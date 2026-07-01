ПРЕВИН ПРЕВЕН АНДРЕ
ПРЕВИН ПРЕВЕН АНДРЕ - американский дирижёр, пианист, композитор.
Сын иммигрантов из России.
Обучался игре на фортепиано у Р.М. Брейтхаупта в Берлине. С 1938 года - в Париже, с 1941 года - в Лос-Анджелесе.
Композицию изучал у И.Ю. Ахрона, Э. Тоха и М. Кастельнуово-Тедеско, дирижирование - у П. Монтё в Сан-Франциско.
С 1962 года дирижировал симфоническим оркестром Сент-Луиса. Главный дирижёр Хьюстонского (1967-1969 годы), Лондонского симфонического (1968-1979 годы), затем Лондонского королевского филармонического (1985-1991 годы) оркестров, музыкальный руководитель Питтсбургского симфонич. (1976-1984 годы) и Лос-Анджелесского филармонического (1985-1990 годы) оркестров.
Автор музыки к голливудским фильмам: «Плохой день в Блэк Роке» (1954 год), «Элмер Гантри» (1960 год) и многих других.