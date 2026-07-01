ПРЕЗИДЕНТСКОЕ ПОСЛАНИЕ ПАРЛАМЕНТУ,
ПРЕЗИДЕНТСКОЕ ПОСЛАНИЕ ПАРЛАМЕНТУ - ежегодное обращение президента к парламенту (письменное или устное).
Предусмотрено в конституциях многих стран (США, России, Румынии и других).
Конституции рассматривают президентское послание парламенту как метод информирования парламента о политике правительства.
В России послание Президента Российской Федерации Федеральному собранию определяет основные направления внутренней и внешней политики государства, даёт детальный анализ ситуации в стране и мире, намечает принципиальные вопросы, требующие решения, и так далее.
Президентское послание парламенту заслушивается на совместном заседании палат парламента, и одновременно текст послания распространяется среди парламентариев, а затем публикуется.
Президентское послание парламенту подлежит обсуждению, но по нему парламент не принимает специальных решений.
Содержащиеся в послании положения учитываются в ходе законодательной и иной деятельности парламента.