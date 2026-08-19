При́мо де Риве́ра, Хосе Антонио
При́мо де Риве́ра (исп. Primo de Rivera), Хосе Антонио, Примо де Ривера-и-Саэнс де Эредиа, 3‑й маркиз де Эстелья (24.04.1903, Мадрид — 20.11.1936, Аликанте) — испанский политический деятель, гранд Испании. Старший сын диктатора М. Примо де Риверы. Окончил юридический факультет Мадридского университета (1922), работал адвокатом. В годы диктатуры отца (1923–1930) не участвовал в политической жизни Испании. 29 октября 1933 основал фашистскую партию Испанская фаланга. В 1934 после слияния Фаланги и Хунт наступления национал-синдикализма (ХОНС) стал главой объединенной партии Испанская фаланга и ХОНС. Депутат кортесов (1933–1936). Сторонник испанского национализма, католицизма, противник демократии, парламентаризма, либерализма и марксизма. После победы Народного фронта на выборах (16 февраля 1936) и запрета Фаланги арестован; с началом Гражданской войны в Испании 1936–1939 обвинен в участии в заговоре против Второй республики, расстрелян по приговору республиканского суда. В годы диктатуры Ф. Франко образ П. де Р. использовался как один из главных символов франкизма. В 1959 останки захоронены в базилике мемориала «Долина павших».
Соч.: Obras completas: escritos y discursos. 2 vols. Madrid, 2007.
Лит.: Simancas Tejedor M. José Antonio: Génesis de su pensamiento. Madrid, 2003; Рознатовская А. Г. Хосе Антонио Примо де Ривера: основные положения и истоки его идеологии // Испанский альманах. Москва, 2010. Вып. 2. С. 86–99; Zavala J. M. La pasión de José Antonio. Barcelona, 2011; Thomàs J. M. José Antonio: realidad y mito. Barcelona, 2017. Д. И. Юшина.