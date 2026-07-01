ПРЕЗИДЕНТСКИЙ СОВЕТ

ПРЕЗИДЕНТСКИЙ СОВЕТ - со­ве­ща­тель­ный ор­ган при пре­зи­ден­те .

В не­ко­то­рых стра­нах (например, Бра­зи­лии) та­кой ор­ган (Со­вет Рес­пуб­ли­ки) име­ет фик­си­ро­ван­ный в кон­сти­ту­ции со­став и по­ря­док фор­ми­ро­ва­ния. Его чле­на­ми яв­ля­ют­ся пред­се­да­те­ли па­лат пар­ла­мен­та, ми­нистр юс­ти­ции, ли­дер оп­по­зи­ции в пар­ла­мен­те и другие ли­ца. В боль­шин­ст­ве стран мира со­став и по­ря­док фор­ми­ро­ва­ния со­ве­та обыч­но не ре­гу­ли­ру­ет­ся на кон­сти­туционном уров­не: пре­зи­дент при­гла­ша­ет в со­став президентский совет лиц, из­вест­ных ему сво­им по­ли­тическим опы­том, зна­ния­ми, дея­те­лей нау­ки и куль­ту­ры. В Рос­сии президентский совет дей­ст­во­вал в ка­че­ст­ве кон­суль­та­тив­но­го ор­га­на при Пре­зи­ден­те Российской Федерации: Пре­зи­дент­ский кон­суль­та­тив­ный со­вет в 1992-1993 годах, президентский совет в 1993-2000 годах. С 2000 года в ка­че­ст­ве со­ве­щательного ор­га­на при Пре­зи­ден­те Российской Федерации дей­ст­ву­ет Го­су­дар­ст­вен­ный со­вет .

В не­ко­то­рых стра­нах президентский совет соз­да­вал­ся по­сле во­енного пе­ре­во­ро­та (Йе­мен, Су­дан и других) и яв­лял­ся выс­шим ор­га­ном вла­сти.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)