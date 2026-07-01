При́мо де Риве́ра, Мигель

При́мо де Риве́ра ( исп. Primo de Rivera) , Мигель , Примо де Ривера-и-­Орбанеха, 2‑й маркиз де Эстелья (08.01.1870, Херес-де-ла-­Фронтера — 16.03.1930, Париж) — испанский военный и государственный деятель, гранд Испании. Окончил Военную академию в Толедо (1893), участвовал в боевых действиях в испанских колониях. В 1915–1917 — военный губернатор Кадиса, в последующие годы — генерал-капитан Валенсии, Мадрида и Каталонии. 13 сентября 1923 организовал в Барселоне антиправительственное выступление, в результате которого возглавил испанское правительство, распустил кортесы, приостановил действие конституции; установил правоавторитарную диктатуру. Сторонник унитаризма и «единой» Испании, запретил публичное использование каталанского и баскского языков. Годы диктатуры П. де Р. отмечены бурным экономическим ростом и активизацией внешней политики Испании в Сев. Африке. Столкнувшись с растущим недовольством режимом, вызванным последствиями мирового экономического кризиса 1929–1933, 28 января 1930 подал в отставку. Эмигрировал во Францию, где вскоре умер.

Лит. : Гарсиа Х. Диктатура Примо де Риверы. М., 1963; Gómez-­Navarro J. L. El Régimen de Primo de Rivera: Reyes, dictaduras y dictadores. Madrid, 1991; Tamames R., Casals X. M. Primo de Rivera. Barcelona, 2004; González Calleja E . La España de Primo de Rivera: La modernización autoritaria, 1923–1930. Madrid, 2005 . Д. И. Юшина.