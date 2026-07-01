ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ
ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ - право считаться невиновным.
Общепризнанный в демократическом обществе правовой принцип. Закреплён на уровне международного, конституционного и национального отраслевого регулирования (статья 11 Всеобщей декларации прав человека 1948 года, статья 6 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года, статья 14 Международного пакта о гражданских и политических правах 1966 года, статья 66 Римского статута Международного уголовного суда 1998 года, статья 49 Конституции Российской Федерации и другие).
В международно-правовых актах, в Конституции Российской Федерации презумпция невиновности определяется в числе специальных гарантий справедливого судебного разбирательства и поэтому рассматривается как принцип правосудия.
Итория
Формулировка презумпции невиновности берёт начало из римской презумпции добропорядочности (praesumptio boni viri), которая применялась при разбирательстве имущественных споров. В дальнейшем это правило трансформировалось применительно к сфере уголовной юстиции в выраженную в Дигестах формулу: in dubio pro reo (в случае сомнения - в пользу обвиняемого). В Европе доктрина сформулирована Ч. Беккариа («О преступлениях и наказаниях», 1764 год). Как законодательный принцип была провозглашена в 1789 году во французской Декларации прав человека и гражданина.
Презумпция невиновности также была известна законодательству и практике древних государств (английскому праву, северо-американскому законодательству и другим).
В России принцип презумпции невиновности сформулирован А.Н. Радищевым, затем эту идею развивали декабристы и другие. С XIX века презумпция невиновности активно исследовалась в отечественной юридической литературе; уголовный процесс того времени исходил «из предположения невиновности».
В системе современного права презумпция невиновности рассматривается преимущественно как международно-правовой и конституционный принцип уголовного судопроизводства, однако его действие не ограничивается сферой уголовно-процессуальных отношений.
Содержание
Сущность презумпции невиновности заключается в том, что правовой статус лица как невиновного субъекта, несмотря на подозрения или обвинения его в правонарушении (преступлении), признаётся государством; обязанность рассматривать лицо как невиновное до вступления в законную силу обвинительного приговора не зависит от субъективного мнения органов, осуществляющих уголовное преследование; ограничения, которым может быть подвергнуто лицо в связи с подозрением (обвинением), должны быть соразмерны целям судопроизводства и не могут быть аналогом наказания; каждый, кто подвергся необоснованному преследованию, имеет право на возмещение причинённого вреда.
Современное содержание принципа презумпции невиновности структурировано как по вертикали (исходя из юридической силы источников его регулирования), так и по горизонтали (с учётом его межотраслевой принадлежности как к материальным, так и процессуальным отраслям права не только в публично-правовой сфере). Презумпция невиновности обязывает обращаться с лицом (до вступления в законную силу вынесенного в его отношении обвинительного приговора) как с невиновным не только органы уголовного судопроизводства, но и все государственные органы, от которых зависит реализация правового статуса личности в области социальных, трудовых, избирательных, жилищных и других прав. Соответственно, недопустимо нарушение презумпции невиновности со стороны любых представителей публичной власти.
В основе презумпции невиновности лежат материально-правовые детерминанты (вменяемость, субъектность подлежащего ответственности лица, основания ответственности, формы и виды вины, правила о невиновном причинении вреда, о действии закона в пространстве, во времени, по кругу лиц). Кроме того, к предмету материально-правового регулирования относятся вопросы квалификации, индивидуализации ответственности и наказания, в том числе исходя из недопустимости объективного и двойного вменения (non bis in idem). При этом существующие в различных странах и источниках различия в формулировках этих правил не могут сужать содержание и сферу их действия как общеправовой гарантии прав и свобод.