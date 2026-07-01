ПРЕВИН ПРЕВЕН АНДРЕ

ПРЕВИН ПРЕВЕН АНДРЕ - американский дирижёр, пианист, композитор.

Сын им­ми­гран­тов из Рос­сии.

Обу­чал­ся иг­ре на фортепиано у Р.М. Брейт­ха­уп­та в Бер­ли­не. С 1938 года - в Па­ри­же , с 1941 года - в Лос-Анд­же­ле­се.

Ком­по­зи­цию изу­чал у И.Ю. Ахро­на, Э. То­ха и М. Кас­тель­нуо­во-Те­де­ско, ди­ри­жи­ро­ва­ние - у П. Мон­тё в Сан-Фран­ци­ско.

С 1962 года ди­ри­жи­ро­вал сим­фо­ническим ор­ке­ст­ром Сент-Луи­са. Главный ди­ри­жёр Хью­стон­ско­го (1967-1969 годы), Лон­дон­ско­го сим­фо­нического (1968-1979 годы), за­тем Лон­дон­ско­го ко­ро­лев­ско­го фи­лар­мо­нического (1985-1991 годы) ор­ке­ст­ров, музыкальный руководитель Пит­тсбург­ско­го сим­фо­нич. (1976-1984 годы) и Лос-Анд­же­лес­ско­го фи­лар­мо­нического (1985-1990 годы) ор­ке­ст­ров.

Ав­тор му­зы­ки к гол­ли­вуд­ским филь­мам : «Пло­хой день в Блэк Ро­ке» (1954 год), «Эл­мер Ган­три» (1960 год) и многих других.

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