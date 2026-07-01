ПРЕВЕНТИВНЫЕ МЕРЫ

ПРЕВЕНТИВНЫЕ МЕРЫ - пре­ду­пре­ж­даю­щие, пре­д­о­хра­ни­тель­ные дей­ст­вия, ко­то­рые в сис­те­ме обес­пе­че­ния че­ло­ве­че­ской жиз­не­дея­тель­но­сти, прав и ин­те­ре­сов лич­но­сти, об­ще­ст­ва в це­лом за­ни­ма­ют важ­ное ме­сто.

Вся­кая ох­ра­ни­тель­ная дея­тель­ность име­ет пре­вен­тив­ный, то есть пре­ду­пре­ди­тель­ный, ха­рак­тер, пред­ше­ст­ву­ет за­щи­ти­тель­ным ме­рам, что оп­ре­де­ля­ет зна­чи­мость пра­во­обес­пе­чи­тель­ной дея­тель­но­сти го­су­дар­ст­ва.

Ох­ран­но-за­щит­ная функ­ция го­су­дар­ст­ва, ка­саю­щая­ся всех сто­рон пра­во­во­го бы­тия, яв­ля­ет­ся ор­га­нической ин­сти­ту­цио­наль­ной ча­стью по­ли­функ­цио­наль­но­го государственного управ­ле­ния, оп­ре­де­ля­ет­ся со­ци­аль­ной сущ­но­стью го­су­дар­ст­ва, уров­нем раз­ви­тия де­мо­кра­тии , пра­во­соз­на­ния.

Го­су­дар­ст­во обя­за­но га­ран­ти­ро­вать сво­ей пра­во­вой вла­стью ох­ра­ну и за­щи­ту прав гра­ж­дан, со­дей­ст­во­вать об­ще­му бла­гу, быть его хра­ни­те­лем. Лю­бая нор­ма пра­ва, ус­та­нов­лен­ная го­су­дар­ст­вом, не про­сто ре­гу­ля­тив­на, она и пра­во­ох­ра­ни­тель­на.

Де­мо­кра­тическое пра­во­вое го­су­дар­ст­во обес­пе­чи­ва­ет ох­ра­ну и за­щи­ту прав ка­ж­до­го че­ло­ве­ка, его без­о­пас­ное су­ще­ст­во­ва­ние, спра­вед­ли­вость в сис­те­ме пра­во­вых от­но­ше­ний, жиз­нен­ную ус­той­чи­вость ус­та­нов­лен­но­го пра­во­по­ряд­ка .

Ре­гу­ля­тив­ная зна­чи­мость превентивной меры оп­ре­де­ля­ет пре­вен­тив­ную зна­чи­мость различных ви­дов пра­во­вой от­вет­ст­вен­но­сти, обес­пе­чи­ваю­щей пре­ду­пре­ж­де­ние про­ти­во­прав­ных дей­ст­вий (адмимистративная от­вет­ст­вен­ность, гражданская от­вет­ст­вен­ность, уго­лов­ная от­вет­ст­вен­ность). Осо­бое зна­че­ние превентивной меры при­да­ёт­ся в ме­ж­ду­народном пра­ве: превентивные меры в со­от­вет­ст­вии с Ус­та­вом ООН при­ни­ма­ют­ся Со­ве­том Безо­пас­но­сти в от­но­ше­нии го­су­дарств, тем или иным об­ра­зом уг­ро­жаю­щих ме­ж­ду­народной безо­пас­но­сти.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)