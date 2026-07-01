ПРЕЗИДЕНТ (От лат. praesidens, род.п. praesidentis, букв. ‒ председательствующий)
Единоличный избираемый глава государства в странах с республиканской формой правления.
В тех редких ситуациях, когда существует коллегиальная президентура, в конституциях, иных правовых актах используются термины «президентство» (напр., Конституция Республики Боснии и Герцеговины 1995), «президентский совет» (в прошлом в Афганистане, Бразилии, Судане, Йемене и др.). В 21 в. в большинстве государств мира (приблизительно в 130 из существующих более 200) главой государства юридически является единоличный П. В Иране полномочия главы государства разделены между духовным лидером (им может быть один из высших священнослужителей – аятолла) и П., избираемым путём голосования граждан. В Китае соответствующий иероглиф переводится как председатель республики, в КНДР «вечным» П. объявлен покойный Ким Ир Сен, его сын этот титул не имел, не имеет и внук – совр. руководитель КНДР.
П. избирается на президентских выборах, имеет особый личный статус. Он пользуется неприкосновенностью (что в отличие от монарха не исключает его ответственности в форме импичмента – судить можно только после отрешения от должности), его нельзя привлечь к адм. ответственности, но в некоторых странах к нему возможен гражд. иск и его можно вызвать в суд для дачи свидетельских показаний (это происходит в особой форме). П. имеет определённые привилегии, резиденцию (обычно не одну), транспорт, охрану, др. формы обеспечения.
Полномочия П. сформулированы в конституциях однотипно: 1) полномочия по представительству государства внутри страны и на междунар. арене. В этом качестве он назначает губернаторов в субъекты федерации в некоторых странах, как высшее должностное лицо возглавляет гос. аппарат, разрешает споры и коллизии между высшими органами государства, между органами государства и субъектов федерации, назначает послов в др. государства, при нём аккредитуются послы иностр. государств, представляя ему верительные грамоты; 2) президент – гарант конституции. Он обязан принимать меры по её соблюдению и охране; 3) полномочия в отношении парламента и осуществления законодат. власти – назначение даты выборов в парламент, созыв парламента на сессии, досрочный роспуск нижней палаты (однопалатного парламента) с одноврем. назначением даты новых выборов; первоочередная законодат. инициатива, ежегодные послания парламенту о положении в стране, санкционирование закона путём подписи и право президентского вето; 4) полномочия по отношению к правительству – он назначает правительство, хотя состав правительства при «слабом» П. зависит от того, какая партия (блок партий) имеет большинство в нижней палате парламента (однопалатном парламенте); 5) полномочия по формированию др. высших органов государства и должностных лиц высоких рангов, в большинстве стран – судей, иногда ректоров университетов, старших офицеров и др.; 6) правотворческие полномочия – П. издаёт нормативные и ненормативные правовые акты с разными названиями, они имеют юридич. силу после закона, но в силу разделения властей парламент не вправе их отменить законом (только орган конституционного контроля может лишить их действия, признав несоответствующими конституции); 7) полномочия по гл. командованию вооруж. силами, П. – верховный главнокомандующий, он назначает высший командный состав, присваивает высшие воинские звания, но некоторые конституции устанавливают, что конкретное распоряжение вооруж. силами осуществляет министр обороны; 8) полномочия по урегулированию чрезвычайных ситуаций (объявление военного и чрезвычайного положения, чрезвычайной ситуации); 9) полномочия по организации управления в частях государства – назначение в некоторых странах глав субъектов федерации, губернаторов наиболее крупных адм.-терр. единиц, смещение их с должности и роспуск представительных органов адм.-терр. единиц высшего звена (возможно только в связи с предварительным решением суда, практически не бывает); 10) полномочия в сфере личного статуса человека и гражданина – приём в гражданство государства, разрешение на выход из гражданства, награждение орденами, медалями, присвоение почётных званий государства, право помилования.
Конституции предусматривают не только права и обязанности П., но и определённые запреты: П. запрещается любое совмещение должностей и мандатов, иные виды оплачиваемой деятельности (кроме творческой, но иногда не разрешается получать вознаграждение и за такую деятельность), приобретение гос. имущества, участие в руководстве акционерных компаний, длительный выезд из страны (во многих странах Лат. Америки выезд возможен только с разрешения парламента). П. (особенно в развивающихся странах) сам занимает неск. наиболее важных должностей министров (иногда он руководитель до половины министерств).
Хотя юридически полномочия П. однотипны, его фактич. роль, положение в механизме власти неодинаковы при разных республиканских формах правления – в президентской и парламентарной республиках, а также в смешанных формах – президентско-парламентарной и парламентарно-президентской республиках. В президентской республике П. сам осуществляет свои конституционные полномочия (США, Бразилия, Мексика и др.), правительства как совета министров нет, не существует должности премьер-министра, эту роль выполняет сам П., а министры – его советники. Решения на заседаниях кабинета П. не могут быть приняты большинством голосов, их принимает только сам П., даже если все остальные высказались против (такие факты имели место). Правда, в некоторых президентских республиках (особенно в США) существует сильный парламент, который оказывает давление на П., корректирует его решения. В президентско-парламентарной республике (Франция, Россия и др.) есть правительство (совет министров), др. элементы парламентаризма. П. в России не может назначить председателя правительства без согласия парламента, хотя кандидатуру парламенту представляет только он (министров П. назначает по своему усмотрению), он может распустить парламент с назначением даты выборов. В президентской и президентско-парламентарной республиках П. «сильный» по своей роли в механизме власти. Иное положение в парламентарной республике, где действует «слабый» П. (Германия, Италия, Индия и др.). Премьер-министра и министров он назначает не сам, а по указанию партии (блока партий), имеющей большинство в парламенте. Правовые акты такого П. не имеют юридич. силы, если на них нет подписи премьер-министра о согласии с ними (правило контрасигнатуры). Такой П. действует по существу по указаниям кабинета министров, премьер-министра (отчётливо видно на примере Германии, где гл. роль играет канцлер). В парламентарно-президентской республике (Польша) роль П. более значительна, но состав правительства определяет блок партий большинства в парламенте.
При П. действует администрация (названия разные), создаются совещательные органы, советы и комиссии по разным вопросам. Наиболее влиятельный из них Совет безопасности (нац. безопасности).
В России действует сравнительно редкая форма правления – президентско-парламентарная республика, поэтому правовое и фактическое положение Президента РФ имеет свои особенности. Конституция РФ (ст. 10) закрепляет триаду властей (законодательная, исполнительная, судебная), но о гос. власти П. говорит отдельно от этой триады (ст. 11), устанавливает, что П. «определяет основные направления внутренней и внешней политики государства» и «обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов государственной власти» (ст. 80). П. в России вправе смещать избранных глав субъектов РФ (губернаторов и др.), в т.ч. при издании актов, противоречащих законодательству РФ, и в связи с «утратой доверия», может распускать представительные органы субъектов РФ с назначением новых выборов.
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Автор статьи: В.Е. Чиркин.