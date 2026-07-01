ПРЕВО Д’ЭКЗИЛЬ АНТУАН ФРАНСУА
ПРЕВО Д’ЭКЗИЛЬ АНТУАН ФРАНСУА - французский писатель.
Биография
Сын городского судьи.
В 14-летнем возрасте потерял мать; против воли был помещён отцом в иезуитский коллеж, который вскоре оставил, поступив на службу в армию. В 1721 году получил сан аббата, в 1722-1728 годах служил в монастырях.
Самовольно оставив монастырь, бежал в Англию (где принял протестантизм), затем в Голландию. Издавал журнал «Pour et Contre» (1733-1740 годы), посвящённый английской культуре.
В 1734 году вернулся во Францию, получил от папы Римского прощение, прошёл курс послушника при бенедиктинском монастыре. В 1741 году был вновь выслан на полгода из Франции; с 1757 года - настоятель монастыря в городе Жен.
Творчество
Первое сочинение Прево - роман-памфлет «Приключения Помпониуса, римского рыцаря» («Les aventures de Pomponius, chevalier romain», 1720 год, издан анонимно в 1724 году), пронизанный критикой нравов эпохи регентства Филиппа Орлеанского.
Автор приключенческих романов, отличающихся сложностью интриги: «Записки и приключения знатного человека, удалившегося от света» («Mémoires et aventures d’un homme de qualité qui s’est retiré du monde», vol. 1-7, 1728-1732 годы, русский перевод 1756-1765 годов), «Английский философ, или История Кливленда...» («Le philosophe anglais ou Histoire de M. Cleveland...», vol. 1-8, 1731-1739 годы, русский перевод 1760-1784 годов), «Киллеринский настоятель» («Le doyen de Killerine», 1735 год) и другие.
Славу Прево принёс роман «История кавалера де Грие и Манон Леско» («Histoire du chevalier des Grieux et de Manon Lescaut», 1731 год, вторая редакция - 1753 года, русский перевод 1790 года), изданный как 7-й том «Мемуаров и приключений…», который вызвал оживлённую полемику и обвинения в аморализме, был запрещён цензурой. В центре произведения, ставшего одним из первых образцов психологического романа во французской литературе - тонкий анализ неидеальной, но подлинной и глубокой любви юного дворянина де Гриё к «непостижимой Манон», известной своей скандальной репутацией.
Сюжет романа лёг в основу балета (Ф. Галеви, 1830 год), оперных постановок (Д.Ф.Э. Обера, 1856 год; Ж. Массне, 1884 год; Дж. Пуччини, 1893 год); роман был экранизирован (2011 год).