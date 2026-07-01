ПРЕЗИДЕНТСТВО
ПРЕЗИДЕНТСТВО - административно-территориальная единица британский владений в Индии в XVII-XIX веках. В середине – второй половине XVII века для удобства управления факториями Британии.
Ост-Индская компания (смотрите «Ост-Индские компании») образовала на полуострове Индостан президентство.: в 1640 году Мадрасское (включало Южную и Юго-Восточную Индию) с центром в Мадрасе (ныне Ченнаи), в 1687 году Бомбейское (Западная Индия) с центром в Бомбее (ныне Мумбаи), в 1690 году Калькуттское (позднее Бенгальское; Восточная, Северная и Центральная Индия) с центром в Калькутте (ныне Колката).
Во главе каждого президентства был поставлен губернатор, обладавший исполнительной (временами законодательной) властью и совет из высших должностных лиц.
Президентства имели свою правовую и судебную систему и собственную армию.
В 1773 году губернатор Бенгальского президентства был назначен генерал-губернатором, губернаторы Мадрасского и Бомбейского президентства подчинялись ему в решении важных вопросов. В 1833 году генерал-губернатор Бенгальского президентства получил титул генерал-губернатора Британской Индии.
Президентства делились на округа и дистрикты во главе с коллекторами.
После того как в 1858 году власть в Индии перешла от Британской Ост-Индской компании к британскому правительству, президентства были разукрупнены и преобразованы в провинции.