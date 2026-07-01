ПРЕЗИДЕНТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ Б.Н. ЕЛЬЦИНА

Электронная национальная библиотека, основанная в 2007 г. в Санкт-Петербурге. Здесь хранятся цифровые копии государственных и исторических документов. Библиотека является культурно-образовательным и информационным центром.

Основание и структура

В январе 2007 г. президент В.В. Путин подписал распоряжение о создании Президентской библиотеки. Через два года – в мае 2009-го – прошло ее открытие, свои двери для посетителей она открыла в сентябре. Библиотека относится к Управлению делами президента РФ, российское правительство утверждает ее директора. Первым из них стал доктор юридических наук Александр Павлович Вершинин.

Электронный фонд библиотеки составляет свыше 550 тысяч документов. Среди редких из них – Остромирово евангелие, Лаврентьевская летопись и др. материалы. Цифровые версии источников находятся в открытом доступе на библиотечном интернет-портале, который был обновлен в 2017 г. Электронный читальный зал в самом здании библиотеки и центры удаленного доступа, которые существуют в каждом регионе страны и за границей (США, Великобритания и Европа), позволяют работать со всем объемом хранящегося материала.

У библиотеки есть Резервный центр в Москве, а также региональный центр в Тюмени. По историческому зданию Синода, спроектированного Карлом Росси, где и находится библиотечный комплекс, проводятся экскурсии. Кроме того, посетители могут осмотреть и современные технически оснащенные мультимедийный центр, конференц-зал, Электронный читальный зал. В Зале Конституции им представлены различные выставки.

Деятельность

Помимо хранения и пополнения цифрового фонда, библиотека осуществляет различные проекты. Среди них интерактивная школьная олимпиада «Россия в электронном мире» (проходит в сентябре-марте для всех регионов и других стран); видеолектории «Знание о России», в которых принимают участие известные ученые, преподаватели и государственные деятели; различные мультимедиа-уроки. Кроме того, здесь проходит конкурс профессиональных и любительских фото и видео, созданных нашими гражданами за границей и иностранцами в России, - Международный мультимедийный конкурс «Взгляд иностранца».

Ученый совет библиотеки обеспечивает ее культурно-образовательные и научные связи с другими учреждениями. Председателем совета, собирающегося, по крайней мере, раз в год, является директор библиотеки, он же утверждает его состав.

Библиотека активно сотрудничает с подобными иностранными фондами, такими как Библиотека Конгресса США, Национальная библиотека Китая и т.д. Сюда же входят библиотеки стран Содружества. С 2009 г. Президентская библиотека состоит в Библиотечной ассамблее Евразии, с 2010 г. - Международной федерации библиотечных ассоциаций и учреждений IFLA, кроме того, она активный участник многих профильных конференций и форумов.