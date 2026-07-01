ПРЕЙ ГЕРМАН

ПРЕЙ ГЕРМАН - немецкий пе­вец (ба­ри­тон).

Учил­ся в Выс­шей шко­ле му­зы­ки в Бер­ли­не у Я. Про­хас­ки, Г. Бау­ма, Г. Гот­шаль­ка. Де­бю­ти­ро­вал в 1952 году в Государственном те­ат­ре Вис­ба­де­на. Вы­сту­пал в Гам­бург­ской государственной опе­ре (1953 год), Вен­ской государственной опе­ре (с 1957 года), Ба­вар­ской государственной опе­ре (Мюн­хен, 1959 год), «Мет­ро­по­ли­тен-опе­ре» (Нью-Йорк, 1960 год), те­ат­ре «Ко­вент-Гар­ден» (Лон­дон, 1973 год), на круп­ней­ших ме­ж­ду­народных фес­ти­ва­лях: Зальц­бург­ском (с 1959 года), в Экс-ан-Про­ван­се (Фран­ция, 1962 год), Бай­рёйт­ском (1965 год) и других. Сре­ди луч­ших пар­тий: Дон Жу­ан, Па­па­ге­но («Дон Жу­ан», «Вол­шеб­ная флей­та» В.А. Мо­цар­та ), Вольф­рам, Бек­мес­сер («Тан­гей­зер», «Нюрн­берг­ские мей­стер­зин­ге­ры» Р. Ваг­не­ра); в опер­ном ре­пер­туа­ре Прея бы­ла так­же му­зы­ка XX века («Ум­ни­ца» К. ОРоссийской Федерацииа, «Ин­тер­мец­цо», «Ари­ад­на на На­ксо­се», «Мол­ча­ли­вая жен­щи­на» Р. Штрау­са).

Вы­сту­пал в ора­то­ри­аль­ном («Стра­сти по Ио­ан­ну» И.С. Ба­ха , «Со­тво­ре­ние ми­ра» Й. Гайд­на, 8-я сим­фо­ния Г. Ма­ле­ра) и ка­мер­ном (во­каль­ные цик­лы Ф. Шу­бер­та и Р. Шу­ма­на) ре­пер­туа­ре.

Около 10 лет (с 1965 года) на западно-германском телевидении вёл те­ма­тические про­грам­мы опер­ной му­зы­ки «Schaut her, ich bin’s» («Смот­ри­те, вот он я»).

Ав­тор ме­муа­ров «Вол­не­ние пер­во­го ве­че­ра» («First night fever», 1986 год).

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