ПРЕВО ЭЖЕН МАРСЕЛЬ
ПРЕВО ЭЖЕН МАРСЕЛЬ - французский писатель, член Французской академии.
Биография
Из буржуазной семьи.
Учился в иезуитских коллежах Орлеана и Бордо, окончил Политехническую школу в Париже (1886 год). Работал инженером на табачной фабрике. Был на фронте во время Первой мировой войны 1914-1918 годов. В 1921-1940 годах редактор журнала «Revue de France».
Творчество
С 1881 печатался в прессе, выступал как новеллист. Первый роман «Скорпион» («Le scorpion», 1887 год, русский перевод 1901 года) создан под влиянием Э. Золя в духе натурализма.
В дальнейшем Прево провозгласил себя сторонником «романического романа», построенного на детальной фактографии в сочетании со свободным вымыслом, психологизмом, напряжённой интригой.
Проза Прево, парадоксально сочетавшая подробные эротические описания с суровым морализаторством, получила широкую известность и стала одним из значительных явлений французской массовой литературы конца XIX - начала XX веков, а сам Прево снискал славу тонкого знатока женской души: романы «Кузина Лора» («Cousine Laura», 1890 год), «Осень женщины» («L’automne d’une femme», 1893 год, русский перевод 1899 года), «Заветный сад» («Jardin secret», 1897 год), «Полудевы» («Les demi- vierges», 1894 год, русский перевод 1898 года; одноименная пьеса, 1895 года; экранизация Прево Карона - 1936 год), «Сильные девы» («Les vierges fortes», vol. 1-2, 1900 год), «Письма к Франсуазе» («Les lettres ̀а Françoise», vol. 1-4, 1902-1924 годы), «Дон Жуанши» («Don Juanes», 1922 год, русский перевод 1923 года) и другие.
Автор исследования о Ж. Санд.
Произведения Прево активно переводились на русский язык и пользовались большой популярностью в России в первой трети XX века.