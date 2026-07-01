ПРЕВЕР ЖАК

ПРЕВЕР ЖАК - французский поэт, сценарист.

Биография

Ро­дил­ся в се­мье жур­на­ли­ста.

По­сле окон­ча­ния шко­лы сме­нил несколько спе­ци­аль­но­стей, в 1920 году был при­зван в ар­мию, в 1921-1922 годах слу­жил в Тур­ции.

Творчество

В 1924-1928 годах сбли­зил­ся со сто­рон­ни­ка­ми сюр­реа­лиз­ма . Пер­вые круп­ные про­из­ве­де­ния - по­эмы «Се­мей­ные вос­по­ми­на­ния, или Ан­гел-ох­ран­ник» («Souvenirs de famille ou l’ange garde-chiourme», 1930 год) и «По­пыт­ка изо­бра­зить обед го­лов в Па­ри­же, во Фран­ции» («Tentative de description d’un dînner de têtes а̀ Paris - France», 1931 год).

В 1932 году во­шёл в те­ат­раль­ную груп­пу «Octobre», пи­сал для неё пье­сы; в 1933 год уна Ме­ж­ду­народной олим­пиа­де ре­во­люционных те­ат­ров в Мо­ск­ве его пье­са «Бит­ва при Фон­те­нуа» («La bataille de Fontenoy», 1932 год) по­лу­чи­ла пер­вый приз.

В середине 1930-х годов по­зна­ко­мил­ся с Ж. Кос­ма , ко­то­рый стал со­чи­нять му­зы­ку к его по­этическим про­из­ве­де­ни­ям. Пес­ни поль­зо­ва­лись боль­шой по­пу­ляр­но­стью в 1940-1950-е годы; их ис­пол­ня­ли Ив Мон­тан , Э. Пи­аф , М. Дит­рих, С. Синь­о­ре и другие.

Пер­вый по­этический сборник «Сло­ва» («Paroles», 1946 год) по­лу­чил ши­ро­кое при­зна­ние. По­эзии Превера, от­ра­зив­шей влия­ние Г. Апол­ли­не­ра и про­ни­зан­ной ду­хом сюр­реа­лиз­ма с его при­стра­сти­ем к не­ло­гич­но­му и аб­сурд­но­му, при­су­щи раз­го­вор­ные ин­то­на­ции, от­каз от риф­мы и зна­ков пре­пи­на­ния, за­мы­сло­ва­тая иг­ра со зна­че­ния­ми слов и со­че­та­ния­ми зву­ков, об­ра­ще­ние к ост­рым со­ци­аль­ным те­мам.

Его про­из­ве­де­ния час­то тя­го­те­ют к прит­че: сборники «Ис­то­рии» («Histoires», 1946 год), «Зре­ли­ще» («Spectacle»), «Боль­шой ве­сен­ний бал» («Grand bal du prin­temps», оба - 1951 года), «Лон­дон­ские ча­ры» («Charmes de Londres», 1952 год), «Ис­то­рии и дру­гие ис­то­рии» («Histoires et d’autres histoires», 1963 год), «Вся­кая вся­чи­на» («Fatras», 1966 год), «Празд­не­ст­ва» («F ̂etes», 1971 год), «День вре­мён» («Le jour des temps», 1975 год) и другие.

Ав­тор сце­на­ри­ев к филь­мам: «Пре­сту­п­ле­ние Гос­по­ди­на Лан­жа» (1935 год, режиссер Ж. Ре­ну­ар); «За­бав­ная дра­ма» (1937 год), «На­бе­реж­ная ту­ма­нов» (1938 год), «День на­чи­на­ет­ся» (1939 год), «Ве­чер­ние по­се­ти­те­ли» (1942 год), «Де­ти рай­ка» (1945 год) М. Кар­не и другие.

Сре­ди про­из­ве­де­ний: кни­ги для де­тей [«Сказ­ки для не­по­слуш­ных де­тей» («Contes pour enfans pas sages», 1947 год) и другие], ко­ме­дия «Гинь­оль» («Guignol», 1952 год).

Соз­да­вал ху­до­же­ст­вен­но-изо­бра­зитедбные кол­ла­жи , пер­вая вы­став­ка ко­то­рых со­стоя­лась в 1957 году.

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