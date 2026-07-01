ПРЕЗИДЕНТСКИЙ ПОЛК

Специфическая воинская часть, обеспечивающая безопасность первых лиц государства и сохранность кремлевских ценностей. Официально полк имеет статус специальной службы и входит в состав Федеральной службы охраны, подчиняясь непосредственно Президенту Российской Федерации.

Становление Президентского полка в 1930-е гг.

Становление Краснознаменного ордена Октябрьской революции Президентского полка уходит своими корнями в 1930-е гг.

Вооруженный захват власти большевиками обусловил потребность охраны ключевых объектов, прежде всего, правительственных. В первые годы Советской власти эту функцию выполняли 1-е Московские пулемётные курсы РККА. В конце 1935 г. охрана Кремля была передана Батальону особого назначения (бОсНаз), входившему в состав Управления комендатуры Кремля, находившегося в подчинении НКВД. Согласно приказу № 122 в апреле 1936 г. последовала реорганизация Батальона особого назначения в Полк специального назначения НКВД СССР (пСпН), впоследствии получивший неофициальное наименование «Кремлёвский». Его возглавил бывший командир батальона П.И. Азаркин. К началу 1937 г. в составе полка числились два батальона и техническая рота; 5-й дивизион переименовали в 7-ю роту. В прежнем составе сохранялись полковая школа, взвод обслуживания и оркестровый взвод. Основным назначением полка была охрана государственных учреждений, действовавших на территории Кремля, Мавзолея В.И. Ленина и обеспечение безопасности правительственных мероприятий.

Первоначально полк комплектовался за счет призывников промышленных районов России, Украины, Белоруссии. Подавляющее большинство новобранцев были выходцами из рабочей среды (85%). К призывникам предъявлялись жесткие требования, в частности, необходимо было иметь образование. Большинство призывников получили семиклассное образование.

Славные страницы истории Президентского полка

Личный состав полка не раз подвергался испытаниям. В ходе советско-финской войны 1939 – 1940 гг. 161 военнослужащий полка принял участие в боевых действиях. В годы Великой Отечественной войны кремлевцы охраняли и обороняли территорию Кремля с располагавшимися здесь Государственным Комитетом Обороны и Ставкой Верховного Главнокомандования. Вплоть до сентября 1941 г. полк дислоцировался в звоннице колокольни Ивана Великого, а узел связи – внутри Царь-колокола. Переход Москвы на осадное положение в октябре 1941 г. обусловил перевод личного состава полка в состояние повышенной боевой готовности. После снятия угрозы захвата столицы, с осени 1942 г. военнослужащие полка начали пополнять ряды действующей армии. Только в 1942 г. на фронт из полка ушли 87 человек – от старшего и среднего начальствующего состава до рядовых. Многие кремлевцы были удостоены орденов и медалей. Учитывая боевые заслуги полка, Президиум Верховного Совета СССР принял решение о передаче полку Боевого Красного Знамени, которое кремлевцам вручил 23 февраля 1944 г. комендант Московского Кремля генерал-лейтенант Н.К. Спиридонов.

Президентский полк во второй половине XX века

После окончания войны штат Кремлевского полка пополнили военнослужащие боевых частей Красной Армии, преимущественно из 1-ой мотострелковой ордена Ленина Краснознаменной дивизии НКВД им. Ф.Э. Дзержинского. Согласно приказу Министра государственной безопасности СССР с 19 сентября 1952 г. полк получил наименование Отдельного полка специального назначения. Спустя два года вооружение полка пополнилось автоматами Калашникова, карабинами Симонова, пистолетами Макарова.

20 апреля 1955 г. стало поворотной датой в закрытой жизни Кремля – было официально разрешено пускать на территорию посетителей. С поставленной задачей полк успешно справился.

Празднование 10-летия окончания Великой Отечественной войны стало знаковым дня жизни полка: Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 мая 1965 г. он получил орден «Красного Знамени». С этого времени 7 мая считается праздником Отдельного Краснознаменного полка специального назначения.

С 1967 г. у Отдельного полка появились две новых задачи – обеспечивать охрану открывшейся выставки Алмазного фонда СССР и держать пост возле памятника Неизвестному солдату в Александровском саду возле Кремля.

В 1970-е – начале 1990-х гг. полк неоднократно менял свои названия; он был Отдельным Краснознаменным Кремлевским полком Комитета государственной безопасности при Совете Министров СССР, Отдельным Кремлевским полком КГБ СССР, Отдельным Кремлевским полком Управления охраны при Аппарате Президента СССР, Отдельным Кремлевским полком комендатуры Московского Кремля Главного управления охраны Российской Федерации, а с 20 марта 1993 г. – стал Президентским полком Комендатуры Московского Кремля Главного Управления охраны Российской Федерации.