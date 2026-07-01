ПРЕЗИДЕНТСТВО

ПРЕЗИДЕНТСТВО - административно-территориальная единица британский владений в Индии в XVII-XIX веках. В середине – второй половине XVII века для удобства управления факториями Британии.

Ост-Инд­ская ком­па­ния (смотрите «Ост-Инд­ские ком­па­нии») об­ра­зо­ва­ла на полуострове Ин­до­стан президентство.: в 1640 году Мад­рас­ское (вклю­ча­ло Южную и Юго-Восточную Ин­дию) с цен­тром в Мад­ра­се (ны­не Чен­наи), в 1687 году Бом­бей­ское (Западная Ин­дия) с цен­тром в Бом­бее (ны­не Мум­баи), в 1690 году Каль­кутт­ское (позд­нее Бен­галь­ское; Восточная, Северная и Центральная Ин­дия) с цен­тром в Каль­кут­те (ны­не Кол­ка­та).

Во гла­ве ка­ж­до­го президентства был по­став­лен гу­бер­на­тор , об­ла­дав­ший ис­пол­ни­тель­ной (вре­ме­на­ми за­ко­но­да­тель­ной) вла­стью и со­вет из выс­ших долж­но­ст­ных лиц.

Президентства име­ли свою пра­во­вую и су­деб­ную сис­те­му и собственную ар­мию.

В 1773 году гу­бер­на­тор Бен­галь­ско­го президентства был на­зна­чен генерал-гу­бер­на­то­ром, гу­бер­на­то­ры Мад­рас­ско­го и Бом­бей­ско­го президентства под­чи­ня­лись ему в ре­ше­нии важ­ных во­про­сов. В 1833 году генерал-гу­бер­на­тор Бен­галь­ско­го президентства по­лу­чил ти­тул генерал-гу­бер­на­то­ра Бри­тан­ской Ин­дии.

Президентства де­ли­лись на ок­ру­га и ди­ст­рик­ты во гла­ве с кол­лек­то­ра­ми.

По­сле то­го как в 1858 году власть в Ин­дии пе­ре­шла от Британской Ост-Инд­ской ком­па­нии к британскому пра­ви­тель­ст­ву, президентства бы­ли раз­ук­руп­не­ны и пре­об­ра­зо­ва­ны в про­вин­ции.

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