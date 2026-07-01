ПРЕЗИДЕНТСКОЕ ПОСЛАНИЕ ПАРЛАМЕНТУ,

ПРЕЗИДЕНТСКОЕ ПОСЛАНИЕ ПАРЛАМЕНТУ - еже­год­ное об­ра­ще­ние пре­зиден­та к пар­ла­мен­ту (пись­мен­ное или уст­ное).

Пре­ду­смот­ре­но в кон­сти­ту­ци­ях мно­гих стран (США, Рос­сии, Ру­мы­нии и других).

Кон­сти­ту­ции рас­смат­ри­ва­ют президентское послание парламенту как ме­тод ин­фор­ми­ро­ва­ния пар­ла­мен­та о по­ли­ти­ке пра­ви­тель­ст­ва.

В Рос­сии по­сла­ние Пре­зи­ден­та Российской Федерации Фе­де­раль­но­му со­б­ра­нию оп­ре­де­ля­ет основные на­прав­ле­ния внут­рен­ней и внеш­ней по­ли­ти­ки го­су­дар­ст­ва, да­ёт де­таль­ный ана­лиз си­туа­ции в стра­не и ми­ре, на­ме­ча­ет прин­ци­пи­аль­ные во­про­сы, тре­бую­щие ре­ше­ния, и так далее.

Президентское послание парламенту за­слу­ши­ва­ет­ся на со­вме­ст­ном за­се­да­нии па­лат пар­ла­мен­та, и од­но­вре­мен­но текст по­сла­ния рас­про­стра­ня­ет­ся сре­ди пар­ла­мен­та­ри­ев, а за­тем пуб­ли­ку­ет­ся.

Президентское послание парламенту под­ле­жит об­су­ж­де­нию, но по не­му пар­ла­мент не при­ни­ма­ет специальных ре­ше­ний.

Со­дер­жа­щие­ся в по­сла­нии по­ло­же­ния учи­ты­ва­ют­ся в хо­де за­ко­но­дательной и иной дея­тель­но­сти пар­ла­мен­та.

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