду. В долине были расположены три королевства: Патан, Бхактапур и Катманду, которыми правили короли из неварской династии Малла. После победы в 1744 П. Н. Ш. приступил к поэтапному захвату мелких княжеств и королевств, окружавших долину. В 1762 захватил Макванпур, правитель которого Дигбандхан Сен бежал к своему сюзерену навабу Бенгалии Мир Касиму . В 1763 вторгшиеся на территорию Непала вой­ска наваба были разбиты, после чего гуркхи начали блокаду долины Катманду. В 1766 был захвачен Киртипур, что ухудшило положение королей Малла. Правитель Катманду Джаяпракаш Малла (1736–1768) обратился за помощью к Английской Ост-­Индской компании (ОИК), однако присланный гарнизон был небольшим и оказался быстро разбит вой­сками П. Н. Ш. В сентябре 1768 гуркхи внезапной атакой захватили Катманду, через несколько месяцев был занят Патан, в ноябре 1769 пала последняя столица долины — Бхактапур. 1769 считается годом создания единого государства Непал, тогда же столица была перенесена в Катманду. Непал стал считаться единственным настоящим индуистским королевством, поскольку Индия формально находилась под управлением Могольского императора.

Установив контроль над долиной Катманду, гуркхи двинулись на запад, в район княжеств Чоубиси, однако в 1772 потерпели поражение. В 1773 они двинулись на восток, в район Лимбувана, который после ожесточенного сопротивления вошел в состав Непала на правах автономии в 1774. Перед смертью П. Н. Ш. оставил своим наследникам «Дибья Упадеш» («Божественное наставление»): «Эта страна [Непал] подобна ямсу между двух камней. Поддерживайте прочный договор о дружбе с императором Китая. Поддерживайте также договор о дружбе с императором южных морей [ОИК]».

Лит. : Stiller L. F. The Rise of the House of Gorkha. Kathmandu, 1973; Whelpton J. A History of Nepal. Cambridge, 2005. Л. А. Стрельцова .