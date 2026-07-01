ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ
ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ - особая процедура выборов главы государства.
Как правило, основном положения о президентских выборах закреплены в конституциях государств, детали урегулированы специальным законодательством.
Президентские выборы проходят регулярно по окончании срока президентских полномочий через 4 (Латвия, США и др.), 5 (Румыния, Франция), 6 (Венесуэла, Россия с 2012 года), 7 (Турция, Узбекистан) лет. Сроки могут быть короче в связи с заявлением президента об отставке, при импичменте президенту, освобождении его от должности в связи со стойкой неспособностью осуществлять свои полномочия по состоянию здоровья, смертью.
В некоторых странах лицо может быть избрано президентом только однажды (Мексика, Турция), в других странах переизбрание президента не ограничено (Италия, Франция, Белоруссия, Таджикистан и других), но в большинстве государств установлено правило об избрании президентом не более чем на два срока подряд.
Требования
К кандидату на должность президента обычно предъявляются следующие требования: гражданство данного государства, иногда - рождение на территории государства от граждан государства (Египет, США), отсутствие иного гражданства и вида на жительство в другом государстве; полные гражданские и политические права; достижение определённого возраста (обычно - 35 лет, в Никарагуа - 25, Венесуэле - 30, Болгарии - 40, Италии - 50, в Китае для Председателя Республики - 45). Иногда устанавливается предельный возраст для избрания (в Намибии, Казахстане, Таджикистане - 65 лет, в Тунисе, Туркмении - 70 лет). В ряде стран оговаривается определённый срок проживания в стране (в России - 10 лет, в США - 14, в Казахстане - 15). Нередко требуется, чтобы кандидат умел читать и писать (Филиппины), знал государственный язык (английский или французский во многих странах Африки), имел по меньшей мере среднее (Нигерия) или высшее (Турция, Азербайджан) образование.
Способы выдвижения кандидатов
Кандидат может быть выдвинут: путём самовыдвижения; группой избирателей (например, во Франции это 500 человек - члены парламента, региональных и департаментских советов, мэры городов); политической партией или блоком партий (иногда блок может включать непартийные объединения); определённой частью членов парламента (например, в Венгрии не менее 1/5 членов однопалатного парламента, в Молдавии кандидата должны поддержать не менее 15 членов парламента). В некоторых странах, в том числе во Франции, при выдвижении кандидата вносится избирательный залог. Он идёт в доход государства, если кандидат на выборах не получит определённого процента голосов избирателей (обычно 5%). В других странах существует выбор - можно собирать подписи в поддержку кандидата или внести залог.
Способы избрания
Практикуются следующие способы избрания президента: 1) голосование избирателей государства (Бразилия, Ирландия, Россия, Франция и других). Это наиболее распространённый способ. Как правило, при этом предусматривается мажоритарная система абсолютного большинства, то есть два тура голосования. Для победы в первом туре необходимо получить более 50% поданных и признанных действительными голосов. Если такого количества голосов не получит никто из кандидатов, обычно через две недели происходит повторное голосование. На него выносятся две кандидатуры, получившие в первом туре наибольший процент голосов. Для победы во втором туре обычно не требуется определённый порог явки избирателей на выборы (там, где он установлен для первого тура), а победитель определяется по мажоритарной системе относительного большинства (президентом станет тот, кто получил больше голосов).
В некоторых странах (Венесуэла, Колумбия) установлен только один тур выборов и действует мажоритарная система относительного большинства, но для избрания требуется значительный перевес голосов (например, в Аргентине 40% голосов). Если никто не получил значительное большинство, то президента избирает парламент из числа 3 кандидатов, набравших на выборах больше других голосов; 2) избрание парламентом - путём голосования членов обеих палат (или однопалатного) парламента (Албания, Венгрия, Вьетнам, Турция и других) или только нижней палаты парламента (ЮАР). В Вануату президент избирается на совместном заседании парламента и совета вождей племён. Для избрания необходимо получить квалифицированное большинство голосов (2/3от списочного состава членов парламента). Если ни один из кандидатов квалифицированного большинства не получает, проводятся дополнительные туры голосования и для победы необходимо абсолютное большинство голосов; 3) избрание парламентом (нижней палатой) совместно с субъектами федерации (например, в Индии каждый штат располагает для этого определённым количеством голосов, которые подаются от имени представительного органа штата); 4) голосование на заседании временного органа, создаваемого для избрания президента (например, в Германии таким органом является Федеральное собрание, созываемое раз в 5 лет для избрания президента ФРГ, оно состоит из членов бундестага и такого же количества представителей земель; президент избирается относительным большинством голосов); 5) избрание президента выборщиками (США). Граждане каждого штата избирают неравное количество выборщиков (оно соответствует числу членов нижней и верхней палаты парламента, избираемых от каждого штата, и не вполне пропорционально численности населения штатов). Всего выборщиков 538. Они голосуют за выдвинутых партиями кандидатов и самовыдвиженцев в главных городах своих штатов, результаты посылаются в Сенат, где голоса выборщиков подсчитываются и Сенат определяет победителя. Для победы нужно получить абсолютное большинство от численного состава выборщиков, то есть 270 голосов.
В теории права президент, избираемый парламентом или специальной коллегией, в механизме государственной власти считается «слабым» - свои полномочия он получает не непосредственно от народа, а от других органов и в какой-то мере зависит от них.