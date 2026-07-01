ПРЕВО Д’ЭКЗИЛЬ АНТУАН ФРАНСУА

ПРЕВО Д’ЭКЗИЛЬ АНТУАН ФРАНСУА - французский писатель.

Биография

Сын городского су­дьи.

В 14-лет­нем воз­рас­те по­те­рял мать; про­тив во­ли был по­ме­щён от­цом в ие­зу­ит­ский кол­леж, ко­то­рый вско­ре ос­та­вил, по­сту­пив на служ­бу в ар­мию. В 1721 году по­лу­чил сан аб­ба­та, в 1722-1728 годах слу­жил в мо­на­сты­рях.

Са­мо­воль­но ос­та­вив мо­на­стырь, бе­жал в Анг­лию (где при­нял про­тес­тан­тизм), за­тем в Гол­лан­дию. Из­да­вал журнал «Pour et Contre» (1733-1740 годы), по­свя­щён­ный английской куль­ту­ре.

В 1734 году вер­нул­ся во Фран­цию, по­лу­чил от па­пы Римского про­ще­ние, про­шёл курс по­слуш­ни­ка при бе­не­дик­тин­ском мо­на­сты­ре . В 1741 году был вновь вы­слан на пол­го­да из Фран­ции; с 1757 года - на­стоя­тель мо­на­сты­ря в городе Жен.

Творчество

Пер­вое со­чи­не­ние Прево - ро­ман-пам­флет «При­клю­че­ния Пом­по­ниу­са, рим­ско­го ры­ца­ря» («Les aventures de Pom­ponius, chevalier romain», 1720 год, издан ано­ним­но в 1724 году), про­ни­зан­ный кри­ти­кой нра­вов эпо­хи ре­гент­ст­ва Фи­лип­па Ор­ле­ан­ско­го.

Ав­тор при­клю­ченческих ро­ма­нов, от­ли­чаю­щих­ся слож­но­стью ин­три­ги: «За­пис­ки и при­клю­че­ния знат­но­го че­ло­ве­ка, уда­лив­ше­го­ся от све­та» («Mémoires et aventures d’un homme de qualité qui s’est retiré du monde», vol. 1-7, 1728-1732 годы, русский перевод 1756-1765 годов), «Анг­лий­ский фи­ло­соф, или Ис­то­рия Клив­лен­да...» («Le philosophe anglais ou Histoire de M. Cleveland...», vol. 1-8, 1731-1739 годы, русский перевод 1760-1784 годов), «Кил­ле­рин­ский на­стоя­тель» («Le doyen de Killerine», 1735 год) и другие.

Сла­ву Прево при­нёс ро­ман «Ис­то­рия ка­ва­ле­ра де Грие и Ма­нон Лес­ко» («Histoire du chevalier des Grieux et de Manon Lescaut», 1731 год, вторая редакция - 1753 года, русский перевод 1790 года), из­дан­ный как 7-й том «Ме­муа­ров и при­клю­че­ний…», ко­то­рый вы­звал ожив­лён­ную по­ле­ми­ку и об­ви­не­ния в амо­ра­лиз­ме, был за­пре­щён цен­зу­рой. В цен­тре про­из­ве­де­ния, став­ше­го од­ним из пер­вых об­раз­цов пси­хо­ло­гического ро­ма­на во французской литературе - тон­кий ана­лиз не­иде­аль­ной, но под­лин­ной и глу­бо­кой люб­ви юно­го дво­ря­ни­на де Гриё к «не­по­сти­жи­мой Ма­нон», из­вест­ной сво­ей скан­даль­ной ре­пу­та­ци­ей.

Сю­жет ро­ма­на лёг в ос­но­ву ба­ле­та (Ф. Га­ле­ви, 1830 год), опер­ных по­ста­но­вок (Д.Ф.Э. Обе­ра, 1856 год; Ж. Масс­не, 1884 год; Дж. Пуч­чи­ни, 1893 год); ро­ман был эк­ра­ни­зи­ро­ван (2011 год).

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