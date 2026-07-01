ПРЕВЕР ЖАК
ПРЕВЕР ЖАК - французский поэт, сценарист.
Биография
Родился в семье журналиста.
После окончания школы сменил несколько специальностей, в 1920 году был призван в армию, в 1921-1922 годах служил в Турции.
Творчество
В 1924-1928 годах сблизился со сторонниками сюрреализма. Первые крупные произведения - поэмы «Семейные воспоминания, или Ангел-охранник» («Souvenirs de famille ou l’ange garde-chiourme», 1930 год) и «Попытка изобразить обед голов в Париже, во Франции» («Tentative de description d’un dînner de têtes а̀ Paris - France», 1931 год).
В 1932 году вошёл в театральную группу «Octobre», писал для неё пьесы; в 1933 год уна Международной олимпиаде революционных театров в Москве его пьеса «Битва при Фонтенуа» («La bataille de Fontenoy», 1932 год) получила первый приз.
В середине 1930-х годов познакомился с Ж. Косма, который стал сочинять музыку к его поэтическим произведениям. Песни пользовались большой популярностью в 1940-1950-е годы; их исполняли Ив Монтан, Э. Пиаф, М. Дитрих, С. Синьоре и другие.
Первый поэтический сборник «Слова» («Paroles», 1946 год) получил широкое признание. Поэзии Превера, отразившей влияние Г. Аполлинера и пронизанной духом сюрреализма с его пристрастием к нелогичному и абсурдному, присущи разговорные интонации, отказ от рифмы и знаков препинания, замысловатая игра со значениями слов и сочетаниями звуков, обращение к острым социальным темам.
Его произведения часто тяготеют к притче: сборники «Истории» («Histoires», 1946 год), «Зрелище» («Spectacle»), «Большой весенний бал» («Grand bal du printemps», оба - 1951 года), «Лондонские чары» («Charmes de Londres», 1952 год), «Истории и другие истории» («Histoires et d’autres histoires», 1963 год), «Всякая всячина» («Fatras», 1966 год), «Празднества» («F ̂etes», 1971 год), «День времён» («Le jour des temps», 1975 год) и другие.
Автор сценариев к фильмам: «Преступление Господина Ланжа» (1935 год, режиссер Ж. Ренуар); «Забавная драма» (1937 год), «Набережная туманов» (1938 год), «День начинается» (1939 год), «Вечерние посетители» (1942 год), «Дети райка» (1945 год) М. Карне и другие.
Среди произведений: книги для детей [«Сказки для непослушных детей» («Contes pour enfans pas sages», 1947 год) и другие], комедия «Гиньоль» («Guignol», 1952 год).
Создавал художественно-изобразитедбные коллажи, первая выставка которых состоялась в 1957 году.