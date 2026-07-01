ПРЕЗИДЕНТСКОЕ ПРАВЛЕНИЕ
ПРЕЗИДЕНТСКОЕ ПРАВЛЕНИЕ - особый порядок управления на какой-либо части территории государства (в субъекте федерации).
Предусмотрено конституциями некоторых зарубежных стран в условиях нестабильности как чрезвычайная мера правления в стране с концентрацией властных полномочий у президента.
В некоторых странах применяется довольно часто (например, в Индии).
В России возможность президентского правления была предусмотрена поправками к Конституции СССР 1977 года, когда в 1989 году была введена должность Президента СССР, но в СССР ни разу не применялось.
В Российской Федерации президентское правление вводилось в марте и октябре 1993 года (смотрите «Октябрьский кризис 1993 года»).
В условиях президентского правления Президент Российской Федерации издавал указы, имевшие силу закона, отменял действие законов, назначал глав администрации в краях, областях.
Конституция Российской Федерации институт президентского правления не предусматривает.