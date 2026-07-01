ПРЕЗИДЕНТ (От лат. praesidens, род.п. praesidentis, букв. ‒ председательствующий)

Еди­но­лич­ный из­би­рае­мый гла­ва го­су­дар­ст­ва в стра­нах с рес­пуб­ли­кан­ской фор­мой прав­ле­ния.

В тех ред­ких си­туа­ци­ях, ко­гда су­ще­ст­ву­ет кол­ле­ги­аль­ная пре­зи­ден­ту­ра, в кон­сти­ту­ци­ях, иных пра­во­вых ак­тах ис­поль­зу­ют­ся тер­ми­ны «пре­зи­дент­ст­во» (напр., Кон­сти­ту­ция Рес­пуб­ли­ки Бос­нии и Гер­це­го­ви­ны 1995), «пре­зи­дент­ский со­вет» (в про­шлом в Аф­га­ни­ста­не, Бра­зи­лии, Су­да­не, Йе­ме­не и др.). В 21 в. в боль­шин­ст­ве го­су­дарств ми­ра (при­бли­зи­тель­но в 130 из су­ще­ст­вую­щих бо­лее 200) гла­вой го­су­дар­ст­ва юри­ди­че­ски яв­ля­ет­ся еди­но­лич­ный П. В Ира­не пол­но­мо­чия гла­вы го­су­дар­ст­ва раз­де­ле­ны ме­ж­ду ду­хов­ным ли­де­ром (им мо­жет быть один из выс­ших свя­щен­но­слу­жи­те­лей – ая­тол­ла) и П., из­би­рае­мым пу­тём го­ло­со­ва­ния гра­ж­дан. В Ки­тае со­от­вет­ст­вую­щий ие­рог­лиф пе­ре­во­дит­ся как пред­се­да­тель рес­пуб­ли­ки, в КНДР «веч­ным» П. объ­яв­лен по­кой­ный Ким Ир Сен , его сын этот ти­тул не имел, не име­ет и внук – совр. ру­ко­во­ди­тель КНДР.

П. из­би­ра­ет­ся на пре­зи­дент­ских вы­бо­рах, име­ет осо­бый лич­ный ста­тус. Он поль­зу­ет­ся не­при­кос­но­вен­но­стью (что в от­ли­чие от мо­нар­ха не ис­клю­ча­ет его от­вет­ст­вен­но­сти в фор­ме им­пич­мен­та – су­дить мож­но толь­ко по­сле от­ре­ше­ния от долж­но­сти), его нель­зя при­влечь к адм. от­вет­ст­вен­но­сти, но в не­ко­то­рых стра­нах к не­му воз­мо­жен гражд. иск и его мож­но вы­звать в суд для да­чи сви­де­тель­ских по­ка­за­ний (это про­ис­хо­дит в осо­бой фор­ме). П. име­ет оп­ре­де­лён­ные при­ви­ле­гии, ре­зи­ден­цию (обыч­но не од­ну), транс­порт, ох­ра­ну, др. фор­мы обес­пе­че­ния.

Пол­но­мо­чия П. сфор­му­ли­ро­ва­ны в кон­сти­ту­ци­ях од­но­тип­но: 1) пол­но­мо­чия по пред­ста­ви­тель­ст­ву го­су­дар­ст­ва внут­ри стра­ны и на ме­ж­ду­нар. аре­не. В этом ка­че­ст­ве он на­зна­ча­ет гу­бер­на­то­ров в субъ­ек­ты фе­де­ра­ции в не­ко­то­рых стра­нах, как выс­шее долж­но­ст­ное ли­цо воз­глав­ля­ет гос. ап­па­рат, раз­ре­ша­ет спо­ры и кол­ли­зии ме­ж­ду выс­ши­ми ор­га­на­ми го­су­дар­ст­ва, ме­ж­ду ор­га­на­ми го­су­дар­ст­ва и субъ­ек­тов фе­де­ра­ции, на­зна­ча­ет по­слов в др. го­су­дар­ст­ва, при нём ак­кре­ди­ту­ют­ся по­слы иностр. го­су­дарств, пред­став­ляя ему ве­ри­тель­ные гра­мо­ты; 2) пре­зи­дент – га­рант кон­сти­ту­ции. Он обя­зан при­ни­мать ме­ры по её со­блю­де­нию и ох­ра­не; 3) пол­но­мо­чия в от­но­ше­нии пар­ла­мен­та и осу­ще­ст­в­ле­ния за­ко­но­дат. вла­сти – на­зна­че­ние да­ты вы­бо­ров в пар­ла­мент, со­зыв пар­ла­мен­та на сес­сии, до­сроч­ный рос­пуск ниж­ней па­ла­ты (од­нопа­лат­но­го пар­ла­мен­та) с од­но­врем. на­зна­че­ни­ем да­ты но­вых вы­бо­ров; пер­во­оче­ред­ная за­ко­но­дат. ини­циа­ти­ва, еже­год­ные по­сла­ния пар­ла­мен­ту о по­ло­же­нии в стра­не, санк­цио­ни­ро­ва­ние за­ко­на пу­тём под­пи­си и пра­во пре­зи­дент­ско­го ве­то; 4) пол­но­мо­чия по от­но­ше­нию к пра­ви­тель­ст­ву – он на­зна­ча­ет пра­ви­тель­ст­во, хо­тя со­став пра­ви­тель­ст­ва при «сла­бом» П. за­ви­сит от то­го, ка­кая пар­тия (блок пар­тий) име­ет боль­шин­ст­во в ниж­ней па­ла­те пар­ла­мен­та (од­но­па­лат­ном пар­ла­мен­те); 5) пол­но­мо­чия по фор­ми­ро­ва­нию др. выс­ших ор­га­нов го­су­дар­ст­ва и долж­но­ст­ных лиц вы­со­ких ран­гов, в боль­шин­ст­ве стран – су­дей, ино­гда рек­то­ров уни­вер­си­те­тов, стар­ших офи­це­ров и др.; 6) пра­во­твор­че­ские пол­но­мо­чия – П. из­да­ёт нор­ма­тив­ные и не­нор­ма­тив­ные пра­во­вые ак­ты с раз­ны­ми на­зва­ния­ми, они име­ют юри­дич. си­лу по­сле за­ко­на, но в си­лу раз­де­ле­ния вла­стей пар­ла­мент не впра­ве их от­ме­нить за­коном (толь­ко ор­ган кон­сти­ту­ци­он­но­го кон­тро­ля мо­жет ли­шить их дей­ст­вия, при­знав не­со­от­вет­ст­вую­щи­ми кон­сти­ту­ции); 7) пол­но­мо­чия по гл. ко­ман­до­ва­нию воо­руж. си­ла­ми, П. – вер­хов­ный глав­но­ко­ман­дую­щий, он на­зна­ча­ет выс­ший ко­манд­ный со­став, при­сваи­ва­ет выс­шие во­ин­ские зва­ния, но не­ко­то­рые кон­сти­ту­ции ус­та­нав­ли­ва­ют, что кон­крет­ное рас­по­ря­же­ние воо­руж. си­ла­ми осу­ще­ст­в­ля­ет ми­нистр обо­ро­ны; 8) пол­но­мо­чия по уре­гу­ли­ро­ва­нию чрез­вы­чай­ных си­туа­ций (объ­яв­ле­ние во­ен­но­го и чрез­вы­чай­но­го по­ло­же­ния, чрез­вы­чай­ной си­туа­ции); 9) пол­но­мо­чия по ор­га­ни­за­ции управ­ле­ния в час­тях го­су­дар­ст­ва – на­зна­че­ние в не­ко­то­рых стра­нах глав субъ­ек­тов фе­де­ра­ции, гу­бер­на­то­ров наи­бо­лее круп­ных адм.-терр. еди­ниц, сме­ще­ние их с долж­но­сти и рос­пуск пред­ста­ви­тель­ных ор­га­нов адм.-терр. еди­ниц выс­ше­го зве­на (воз­мож­но толь­ко в свя­зи с пред­ва­ри­тель­ным ре­ше­ни­ем су­да, прак­ти­че­ски не бы­ва­ет); 10) пол­но­мо­чия в сфе­ре лич­но­го ста­ту­са че­ло­ве­ка и гра­ж­да­ни­на – при­ём в гра­ж­дан­ст­во го­су­дар­ст­ва, раз­ре­ше­ние на вы­ход из гра­ж­дан­ст­ва, на­гра­ж­де­ние ор­де­на­ми, ме­да­ля­ми, при­свое­ние по­чёт­ных зва­ний го­су­дар­ст­ва, право по­ми­ло­ва­ния.

Кон­сти­ту­ции пре­ду­смат­ри­ва­ют не толь­ко пра­ва и обя­зан­но­сти П., но и оп­ре­де­лён­ные за­пре­ты: П. за­пре­ща­ет­ся лю­бое со­вме­ще­ние долж­но­стей и ман­да­тов, иные ви­ды оп­ла­чи­вае­мой дея­тель­но­сти (кро­ме твор­че­ской, но ино­гда не раз­ре­ша­ет­ся по­лу­чать воз­на­гра­ж­де­ние и за та­кую дея­тель­ность), при­об­ре­те­ние гос. иму­ще­ст­ва, уча­стие в ру­ко­во­дстве ак­цио­нер­ных ком­па­ний, дли­тель­ный вы­езд из стра­ны (во мно­гих стра­нах Лат. Аме­ри­ки вы­езд воз­мо­жен толь­ко с раз­ре­ше­ния пар­ла­мен­та). П. (осо­бен­но в раз­ви­ваю­щих­ся стра­нах) сам за­ни­ма­ет неск. наи­бо­лее важ­ных долж­но­стей ми­ни­ст­ров (ино­гда он ру­ко­во­ди­тель до по­ло­ви­ны ми­ни­стерств).

Хо­тя юри­ди­че­ски пол­но­мо­чия П. од­но­тип­ны, его фак­тич. роль, по­ло­же­ние в ме­ха­низ­ме вла­сти не­оди­на­ко­вы при раз­ных рес­пуб­ли­кан­ских фор­мах прав­ле­ния – в пре­зи­дент­ской и пар­ла­мен­тар­ной рес­пуб­ли­ках, а так­же в сме­шан­ных фор­мах – пре­зи­дент­ско-пар­ла­мен­тар­ной и пар­ла­мен­тар­но-пре­зи­дент­ской рес­пуб­ли­ках. В пре­зи­дент­ской рес­пуб­ли­ке П. сам осу­ще­ст­в­ля­ет свои кон­сти­ту­ци­он­ные пол­но­мо­чия (США, Бра­зи­лия, Мек­си­ка и др.), пра­ви­тель­ст­ва как со­ве­та ми­ни­ст­ров нет, не су­ще­ст­ву­ет долж­но­сти пре­мьер-ми­ни­ст­ра, эту роль вы­пол­ня­ет сам П., а ми­ни­ст­ры – его со­вет­ни­ки. Ре­ше­ния на за­се­да­ни­ях ка­би­не­та П. не мо­гут быть при­ня­ты боль­шин­ст­вом го­ло­сов, их при­ни­ма­ет толь­ко сам П., да­же ес­ли все ос­таль­ные вы­ска­за­лись про­тив (та­кие фак­ты име­ли ме­сто). Прав­да, в не­ко­то­рых пре­зи­дент­ских рес­пуб­ли­ках (осо­бен­но в США) су­ще­ст­ву­ет силь­ный пар­ла­мент, ко­то­рый ока­зы­ва­ет дав­ле­ние на П., кор­рек­ти­ру­ет его ре­ше­ния. В пре­зи­дент­ско-пар­ла­мен­тар­ной рес­пуб­ли­ке (Фран­ция, Рос­сия и др.) есть пра­ви­тель­ст­во (со­вет ми­ни­ст­ров), др. эле­мен­ты пар­ла­мен­та­риз­ма. П. в Рос­сии не мо­жет на­зна­чить пред­се­да­те­ля пра­ви­тель­ст­ва без со­гла­сия пар­ла­мен­та, хо­тя кан­ди­да­ту­ру пар­ла­мен­ту пред­став­ля­ет толь­ко он (ми­ни­ст­ров П. на­зна­ча­ет по сво­ему ус­мот­ре­нию), он мо­жет рас­пус­тить пар­ла­мент с на­зна­че­ни­ем да­ты вы­бо­ров. В пре­зи­дент­ской и пре­зи­дент­ско-пар­ла­мен­тар­ной рес­пуб­ли­ках П. «силь­ный» по сво­ей ро­ли в ме­ха­низ­ме вла­сти. Иное по­ло­же­ние в пар­ла­мен­тар­ной рес­пуб­ли­ке, где дей­ст­ву­ет «сла­бый» П. (Гер­ма­ния, Ита­лия, Ин­дия и др.). Пре­мьер-ми­ни­ст­ра и ми­ни­ст­ров он на­зна­ча­ет не сам, а по ука­за­нию пар­тии (бло­ка пар­тий), имею­щей боль­шин­ст­во в пар­ла­мен­те. Пра­во­вые ак­ты та­ко­го П. не име­ют юри­дич. си­лы, ес­ли на них нет под­пи­си пре­мьер-ми­ни­ст­ра о со­гла­сии с ни­ми (пра­ви­ло кон­тра­сиг­на­ту­ры). Та­кой П. дей­ст­ву­ет по су­ще­ст­ву по ука­за­ни­ям ка­би­не­та ми­ни­ст­ров, пре­мьер-ми­ни­ст­ра (от­чёт­ли­во вид­но на при­ме­ре Гер­ма­нии, где гл. роль иг­ра­ет канц­лер). В пар­ла­мен­тар­но-пре­зи­дент­ской рес­пуб­ли­ке (Поль­ша) роль П. бо­лее зна­чи­тель­на, но со­став пра­ви­тель­ст­ва оп­ре­де­ля­ет блок пар­тий боль­шин­ст­ва в пар­ла­мен­те.

При П. дей­ст­ву­ет ад­ми­ни­ст­ра­ция (на­зва­ния раз­ные), соз­да­ют­ся со­ве­ща­тель­ные ор­га­ны, со­ве­ты и ко­мис­сии по раз­ным во­про­сам. Наи­бо­лее влия­тель­ный из них Со­вет безо­пас­но­сти (нац. без­опас­но­сти).

В Рос­сии дей­ст­ву­ет срав­ни­тель­но ред­кая фор­ма прав­ле­ния – пре­зи­дент­ско-пар­ла­мен­тар­ная рес­пуб­ли­ка, по­это­му пра­во­вое и фак­ти­че­ское по­ло­же­ние Пре­зи­ден­та РФ име­ет свои осо­бен­но­сти. Кон­сти­ту­ция РФ (ст. 10) за­креп­ля­ет триа­ду вла­стей (за­ко­но­да­тель­ная, ис­пол­ни­тель­ная, су­деб­ная), но о гос. вла­сти П. го­во­рит от­дель­но от этой триа­ды (ст. 11), ус­та­нав­ли­ва­ет, что П. «оп­ре­де­ля­ет ос­нов­ные на­прав­ле­ния внут­рен­ней и внеш­ней по­ли­ти­ки го­су­дар­ст­ва» и «обес­пе­чи­ва­ет со­гла­со­ван­ное функ­цио­ни­ро­ва­ние и взаи­мо­дей­ст­вие ор­га­нов госу­дар­ст­вен­ной вла­сти» (ст. 80). П. в Рос­сии впра­ве сме­щать из­бран­ных глав субъ­ек­тов РФ (гу­бер­на­то­ров и др.), в т.ч. при из­да­нии ак­тов, про­ти­во­ре­ча­щих за­ко­но­да­тель­ст­ву РФ, и в свя­зи с «ут­ра­той до­ве­рия», мо­жет рас­пус­кать пред­ста­ви­тель­ные ор­га­ны субъ­ек­тов РФ с на­зна­че­ни­ем но­вых вы­бо­ров.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)

Автор статьи: В.Е. Чир­кин.