ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ

ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ - особая процедура выборов главы государства.

Как пра­ви­ло, основном по­ло­же­ния о президентских выборах за­кре­п­ле­ны в кон­сти­ту­ци­ях го­су­дарств, де­та­ли уре­гу­ли­ро­ва­ны специальным за­ко­но­да­тель­ст­вом .

Президентские выборы про­хо­дят ре­гу­ляр­но по окон­ча­нии сро­ка пре­зи­дент­ских пол­но­мо­чий че­рез 4 (Лат­вия, США и др.), 5 (Ру­мы­ния, Фран­ция), 6 (Ве­не­су­эла, Рос­сия с 2012 года), 7 (Тур­ция, Уз­бе­ки­стан) лет. Сро­ки мо­гут быть ко­ро­че в свя­зи с за­яв­ле­ни­ем пре­зи­ден­та об от­став­ке, при им­пич­мен­те пре­зи­ден­ту , ос­во­бо­ж­де­нии его от долж­но­сти в свя­зи со стой­кой не­спо­соб­но­стью осу­ще­ст­в­лять свои пол­но­мо­чия по со­стоя­нию здо­ро­вья, смер­тью.

В не­ко­то­рых стра­нах ли­цо мо­жет быть из­бра­но пре­зи­ден­том толь­ко од­на­ж­ды (Мек­си­ка, Тур­ция), в дру­гих стра­нах пе­ре­из­бра­ние пре­зи­ден­та не ог­ра­ни­че­но (Ита­лия, Фран­ция, Бе­ло­рус­сия, Тад­жи­ки­стан и других), но в боль­шин­ст­ве го­су­дарств ус­та­нов­ле­но пра­ви­ло об из­бра­нии пре­зи­ден­том не бо­лее чем на два сро­ка под­ряд.

Требования

К кан­ди­да­ту на долж­ность пре­зи­ден­та обыч­но предъ­яв­ля­ют­ся сле­дую­щие тре­бо­ва­ния: гра­ж­дан­ст­во дан­но­го го­су­дар­ст­ва, ино­гда - ро­ж­де­ние на тер­ри­то­рии го­су­дар­ст­ва от гра­ж­дан го­су­дар­ст­ва (Еги­пет, США), от­сут­ст­вие ино­го гра­ж­дан­ст­ва и ви­да на жи­тель­ст­во в другом го­су­дар­ст­ве; пол­ные гражданские и по­ли­тические пра­ва; дос­ти­же­ние оп­ре­де­лён­но­го воз­рас­та (обыч­но - 35 лет, в Ни­ка­ра­гуа - 25, Ве­не­су­эле - 30, Бол­га­рии - 40, Ита­лии - 50, в Ки­тае для Пред­се­да­те­ля Рес­пуб­ли­ки - 45). Ино­гда ус­та­нав­ли­ва­ет­ся пре­дель­ный воз­раст для из­бра­ния (в На­ми­бии, Ка­зах­ста­не, Тад­жи­ки­ста­не - 65 лет, в Ту­ни­се, Турк­ме­нии - 70 лет). В ря­де стран ого­ва­ри­ва­ет­ся оп­ре­де­лён­ный срок про­жи­ва­ния в стра­не (в Рос­сии - 10 лет, в США - 14, в Ка­зах­ста­не - 15). Не­ред­ко тре­бу­ет­ся, что­бы кан­ди­дат умел чи­тать и пи­сать (Фи­лип­пи­ны), знал государственный язык (анг­лий­ский или фран­цуз­ский во многих стра­нах Аф­ри­ки), имел по мень­шей ме­ре сред­нее (Ни­ге­рия) или выс­шее (Тур­ция, Азер­бай­джан) об­ра­зо­ва­ние.

Способы выдвижения кандидатов

Кан­ди­дат мо­жет быть вы­дви­нут: пу­тём са­мо­вы­дви­же­ния; груп­пой из­би­ра­те­лей (например, во Фран­ции это 500 человек - чле­ны пар­ла­мен­та , ре­гио­наль­ных и де­пар­та­мент­ских со­ве­тов, мэ­ры го­ро­дов); по­ли­тической пар­ти­ей или бло­ком пар­тий (ино­гда блок мо­жет вклю­чать не­пар­тий­ные объ­е­ди­не­ния); оп­ре­де­лён­ной ча­стью чле­нов пар­ла­мен­та (например, в Венг­рии не ме­нее 1/5 чле­нов од­но­па­лат­но­го пар­ла­мен­та, в Мол­да­вии кан­ди­да­та долж­ны под­дер­жать не ме­нее 15 чле­нов пар­ла­мен­та). В не­ко­то­рых стра­нах, в том числе во Фран­ции, при вы­дви­же­нии кан­ди­да­та вно­сит­ся из­би­ра­тель­ный за­лог . Он идёт в до­ход го­су­дар­ст­ва, ес­ли кан­ди­дат на вы­бо­рах не по­лу­чит оп­ре­де­лён­но­го про­цен­та го­ло­сов из­би­ра­те­лей (обыч­но 5%). В других стра­нах су­ще­ст­ву­ет вы­бор - мож­но со­би­рать под­пи­си в под­держ­ку кан­ди­да­та или вне­сти за­лог.

Способы избрания

Прак­ти­ку­ют­ся сле­дую­щие спо­со­бы из­бра­ния пре­зи­ден­та: 1) го­ло­со­ва­ние из­би­ра­те­лей го­су­дар­ст­ва (Бра­зи­лия, Ир­лан­дия, Рос­сия, Фран­ция и других). Это наи­бо­лее рас­про­стра­нён­ный спо­соб. Как пра­ви­ло, при этом пре­ду­смат­ри­ва­ет­ся ма­жо­ри­тар­ная сис­те­ма аб­со­лют­но­го боль­шин­ст­ва, то есть два ту­ра го­ло­со­ва­ния. Для по­бе­ды в первом ту­ре не­об­хо­ди­мо по­лу­чить бо­лее 50% по­дан­ных и при­знан­ных дей­ст­ви­тель­ны­ми го­ло­сов. Ес­ли та­ко­го ко­ли­че­ст­ва го­ло­сов не по­лу­чит ни­кто из кан­ди­да­тов, обыч­но че­рез две не­де­ли про­ис­хо­дит по­втор­ное го­ло­со­ва­ние. На не­го вы­но­сят­ся две кан­ди­да­ту­ры, по­лу­чив­шие в первом ту­ре наи­боль­ший про­цент го­ло­сов. Для по­бе­ды во втором ту­ре обыч­но не тре­бу­ет­ся оп­ре­де­лён­ный по­рог яв­ки из­би­ра­те­лей на вы­бо­ры (там, где он ус­та­нов­лен для первого ту­ра), а по­бе­ди­тель оп­ре­де­ля­ет­ся по ма­жо­ри­тар­ной сис­те­ме от­но­си­тель­но­го боль­шин­ст­ва (пре­зи­ден­том ста­нет тот, кто по­лу­чил боль­ше го­ло­сов).

В не­ко­то­рых стра­нах (Ве­не­су­эла, Ко­лум­бия) ус­та­нов­лен толь­ко один тур вы­бо­ров и дей­ст­ву­ет ма­жо­ри­тар­ная сис­те­ма от­но­си­тель­но­го боль­шин­ст­ва, но для из­бра­ния тре­бу­ет­ся зна­чительный пе­ре­вес го­ло­сов (например, в Ар­ген­ти­не 40% го­ло­сов). Ес­ли ни­кто не по­лу­чил зна­чительное боль­шин­ст­во, то пре­зи­ден­та из­би­ра­ет пар­ла­мент из чис­ла 3 кан­ди­да­тов, на­брав­ших на вы­бо­рах боль­ше дру­гих го­ло­сов; 2) из­бра­ние пар­ла­мен­том - пу­тём го­ло­со­ва­ния чле­нов обе­их па­лат (или од­но­па­лат­но­го) пар­ла­мен­та (Ал­ба­ния, Венг­рия, Вьет­нам, Тур­ция и других) или толь­ко ниж­ней па­ла­ты пар­ла­мен­та (ЮАР). В Ва­нуа­ту пре­зи­дент из­би­ра­ет­ся на со­вме­ст­ном за­се­да­нии пар­ла­мен­та и со­ве­та во­ж­дей пле­мён. Для из­бра­ния не­об­хо­ди­мо по­лу­чить ква­ли­фи­ци­рованное боль­шин­ст­во го­ло­сов (2/3от спи­соч­но­го со­ста­ва чле­нов пар­ла­мен­та). Ес­ли ни один из кан­ди­да­тов ква­ли­фи­ци­рованного боль­шин­ст­ва не по­лу­ча­ет, про­во­дят­ся до­пол­нительные туры го­ло­со­ва­ния и для по­бе­ды не­об­хо­ди­мо аб­со­лют­ное боль­шин­ст­во го­ло­сов; 3) из­бра­ние пар­ла­мен­том (ниж­ней па­ла­той) совместно с субъ­ек­та­ми фе­де­ра­ции (например, в Ин­дии ка­ж­дый штат рас­по­ла­га­ет для это­го оп­ре­де­лён­ным ко­ли­че­ст­вом го­ло­сов, ко­то­рые по­да­ют­ся от име­ни пред­ста­вительного ор­га­на шта­та); 4) го­ло­со­ва­ние на за­се­да­нии вре­мен­но­го ор­га­на, соз­да­вае­мо­го для из­бра­ния пре­зи­ден­та (например, в Гер­ма­нии та­ким ор­га­ном яв­ля­ет­ся Фе­де­раль­ное со­б­ра­ние, со­зы­вае­мое раз в 5 лет для из­бра­ния пре­зи­ден­та ФРГ, оно со­сто­ит из чле­нов бун­дес­та­га и та­ко­го же ко­ли­че­ст­ва пред­ста­ви­те­лей зе­мель; пре­зи­дент из­би­ра­ет­ся от­но­си­тель­ным боль­шин­ст­вом го­ло­сов); 5) из­б­ра­ние пре­зи­ден­та вы­бор­щи­ка­ми (США). Гра­ж­да­не ка­ж­до­го шта­та из­би­ра­ют не­рав­ное ко­ли­че­ст­во вы­бор­щи­ков (оно со­от­вет­ст­ву­ет чис­лу чле­нов ниж­ней и верх­ней па­ла­ты пар­ла­мен­та, из­би­рае­мых от ка­ж­до­го шта­та, и не впол­не про­пор­цио­наль­но чис­лен­но­сти на­се­ле­ния шта­тов). Все­го вы­бор­щи­ков 538. Они го­ло­су­ют за вы­дви­ну­тых пар­тия­ми кан­ди­да­тов и са­мо­вы­дви­жен­цев в глав­ных го­ро­дах сво­их шта­тов, ре­зуль­та­ты по­сы­ла­ют­ся в Се­нат , где го­ло­са вы­бор­щи­ков под­счи­ты­ва­ют­ся и Се­нат оп­ре­де­ля­ет по­бе­ди­те­ля. Для по­бе­ды нуж­но по­лу­чить аб­со­лют­ное боль­шин­ст­во от чис­лен­но­го со­ста­ва вы­бор­щи­ков, то есть 270 го­ло­сов.

В тео­рии пра­ва пре­зи­дент, из­би­рае­мый пар­ла­мен­том или специальной кол­ле­ги­ей, в ме­ха­низ­ме государственной вла­сти счи­та­ет­ся «сла­бым» - свои пол­но­мо­чия он по­лу­ча­ет не не­по­сред­ст­вен­но от на­ро­да, а от других ор­га­нов и в ка­кой-то ме­ре за­ви­сит от них.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)