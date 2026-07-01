ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ

ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ - пра­во счи­тать­ся не­ви­нов­ным.

Об­ще­при­знан­ный в де­мо­кра­тическом об­ще­ст­ве пра­во­вой прин­цип. За­кре­п­лён на уров­не ме­ж­ду­на­род­но­го, кон­сти­ту­ци­он­но­го и национального от­рас­ле­во­го ре­гу­ли­ро­ва­ния (статья 11 Все­об­щей дек­ла­ра­ции прав че­ло­ве­ка 1948 года, статья 6 Ев­ро­пей­ской кон­вен­ции о за­щи­те прав че­ло­ве­ка и ос­нов­ных сво­бод 1950 года, статья 14 Ме­ж­ду­народного пак­та о гражданских и по­ли­тических пра­вах 1966 года, статья 66 Рим­ско­го ста­ту­та Ме­ж­ду­народного уго­лов­но­го су­да 1998 года, статья 49 Кон­сти­ту­ции Российской Федерации и другие).

В ме­ж­ду­на­род­но-пра­во­вых ак­тах, в Кон­сти­ту­ции Российской Федерации презумпция невиновности оп­ре­де­ля­ет­ся в чис­ле специальных га­ран­тий спра­вед­ли­во­го су­деб­но­го раз­би­ра­тель­ст­ва и по­это­му рас­смат­ри­ва­ет­ся как прин­цип пра­во­су­дия.

Итория

Фор­му­ли­ров­ка презумпции невиновности бе­рёт на­ча­ло из римской пре­зумп­ции доб­ро­по­ря­доч­но­сти (praesumptio boni viri), ко­то­рая при­ме­ня­лась при раз­би­ра­тель­ст­ве иму­щественных спо­ров. В даль­ней­шем это пра­ви­ло транс­фор­ми­ро­ва­лось при­ме­ни­тель­но к сфе­ре уго­лов­ной юс­ти­ции в вы­ра­жен­ную в Ди­ге­стах фор­му­лу: in dubio pro reo (в слу­чае со­мне­ния - в поль­зу об­ви­няе­мо­го). В Ев­ро­пе док­три­на сфор­му­ли­ро­ва­на Ч. Бек­ка­риа («О пре­сту­п­ле­ни­ях и на­ка­за­ни­ях», 1764 год). Как за­ко­но­да­тель­ный прин­цип бы­ла про­воз­гла­ше­на в 1789 году во французской Дек­ла­ра­ции прав че­ло­ве­ка и гра­ж­да­ни­на.

Презумпция невиновности так­же бы­ла из­вест­на за­ко­но­да­тель­ст­ву и прак­ти­ке древних го­су­дарств (английскому пра­ву, северо-американскому за­ко­но­да­тель­ст­ву и другим).

В Рос­сии прин­цип презумпции невиновности сфор­му­ли­ро­ван А.Н. Ра­ди­ще­вым, за­тем эту идею раз­ви­ва­ли де­каб­ри­сты и другие. С XIX века презумпция невиновности ак­тив­но ис­сле­до­ва­лась в отечественной юри­дической ли­те­ра­ту­ре; уго­лов­ный про­цесс то­го вре­ме­ни ис­хо­дил «из пред­по­ло­же­ния не­ви­нов­но­сти».

В сис­те­ме современного пра­ва презумпция невиновности рас­смат­ри­ва­ет­ся пре­имущественно как ме­ж­ду­на­род­но-пра­во­вой и кон­сти­ту­ци­он­ный прин­цип уго­лов­но­го су­до­про­из­вод­ст­ва, од­на­ко его дей­ст­вие не ог­ра­ни­чи­ва­ет­ся сфе­рой уго­лов­но-про­цес­су­аль­ных от­но­ше­ний.

Содержание

Сущ­ность презумпции невиновности за­клю­ча­ет­ся в том, что пра­во­вой ста­тус ли­ца как не­ви­нов­но­го субъ­ек­та, не­смот­ря на по­доз­ре­ния или об­ви­не­ния его в пра­во­на­ру­ше­нии (пре­сту­п­ле­нии), при­зна­ёт­ся го­су­дар­ст­вом; обя­зан­ность рас­смат­ри­вать ли­цо как не­ви­нов­ное до всту­п­ле­ния в за­кон­ную си­лу об­ви­ни­тель­но­го при­го­во­ра не за­ви­сит от субъ­ек­тив­но­го мне­ния ор­га­нов, осу­ще­ст­в­ляю­щих уго­лов­ное пре­сле­до­ва­ние; ог­ра­ни­че­ния, ко­то­рым мо­жет быть под­верг­ну­то ли­цо в свя­зи с по­доз­ре­ни­ем (об­ви­не­ни­ем), долж­ны быть со­раз­мер­ны це­лям су­до­про­из­вод­ст­ва и не мо­гут быть ана­ло­гом на­ка­за­ния; ка­ж­дый, кто под­верг­ся не­обос­но­ван­но­му пре­сле­до­ва­нию, име­ет пра­во на воз­ме­ще­ние при­чи­нён­но­го вре­да.

Современное со­дер­жа­ние прин­ци­па презумпции невиновности струк­ту­ри­ро­ва­но как по вер­ти­ка­ли (ис­хо­дя из юри­дической си­лы ис­точ­ни­ков его ре­гу­ли­ро­ва­ния), так и по го­ри­зон­та­ли (с учё­том его меж­от­рас­ле­вой при­над­леж­но­сти как к ма­те­ри­аль­ным, так и про­цес­су­аль­ным от­рас­лям пра­ва не толь­ко в пуб­лич­но-пра­во­вой сфе­ре). Презумпция невиновности обя­зы­ва­ет об­ра­щать­ся с ли­цом (до всту­п­ле­ния в за­кон­ную си­лу вы­не­сен­но­го в его от­но­ше­нии об­ви­ни­тель­но­го при­го­во­ра ) как с не­ви­нов­ным не толь­ко ор­га­ны уго­лов­но­го су­до­про­из­вод­ст­ва, но и все государственные ор­га­ны, от ко­то­рых за­ви­сит реа­ли­за­ция пра­во­во­го ста­ту­са лич­но­сти в об­лас­ти со­ци­аль­ных, тру­до­вых, из­би­ра­тель­ных, жи­лищ­ных и других прав. Со­от­вет­ст­вен­но, не­до­пус­ти­мо на­ру­ше­ние презумпции невиновности со сто­ро­ны лю­бых пред­ста­ви­те­лей пуб­лич­ной вла­сти.

В ос­но­ве презумпции невиновности ле­жат ма­те­ри­аль­но-пра­во­вые де­тер­ми­нан­ты (вме­няе­мость, субъ­ект­ность под­ле­жа­ще­го от­вет­ст­вен­но­сти ли­ца, ос­но­ва­ния от­вет­ст­вен­но­сти, фор­мы и ви­ды ви­ны, пра­ви­ла о не­ви­нов­ном при­чи­не­нии вре­да, о дей­ст­вии за­ко­на в про­стран­ст­ве, во вре­ме­ни, по кру­гу лиц). Кро­ме то­го, к пред­ме­ту ма­те­ри­аль­но-пра­во­во­го ре­гу­ли­ро­ва­ния от­но­сят­ся во­про­сы ква­ли­фи­ка­ции, ин­ди­ви­дуа­ли­за­ции от­вет­ст­вен­но­сти и на­ка­за­ния, в том числе ис­хо­дя из не­до­пус­ти­мо­сти объ­ек­тив­но­го и двой­но­го вме­не­ния (non bis in idem). При этом су­ще­ст­вую­щие в различных стра­нах и ис­точ­ни­ках раз­ли­чия в фор­му­ли­ров­ках этих пра­вил не мо­гут су­жать со­дер­жа­ние и сфе­ру их дей­ст­вия как об­ще­пра­во­вой га­ран­тии прав и сво­бод.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)