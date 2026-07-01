ПРЕВО ЭЖЕН МАРСЕЛЬ

ПРЕВО ЭЖЕН МАРСЕЛЬ - французский писатель, член Французской академии.

Биография

Из бур­жу­аз­ной се­мьи.

Учил­ся в ие­зу­ит­ских кол­ле­жах Ор­леа­на и Бор­до, окон­чил По­ли­тех­ническую шко­лу в Па­ри­же (1886 год). Ра­бо­тал ин­же­не­ром на та­бач­ной фаб­ри­ке. Был на фрон­те во вре­мя Пер­вой ми­ро­вой вой­ны 1914-1918 годов. В 1921-1940 годах ре­дак­тор журнала «Revue de France».

Творчество

С 1881 пе­ча­тал­ся в прес­се, вы­сту­пал как но­вел­лист. Пер­вый ро­ман «Скор­пи­он» («Le scorpion», 1887 год, русский перевод 1901 года) соз­дан под влия­ни­ем Э. Зо­ля в ду­хе на­ту­ра­лиз­ма.

В даль­ней­шем Прево про­воз­гла­сил се­бя сто­рон­ни­ком «ро­ма­ни­че­ско­го ро­ма­на», по­стро­ен­но­го на де­таль­ной фак­то­гра­фии в со­че­та­нии со сво­бод­ным вы­мыс­лом, пси­хо­ло­гиз­мом, на­пря­жён­ной ин­три­гой.

Про­за Прево, па­ра­доксаль­но со­че­тав­шая под­роб­ные эро­тические опи­са­ния с су­ро­вым мо­ра­ли­за­тор­ст­вом, по­лу­чи­ла ши­ро­кую из­вест­ность и ста­ла од­ним из зна­чительных яв­ле­ний французской мас­со­вой ли­те­ра­ту­ры конца XIX - начала XX веков, а сам Прево сни­скал сла­ву тон­ко­го зна­то­ка жен­ской ду­ши: ро­ма­ны «Ку­зи­на Ло­ра» («Cousine Laura», 1890 год), «Осень жен­щи­ны» («L’automne d’une femme», 1893 год, русский перевод 1899 года), «За­вет­ный сад» («Jardin secret», 1897 год), «По­лу­де­вы» («Les demi- vierges», 1894 год, русский перевод 1898 года; од­но­именная пье­са, 1895 года; эк­ра­ни­за­ция Прево Ка­ро­на - 1936 год), «Силь­ные де­вы» («Les vierges for­tes», vol. 1-2, 1900 год), «Пись­ма к Фран­суа­зе» («Les lettres ̀а Françoise», vol. 1-4, 1902-1924 годы), «Дон Жу­ан­ши» («Don Juanes», 1922 год, русский перевод 1923 года) и другие.

Ав­тор ис­сле­до­ва­ния о Ж. Санд .

Про­из­ве­де­ния Прево ак­тив­но пе­ре­во­ди­лись на русский язык и поль­зо­ва­лись боль­шой по­пу­ляр­но­стью в Рос­сии в первой трети XX века.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)