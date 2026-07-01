ПРЕЗИДЕНТСКОЕ ПРАВЛЕНИЕ

ПРЕЗИДЕНТСКОЕ ПРАВЛЕНИЕ - особый порядок управления на какой-либо части территории государства (в субъ­ек­те фе­де­ра­ции).

Пре­ду­смот­ре­но кон­сти­ту­ция­ми не­ко­то­рых за­ру­беж­ных стран в ус­ло­ви­ях не­ста­биль­но­сти как чрез­вы­чай­ная ме­ра прав­ле­ния в стра­не с кон­цен­тра­ци­ей вла­ст­ных пол­но­мо­чий у пре­зи­ден­та.

В не­ко­то­рых стра­нах при­ме­ня­ет­ся до­воль­но час­то (например, в Ин­дии).

В Рос­сии воз­мож­ность президентского правления бы­ла пре­ду­смот­ре­на по­прав­ка­ми к Кон­сти­ту­ции СССР 1977 года, ко­гда в 1989 году бы­ла вве­де­на долж­ность Пре­зи­ден­та СССР, но в СССР ни ра­зу не при­ме­ня­лось.

В Российской Федерации президентское правление вво­ди­лось в мар­те и октябре 1993 года (смотрите «Ок­тябрь­ский кри­зис 1993 года»).

В ус­ло­ви­ях президентского правления Пре­зи­дент Российской Федерации из­да­вал ука­зы, имев­шие си­лу за­ко­на , от­ме­нял дей­ст­вие за­ко­нов, на­зна­чал глав ад­ми­ни­ст­ра­ции в кра­ях, об­лас­тях.

Кон­сти­ту­ция Российской Федерации ин­сти­тут президентского правления не пре­ду­смат­ри­ва­ет.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)