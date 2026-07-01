ПРЕВЕНТИВНЫЕ МЕРЫ
ПРЕВЕНТИВНЫЕ МЕРЫ - предупреждающие, предохранительные действия, которые в системе обеспечения человеческой жизнедеятельности, прав и интересов личности, общества в целом занимают важное место.
Всякая охранительная деятельность имеет превентивный, то есть предупредительный, характер, предшествует защитительным мерам, что определяет значимость правообеспечительной деятельности государства.
Охранно-защитная функция государства, касающаяся всех сторон правового бытия, является органической институциональной частью полифункционального государственного управления, определяется социальной сущностью государства, уровнем развития демократии, правосознания.
Государство обязано гарантировать своей правовой властью охрану и защиту прав граждан, содействовать общему благу, быть его хранителем. Любая норма права, установленная государством, не просто регулятивна, она и правоохранительна.
Демократическое правовое государство обеспечивает охрану и защиту прав каждого человека, его безопасное существование, справедливость в системе правовых отношений, жизненную устойчивость установленного правопорядка.
Регулятивная значимость превентивной меры определяет превентивную значимость различных видов правовой ответственности, обеспечивающей предупреждение противоправных действий (адмимистративная ответственность, гражданская ответственность, уголовная ответственность). Особое значение превентивной меры придаётся в международном праве: превентивные меры в соответствии с Уставом ООН принимаются Советом Безопасности в отношении государств, тем или иным образом угрожающих международной безопасности.