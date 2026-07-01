ПРЕЗИДЕНТСКИЙ СОВЕТ
ПРЕЗИДЕНТСКИЙ СОВЕТ - совещательный орган при президенте.
В некоторых странах (например, Бразилии) такой орган (Совет Республики) имеет фиксированный в конституции состав и порядок формирования. Его членами являются председатели палат парламента, министр юстиции, лидер оппозиции в парламенте и другие лица. В большинстве стран мира состав и порядок формирования совета обычно не регулируется на конституционном уровне: президент приглашает в состав президентский совет лиц, известных ему своим политическим опытом, знаниями, деятелей науки и культуры. В России президентский совет действовал в качестве консультативного органа при Президенте Российской Федерации: Президентский консультативный совет в 1992-1993 годах, президентский совет в 1993-2000 годах. С 2000 года в качестве совещательного органа при Президенте Российской Федерации действует Государственный совет.
В некоторых странах президентский совет создавался после военного переворота (Йемен, Судан и других) и являлся высшим органом власти.