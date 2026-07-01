ПРЕЙ ГЕРМАН
ПРЕЙ ГЕРМАН - немецкий певец (баритон).
Учился в Высшей школе музыки в Берлине у Я. Прохаски, Г. Баума, Г. Готшалька. Дебютировал в 1952 году в Государственном театре Висбадена. Выступал в Гамбургской государственной опере (1953 год), Венской государственной опере (с 1957 года), Баварской государственной опере (Мюнхен, 1959 год), «Метрополитен-опере» (Нью-Йорк, 1960 год), театре «Ковент-Гарден» (Лондон, 1973 год), на крупнейших международных фестивалях: Зальцбургском (с 1959 года), в Экс-ан-Провансе (Франция, 1962 год), Байрёйтском (1965 год) и других. Среди лучших партий: Дон Жуан, Папагено («Дон Жуан», «Волшебная флейта» В.А. Моцарта), Вольфрам, Бекмессер («Тангейзер», «Нюрнбергские мейстерзингеры» Р. Вагнера); в оперном репертуаре Прея была также музыка XX века («Умница» К. ОРоссийской Федерацииа, «Интермеццо», «Ариадна на Наксосе», «Молчаливая женщина» Р. Штрауса).
Выступал в ораториальном («Страсти по Иоанну» И.С. Баха, «Сотворение мира» Й. Гайдна, 8-я симфония Г. Малера) и камерном (вокальные циклы Ф. Шуберта и Р. Шумана) репертуаре.
Около 10 лет (с 1965 года) на западно-германском телевидении вёл тематические программы оперной музыки «Schaut her, ich bin’s» («Смотрите, вот он я»).
Автор мемуаров «Волнение первого вечера» («First night fever», 1986 год).